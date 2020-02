SVI TVRDE DA JE RATKO MLADIĆ UMRO: Ratni zločinac je itekako živ! Ovdje je potvrda!

Glasnogovornica Haškog tribunala Helena Eggleston demantirala je za portal Radiosarajevo.ba da je umro ratni zločinac Ratko Mladić.

Informaciju da je umro objavila je na Twitteru navodno ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković. Međutim, vjerojatno se radi o lažnom profilu

The President of the International Court of Justice A.A.Yusuf confirms me now the news of the death of war criminal Ratko Mladić.

— Bisera Turković (@BTurkovicBH) February 11, 2020