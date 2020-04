SVI SE PITAJU ŠTO JE ISTINA! Pretučen dječak (14), sestra sve dala u javnost: Policija ga ispitala, pa je rekao da je pao s traktora!

Djevojka iz Brčkog objavila je na facebook-u fotografije četrnaestogodišnjeg brata koji je pretučen u polju dok je orao njivu. Napisala je kako je dječak uhvatio trojicu kako sjeku drva. On ih je upozorio da to ne rade zbog čega su ga ovi pretukli kada je sišao s traktora. Sve su prijavili policiji, a onda je uslijedio obrat. Iako se po fotografijama čini kako je dječak dosita pretučen, on je na policiji rekao da je tek pao s traktora. Njegova sestra smatra da je policija vršila pritisak. Na kraju su mu rekli kako će ići i na detektor laži. Djevojka smatra kako je dječak samo u šoku te i dalje vjeruje da je njen brat pretučen. Sve je objavila na društvenim mrežama u nadi da će se pronaći počinitelji. Njezinu objavu pročitajte u nastavku:

“Dana 8.4.2020. u Boderistu “šumari” moj brat je orao njivu,iduci prema njivi sreo je trojicu (s bijelim kombijem) kako sjeku drva,rekao im je da to ne rade il ce im zvati policiju,kada im je to rekao nastavio je svojim putem ne znajuci sta ga uskoro ocekuje. 🙁

Njih trojica su dosli za njim na njivu, rekli su mu da ugasi traktor i da sidje sa traktora,oni je to uradio,kada je sisao sa traktora oni su ga poceli udarati sa stapovima,nogama,rukama sa cim su stigli.

Moj brat se trenutno nalazi u bolnici,hvala Bogu nema tezih povreda,al ga ledja bole i tesko hoda.

Ja kao njegova sestra trazim VASU pomoc da se pocinitelji sto prije nadju,ako netko zna tko bi to mogao biti il nekoga s bijelim kombijem neka javi meni ili policiji.

Molim vas dijete u sto vecem broju da se pocinitelji sto prije nadju,danas je to moj brat a sutra moze bit netko vas.”