Svi koji planiraju na godišnji, pozor: Stigla je vremenska prognoza, najavljen zaokret

Autor: Dnevno.hr

Dugo toplo ljeto ove godine baš i nije takvo ako vjerujete svojim očima, međutim, nakon hladnijeg razdoblja, u drugoj polovi kolovoza stiže zaokret.

Nakon nekoliko vrlo vrućih dana, imali smo kišoviti lipanj i relativno hladan i mokar prvi dio kolovoza.

Posljednjih dana su ipak ugodne ljetne temperature koje kolaju između 25 i 30 stupnjeva, a za one koji tek sada idu na godišnji odmor prognostičari imaju nove vijesti. Naime, stiže novi toplinski val.





Ljeto nam se vratilo?

Sunčano i stabilno vrijeme nastavit će se i idućih dana u cijeloj Hrvatskoj, a od petka je na području Rijeke i Splita velika opasnost od toplinskog udara.

“Najviša temperatura oko 30 °C bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će sunčano, ali u popodnevnim satima uz umjeren do jak razvoj oblaka ne može se posve isključiti mogućnost za poneki pljusak. U gorju pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu i vedro. Jutro će u gorju još biti razmjerno svježe, na Jadranu uglavnom toplo, a najviša dnevna temperatura zraka u gorju između 26 i 29 °C, na moru između 30 i 33 °C.

U noći i ujutro uz obalu će puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar uz malo do umjereno valovito more, rekla je meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak za HRT.

Uglavnom će prevladavati sunčano i vruće, a u unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka vrlo je mala vjerojatnost za poneki pljusak u poslijepodnevnim satima.

Poneki pljusak može se dogoditi i na krajnjem jugu Hrvatske, ali je vjerojatnost za to mala.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 28 i 33 stupnjeva Celzijusovih, a od petka je za područje Rijeke i Splita velika mogućnost za toplinski udar.