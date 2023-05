‘SVI SU NAS NAPALI, HRVATSKA SE POSEBNO ISTIČE!’ Vučić ponovo optužuje: ‘Žele moju glavu! Misle iskoristiti našu tragediju’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio kako je predano više od 3000 komada oružja.

Govoreći o pozivu MUP-a da svi koji posjeduju nelegalno oružje to i predaju, rekao je da će se mnogi ljutiti zbog ove akcije, no da je to važno za Srbiju.

Dodaje da je osiguran velik broj policajaca u školi, ali i da su reakcije pozitivne. Najavio je da će se akcija MUP-a nastaviti, a komentirao je i tvrdnje da je na prosvjedu u Beogradu bilo 50 tisuća ljudi, poručivši da je to 'kao da se mala djeca igraju s istraživanjima'.





“Njima se sve svelo na zahtjeve da je odem, samo nisam shvatio kakva je moja krivica. Nisu trebali lagati narod i govoriti o borbi protiv nasilja, a niti jednu mjeru nisu iznijeli”, kritizirao je oporbu.

Zatim je govorio i o skupu koji je najavio za 26. svibnja.

“Mi nismo hijene i lešinari da koristimo tragediju. Mi ljude ne pozivamo da bismo iskazali bijes, već želimo izaći s planom, želimo tog dana to i pokazati. Obratit će se ljudi izvan političkih stranaka, neki koji su i dio stranaka. Moramo temeljito mijenjati Srbiju, najaviti što možemo učiniti. Kako će rasti plaće i penzije. Nećemo nuditi mržnju i bijes, ne trenutnu reakciju na nešto što izaziva užasne emocije kod ljudi”.

Zatim se ponovno obrušio na oporbu, rekavši da oni žele njegovu glavu.

“Njima je sve normalno kada su oni u pitanju, a mi smo želimo normalnu i pristojniju Srbiju koja se nikome neće suprotstavljati. Spremni smo trpjeti protivnike, ma kakve god gluposti napravili. Oni će u petak blokirati, kako će ljudi kućama?”, pitao se Vučić.

Zatim je govorio o idućim koracima države, navodeći da će, dok oporba prosvjeduje, on raditi na važnim pitanjima kao što je Kosovo, budućnost zemlje i odnosi sa zemljama regije.









“Svi su nas napali i mislili su iskoristiti našu tragediju. Hrvatska se posebno ističe tu. Idem raditi, sretan rad vam želim”, zaključio je Vučić.