Svi tražili smjene, Plenković ostao nijem: Ceh za aferu HEP plaća čovjek iz sjene

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Sve ministre koji su prodefilirali kroz vladu premijera Andreja Plenkovića gotovo je nemoguće pobrojiti, a svi oni uglavnom su odlazili nakon što su medijske stupce napunile afere s kojima ih se povezivalo. Odlazak ministara povezanih s aferama nešto je za što Plenković odbija prihvatiti odgovornost premda je on taj koji imenuje ministre tražeći od svojih kolega u sabornici da se za njih izglasa povjerenje. U zemlji kao što je Hrvatska, u kojoj u Saboru sjede stranački činovnici, uz tek pokojeg političara sa stavom koji se takvom ustroju odupire, posve je jasno kako su ministri izravan odabir predsjednika stranke koja se u danom trenutku nađe na vlasti. Za sve njih uglavnom je netko lobirao kod Plenkovića, no upućeni tvrde da je aktualni ministar gospodarstva Davor Filipović upravo premijerov odabir.

Njegov izbor

Plenković je bio taj koji ga je na preporuku HDZ-ova glavnog tajnika i svojeg prijatelja Krunoslava Katičića lansirao u kampanju za lokalne izbore u Zagrebu, a nakon toga prigrlio i kao svojeg ministra gospodarstva u vremenu u kojem se cijela Europa suočila s dubokom krizom, inflacijom, rastom cijena hrane, i u kojem je energetska sigurnost cijele Unije bila dovedena u pitanje zbog ruskog rata u Ukrajini. Iz takvih okolnosti ovdje u Hrvatskoj izrodila se afera HEP, a Plenković kao Plenković, i sada uporno izbjegava odgovornost pa na sve moguće načine nastoji zaštititi svojeg ministra, što samo po sebi nameće pitanje štiti li predsjednik Vlade u ovom neugodnom slučaju i samoga sebe, odnosno svoju poziciju koja se počela ljuljati, što je vidljivo i iz HDZ-ova rejtinga koji je u padu.

Hrvatski rejting bi mogao nastaviti padati ako se po medijima nastavi rasplitati afera HEP koja je, osim Plenkovića i Filipovića, u fokus dovela i prvog čovjeka HEP-a Franu Barbarića, koji je istini za volju Plenkovića i Filipovića upozoravao na probleme s viškovima plina. Svjestan toga da ih je na vrijeme upozorio na ovaj neugodni scenarij, Barbarić se i nedavno u Banskim dvorima pojavio na sastanku na kojem je uz ministra gospodarstva bio i premijer Plenković. Pale su na tom sastanku teške riječi, a da bi sanirao štetu, Plenković je i nakon Barbarićevih tvrdnji da Filipović laže odvojeno organizirao sastanak s ministrom i Barbarićem tražeći da se pomire. Upućeni tvrde kako od pomirenja neće biti ništa jer Barbarić vrlo dobro zna i da ga Plenković ne može smijeniti kao što se to najavljivalo u pojedinim medijima jer u ovom konkretnom slučaju ne postoji njegova krivnja, ali zato kroz ovaj slučaj na vidjelo izlaze goleme ambicije ministra Filipovića koji se vidi na poziciji Plenkovićeva nasljednika, zbog čega je navodno spreman raditi i protiv premijera. Oni koji dobro poznaju Plenkovića tvrde da to možda i jest razlog zbog kojega Plenković, suprotno najavama, ne želi smijeniti ministra Filipovića, iako se za njegovu ulogu u ovom slučaju zainteresirao USKOK. Premijer se vodi onom da neprijatelje treba držati blizu, objašnjavaju u HDZ-u te kažu da bi Filipović u slučaju eliminacije mogao prerasti u najveću opasnost za Plenkovićevu opstojnost jer ni premijerova uloga nije sasvim jasna u aferi vezanoj uz HEP.





Kakva god njegova uloga bila, jasno je da Plenković ovu temu nastoji izbjeći, baš kao što je izbjegao sjednicu Predsjedništva HDZ-a koja se trebala održati 17. srpnja, na kojoj je najavljivana i Filipovićeva, ali i smjena njegova savjetnika Jurice Lovrinčevića te samog Barbarića. Dio HDZ-ovaca smatra da Plenković nikoga od njih neće dirati, nego će pokušati marginalizirati ovu temu jer bi u suprotnom na sebe navukao još veće probleme. No, iako je istina da je narod zaboravan, a Plenković na tu kartu igra, potpuno je jasno da manipulacije javnošću dugoročno ne mogu proći nekažnjeno.

Ne treba zaboraviti da je spornu uredbu potpisao upravo Plenković koji se tijekom ove afere i sam zapleo u nekoliko konfuznih izjava. Dobro je poznato da su i premijer i ministar Filipović pojedinosti o stanju u HEP-u i o stanju s plinom redovito dobivali, a Barbarić ih je detaljno izvještavao te uzaludno upozoravao na dramatično stanje vezano uz prodaju uskladištenog plina po niskim cijenama. Pritom su se spominjali i milijunski gubici, no Plenković ništa nije poduzimao, već je po običaju svojim ignoriranjem i promašenim kadrovima dopustio da se i ovaj slučaj razvije u veliku plinsku aferu koja dovodi u pitanje poslovanje HEP-a, ali i energetsku sigurnost države, dok on rumen poput rajčice ponavlja kako nema nikakve drame ni afere, pri čemu i oporba, koja je od Milanovića dobila pedalu za izvanrednu sjednicu Sabora, djeluje i smiješno i nemoćno, što je ujedno i jedan od problema politike u našoj zemlji, u kojoj alternativa i za ovakvog Plenkovića jednostavno ne postoji.

Neistina za neistinom

Treba podsjetiti kako je Plenković i novinarima u prvim danima afere HEP tvrdio da on o tome ne zna ništa te da tek prikuplja informacije, ali to se ispostavilo kao neistina, dapače, premijer je svojom odlukom imenovao stručnjake u krizni tim za provedbu plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom, a u tom se timu mimo kriterija i samog Vladina pravilnika našao i Lovrinčević. No, prema posljednjim informacijama iz Vlade, istina neslužbenima, jedina žrtva cijele afere bit će upravo Jurica Lovrinčević, koji bi trebao biti smijenjen. Plenković danas više ne djeluje kao netko tko slučaj proučava, već ostavlja dojam političara koji u ovoj aferi traži alibi za samog sebe i za vlastite propuste, što nikada dosad nije činio pa ne iznenađuje što i unutar HDZ-a priznaju kako ova afera miriše na nešto veliko i nešto opasno, što je vidljivo i iz panike koja se uvukla u vladajuće redove.

Paniku potvrđuje i istup ministra Branka Bačića kojega Plenković i inače šalje u javnost kada treba smiriti situaciju i umanjiti problem, što Bačiću ovoga puta nije pošlo za rukom. Sve upućuje na to da je ovo slučaj koji će teško proći bez političkih posljedica, ma koliko Plenković ustrajao na tome i nastojao izbjeći odgovornost tezama kako je on najbolji premijer, zaboravljajući da je on ujedno i premijer s najvećim brojem promašenih kadrova.