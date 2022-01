‘SVI RATOVI NA BALKANU POČINJU TAKO ŠTO NETKO ODLUČI PROTJERATI SRBE’: Vulin progovorio o novom ratu na Balkanu: ‘Nemamo pretenzije, naš interes je mir’

Autor: Daniel Radman

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleskandar Vulin dao je veliki novogodišnji beogradskim Večernjim novostima, a iako Hrvatska nije bila tema razgovora iskoristio je priliku da se ponovo dotakne starih rana, Jasenovca i Oluje.

Doveo je to u kontekst priključivanja Srbije Europskoj uniji kojom, treba li reći, nije oduševljen. Njegove su simpatije, ne krije to on, usmjerene prema Rusiji(i Kini), uostalom više puta je izjavio da treba napustiti put k EU.

“To je i dalje moj stav, ali građani Srbije većinski smatraju da treba nastaviti k EU i ja to poštujem. Ako članstvo u EU znači da moramo odustati od istine o svom narodu, da prihvatimo srebrenički genocid, da se ispričavamo Hrvatima zbog Jasenovca, da moramo da prihvatiti da nemamo prijatelje na Istoku, da se moramo odreći vojne neutralnosti, Republiku Srpsku da napustimo – pa što će mi onda ta EU? Što ćemo dobiti? Veće plaće? Pa, nije nam EU osigurala veće plaće već srpska privreda i politika koju vodi Vučić“, poručio je.

Vulin je vjeruje i rat

Njegovo je mišljenje da će “uskoro doći vrijeme de da će EU više značiti da Srbija bude članica, nego što će njima”. Upitan je i za mogućnost novog rata na Balkanu, tu je ipak bio oprezan. Kaže da ne vjeruje u takav scenarij.

“Kada je riječ o Srbiji – ne postoji. Nemamo teritorijalne pretenzije ni prema kome, naš najviši interes je mir, da bismo nastavili da se razvijamo, rastemo, da nas ima više. Svi ratovi, sukobi na Balkanu počinju tako što neko odluči protjerati Srbe, da ih etnički očisti i još da ih optuži da su sami krivi za to što se dešava”, ustvrdio je.