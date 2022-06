MILANOVIĆ O KOMUNISTIČKIM ZLOČINIMA PRED ANTIFAŠISTIMA! U Brezovici svima očitao lekciju: ‘Šutjeli su o tome godinama’, dotaknuo se i NDH

Autor: L.B.

U Spomen-parku Brezovica kod Siska, danas je polaganjem cvijeća i vijenaca obilježen Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, u spomen na dan kada je prije 81 godinu osnovan Prvi partizanski odred i prva antifašistička postrojba u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sa svojim izaslanstvom je položio karanfil podno spomenika “Debeli brijest”, a vijence su položili izaslanik predsjednika sabora, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, izaslanik predsjednika vlade, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABA RH) Franjo Habulin.

Parafrazirajući pozdrav iz narodnooslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu, u svom je govoru Milanović u Brezovici danas poručio: “Ne fašizmu, sloboda narodu!”





Milanović pričao o komunističkim zločinima

Naglasio je da “antifašizam nije iskorjenjiv i neće tek tako nestati.

“Taj korijen je dubok, osjećaj, emocija, jer to je sastavni dio hrvatskog puta i jedna od žila koji čine naš korijen”, rekao je Milanović.

Govoreći o vremenu nastanka Prvog partizanskog odreda te kasnijih događaja u povijesti Hrvatske, poručio je da se danas nemamo čega stidjeti jer je “naš put bio pravedan i uspješan”.

Za prvi hrvatski partizanski odred i pokret koji je iz njega izrastao predsjednik Milanović rekao je da je pozicionirao hrvatski narod na mirniju i sigurniju stranu povijesti. „Bez tih ljudi i bez onih koji su ih organizirali, hrvatsko ime i hrvatska reputacija bili bi okaljani kako nisu bili okaljani nikada u povijesti“, rekao je predsjednik Milanović.

U tom smislu, govorio je o događajima iz travnja ’41. godine. „Ono što se dogodilo u travnju ’41. godine, kada je nakon toliko stoljeća voljom velikih sila osnovana NDH, vrlo brzo pretvorilo se u jedan zločinački projekt za koji je danas teško vjerovati da je uopće postojao. Činjenica da je već nakon tri mjeseca formiran prvi hrvatski partizanski odred, sastavljen većinom od Hrvata, govori da Hrvati tu državu nisu prihvatili. Sasvim je jasno zašto“, rekao je Predsjednik.

„Jedna potpuno suluda, ničim objašnjiva politika prijetila je da baci nevjerojatnu sramotu, križ na hrvatski narod. Međutim, iz činjenice da su ovdje ’41. godine uglavnom svi bili Hrvati nije pošteno izvlačiti posebni politički kapital. Ti ljudi su bili Hrvati, ’41. godine bili su, prije svega, komunisti, pripadnici tajne organizacije kojom je bilo upravljano prvenstveno iz Moskve, i čiji cilj je bio sovjetska Hrvatska“, rekao je predsjednik Milanović objasnivši kako su to činjenice koje nisu loše, nikoga ne bole i nikoga ne trebaju smetati, ali koje su istina.









„Kao što je istina da je savez po oružju Srba i Hrvata, tih nekoliko godina 2. svjetskog rata jedna od najveličanstvenijih stvari koja se dogodila. To što se događalo između jednog dijela Hrvata i Srba, to je danas samo daleka prošlost. To možemo danas s ove distance samo analizirati“, rekao je Predsjednik.

Za komuniste nakon rata predsjednik Milanović rekao je da su vodili računa i o nacionalnim interesima. „Vodili su računa da se neki teritoriji Hrvatske, posebno na obali, s kojima se trgovalo ’41. godine, dijelovi Dalmacije i Istra, i da je trenutak da se taj prostor pripoji hrvatskoj državi. Ti ljudi su u pet dana svibnja ’45., desantnom na Istru i Trst, za Hrvatsku za sljedećih, vjerujem, tisuću godina donijeli u hrvatski posjed i hrvatski amanet hrvatsku Istru. To su ljudi koji su bili hrabri, uspješni i pametni“, istaknuo je predsjednik Milanović.

“Šutjeli su o tome godinama”

Za povijest tog vremena predsjednik Milanović rekao je kako je teško shvatljiva današnjim ljudima. „Motivi, strahovi, porivi, impulsi tih ljudi, njihov komunizam, želja da se mijenja svijet revolucijom, pretenzija da se ide na neko univerzalno bratstvo naroda – to je istovremeno plemenito, ali i grubo i surovo. Zločini nakon rata su činjenica, dogodili su se nad Hrvatima, nad tada gubitničkom vojskom u povlačenju koja se nije htjela predati. Bili su masovni, u njima su sudjelovali i Srbi i hrvatski komunisti, ali još veći broj je bio onih koji su šutjeli o tome godinama“, rekao je predsjednik Milanović dodavši kako ih zbog te šutnje danas ne treba osuđivati. „Da bismo svojoj djeci, koja pokazuju sve manje interesa, govorili o ovim stvarima ne smiju biti dogme – zato jer smo na sigurnom terenu. Mi smo na pravoj strani povijesti, na pobjedničkoj strani“, istaknuo je Predsjednik.









„Istina i stvarni raspored događaja je na našoj strani. Mi smo dali ogroman obol pobjedničkoj vojci. Naši preci borili su se na strani dobra i o tome moramo govoriti cijelo vrijeme. Činjenica je da smo ovdje, na događaju, koji je i dalje hrvatski državni praznik, koji se organizira pod pokroviteljstvom formalne hrvatske vlasti odnosno hrvatske vlade, govori da za antifašizam u Hrvatskoj opasnosti nema. Ali da bi on živio kao sjećanje, treba raditi s mlađima“, rekao je predsjednik Milanović te izrazio nadu da je svojim obraćanjem potaknuo na razmišljanje. „Ne na nekakvom putu u totalno zajedništvo, koje je u demokratskom društvu nemoguće, nego naprosto u jednoj zemlji u kojoj je konačno došlo to vrijeme da o nekim stvarima razgovaramo s puno manje emocija, ali s puno više razuma. Jer nemamo se čega stidjeti, naš put je bio pravedan i uspješan“, zaključio je predsjednik Milanović.

Malenica; Antifašizam je dio identiteta i povijesti hrvatskog naroda

Ministar Ivan Malenica naglasio je da je antifašizam dio identiteta i povijesti hrvatskog naroda, utkan u hrvatsku državnost te da je prihvaćanje vlastite povijesti – i dobrih i loših strana – znak zrelosti jednog naroda društva i države. “Povijesna je istina da je hrvatski narod stao među pobjednike Drugog svjetskog rata, među pripadnike antifašističke koalicije”, naglasio je.

Župan: ‘Najveći heroji su branitelji iz Domovinskog rata’

Župan sisačo -moslavački Ivan Celjak rekao je da su “najveći heroji u hrvatskoj povijesti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata jer su ostvarili stoljetni san Hrvatica i Hrvata o slobodi, samostalnosti i neovisnosti, a granice u kojima je ostvarena Republika Hrvatska izborili su upravo antifašisti i antifašistička borba”, rekao je. Habulin je pak, naglasio da je “antifašizam trajna vrijednost te da on nije političko, već ljudsko opredjeljenje”, a kao ključnu poruku istaknuo je da je “antifašizam živ i ne predaje se – nikad”.

Svečanosti su, među ostalima, nazočili bivši predsjednici Republike Stjepan Mesić i Ivo Josipović, potpredsjednik sabora Davorko Vidović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, predsjednik Vrhovnoga suda Radovan Dobronić, sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.