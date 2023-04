‘SVI SMO NA*EBALI, LJUDE ĆE REDOM ZATVARATI!’ Dalmatinci zabrinuti zbog Vladinih izmjena zakona, traže objašnjenje: ‘Još kad udari južina…uuu belaja, najbolje mučat’

Autor: L.B.

Nakon što je Vlada u četvrtak usvojila prijedlog izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, prema kojemu se kazne za najteže prekršaje, među kojima su isticanje simbola i pozdrava čiji sadržaj izražava ili potiče mržnju, kao i širenje lažnih vijesti, penju na 700 do 4000 eura, to nikako nije prošlo ‘ispod radara’, pa su mnogi ostali šokirani novim ‘cjenikom’ remećenja javnog reda i mira.

Tako bi, uvođenjem izmjena u Zakon, za teške prekršaje, među kojima su tuča i svađa na javnom mjestu, lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakova službene osobe, predviđene kazne bile od 300 do 2000 eura.

Međutim, proučavajući tako nove cijene za bilo kakvu vrstu divljanja u javnom prostoru, Dalmatinci su primijetili i neke nejasnoće, a o onome što ih muči vezano za ove zakonske novosti, oglasili su se na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, gdje su ukazali na probleme na kojima bi provođenje novog zakona moglo zapeti.





‘U nas je svađa kad dva aktera završe na šivanju i traumi, sve ostalo je predika’

U objavi stoji:

“Uvode sad neke prekršaje za ‘svađanje na javnom mistu’. A niko nije objasnija šta je to ‘svađanje’. U Dalmaciji svako drugi razgovor pari svađa. Tako da smo svi najebali. Ljude će sve redon zatvarat. Kad žena npr. viče na muža, to nije svađa. Svađa je tek kad on njoj odgovori. Ili kad glupome čoviku ideš objasnit da je glup. To je više svađa sa samin sobon. Pa ni to nije svađa. Tako da ti novi zakon ništa ne valja!”

Ispod šaljive objave, očekivano, počeli su se nizati još urnebesniji komentari, pa je jedan komentator napisao:

“Mi iz Zagore ćemo svi u pržun!!! Od dice do starih +80….u nas se arlauče i dok se Boga moli!!!Kad se dica krste, na piru, na sprovodu, u dućanu….šta je to svađa!!!? U nas je svađa kad barenko dva aktera završe na šivanju i traumi…inače, sve ostalo je predika!!!!”

“Ko će plaćat porez kad svi završimo u zatvoru?!”, zapitala se jedna komentatorica, dok je treći pak zaključio:

“Još kad udari južina….uuuu…belaja, najbolje mučat!”









Zakon ide u Sabor po hitnom postupku

No, šalili se Dalmatinci ili ne, Vlada, čini se, misli ozbiljno, pa se tako prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona već našao na sjednici Vlade.

“Za pojedine vrste prekršaja povećavaju se novčane kazne kako bi bile prilagođene zahtjevima vremena i imale odvraćajući učinak, i to tako da se ujednačavaju s kaznama za slične prekršaje iz drugih zakona”, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.









Zakon će se u Hrvatskom saboru naći po hitnom postupku, a prema prijedlogu iznosi kazni, koje su se dosad kretale između 20 i 170 eura, sada se drastično podižu.

Rigorozne kazne

Za grupu najtežih prekršaja predlažu se kazne koje će iznositi od 700 pa sve do 4000 eura. Među njih spadaju i prekršaji remećenja javnog reda i mira isticanjem ili nošenjem simbola, izvođenje, reproduciranje pjesama skladbi i tekstova, slika, crteža, drsko i nepristojno ponašanje u javnosti kojim se vrijeđa građane i narušava njihov mir, ali i izmišljanje i širenje lažnih vijesti te, među ostalim, neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja.

Za teške prekršaje, među kojima su tuča i svađa na javnom mjestu, lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakova službene osobe, predviđene su kazne od 300 do 2000 eura.

U iznosima od 200 do 1000 eura kaznit će se počinitelji prekršaja vrijeđanja i omalovažavanja moralnih osjećaja građana, i, među ostalim, oni koji se na javnom mjestu odaju pijančevanju ili konzumaciji opojnih droga.

“Novčane kazne za skitnju, prosjačenje, odavanje prostituciji ne mijenjaju se”, istaknuo je Božinović te dodao da će se time baviti posebna međuresorna skupina koja će raditi na temeljitoj reviziji postojećeg Zakona protiv javnog reda i mira.

Detaljnije o novom prijedlogu Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira možete pogledati OVDJE.