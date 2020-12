SVI SU MU ONI POSLALI ZNAČAJNU PORUKU! Vijest je odjeknula Hrvatskom i cijelim svijetom!

Autor: Ana Korenić

U ponedjeljak navečer je Hrvatskom, ali i cijelim svijetom, odjeknula vijest kako je hrvatski premijer Andrej Plenković pozitivan na koronavirus nakon što je ponovio testiranje, dok je ono u subotu pokazalo negativan rezultat.

New York Times je na Twitteru izvijestio o stanju našeg premijera, a spomenuli su i kako je Hrvatska do prošlog tjedna imala epidemiološke mjere koje su bile među najblažima u Europi, unatoč porastu broja zaraženih od kraja listopada.

The prime minister of Croatia, Andrej Plenkovic, has tested positive for Covid-19. Until last week, Croatia’s measures were some of the most lax in Europe, despite a surge in new infections since late October. https://t.co/AhmXvxDSyk — The New York Times (@nytimes) November 30, 2020

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je u ponedjeljak na Twitteru poruku hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i zaželio mu brz oporavak, a isto je učinio i čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sorry to hear that you tested positive for #COVID19, my friend @AndrejPlenkovic, Prime Minister of #Croatia. I wish you a swift recovery. Take good care. Želim Vam brz oporavak. https://t.co/KDrNcjy1Zh — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 1, 2020

Šefica Europske Komisije Ursula von der Leyen također je premijeru Plenkoviću zaželjela brz oporavak i da pripazi na sebe, kao i austrijski kancelar Sebastian Kurz.

Dear @AndrejPlenkovic, I wish you a speedy recovery. Take good care of yourself ! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 1, 2020