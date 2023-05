‘SVI IDEMO OFFLINE, TO STE VIDJELI PROŠLI VIKEND!’ Dostavljači se pobunili i ostavili Splićane gladnima: ‘Isprovocirali su nas’

Autor: Dnevno.hr

Mnogi Splićani koji su proteklog vikenda naručili hranu preko dostavljačkih platformi Wolt i Glovo, na kraju je nisu ni dobili.

Naime, platforme tijekom vikenda nisu isporučivale svojim uobičajenim tempom, a u nekim su periodima bile potpuno onemogućene, javlja Slobodna.

“Zbog velike količine narudžbi privremeno smo ograničili našu ponudu dostave na restorane i dućane u vašoj blizini. Cijena dostave je privremeno povećana kako bi se osigurala dovoljna ponuda. Hvala na razumijevanju, činimo sve što možemo!”, pisalo je na Woltovoj aplikaciji.





‘Nepovoljni vremenski uvjeti i porast broja narudžbi’

Iz Glova su pak naknadno kazali kako je “primarni razlog kratkotrajnog prekida usluge u Splitu kombinacija nepovoljnih vremenskih uvjeta i porasta broja narudžbi tijekom večernjih vršnih sati”.

“Osiguravanje sigurnosti naših partnera za isporuku i pravovremenog pristizanja narudžbi našim kupcima od iznimne nam je važnosti. Kao rezultat toga, donijeli smo odluku da privremeno prekinemo primanje novih narudžbi dok se uvjeti ne poboljšaju i ne ispunimo svoju obvezu pravovremene usluge”, kazali su.

Međutim, čini se da situacija baš i nije onakva kakvom ju dostavljačke platforme opisuju.

Isprovocirani dostavljači

“Nemamo adekvatnu kišnu opremu, jer ova koju su nam sad dali je očajna… To su, kako ih službeno zovu, ‘kišna jakna’ i ‘kišne hlače’. Al to sve promoči kroz sat vremena laganih kapi. U biti, riječ je o običnoj vjetrovki koja ne može izdržat 20 minuti kiše. A kad sidneš na sic motora dok lagano sipi, guzica ti je mokra dok si reka keks”, požalio se Zlatko, dostavljač Wolta za Slobodnu.

On kaže i da ako dostavljač padne s bicikla ili motora, sam plaća štetu na svom vozilu, budući platforme ne pružaju nikakvo osiguranje za sredstva obavljanja posla, već samo za ozljede na radu. Međutim, ono što je dostavljače posebno isprovociralo je ipak nešto drugo.

“Platforme u zadnje vrime uopće ne dižu radničke satnice kad je kiša. Glovo čak i je, al minimalno. Dapače, postoji čak i ukupni trend smanjenja naknada, cenat po cenat. Po takvim uvjetima se vozi jako sporo i dostavljač ne može držat tempo kao kad nije mokro. Pogotovo ako pričamo o splitskim cestama… A ljudi tad pojačano naručuju… Znači, ako nema povećanih plaćanja po kiši, zarađuje se manje, a riskira zdravlje i vozilo”, objasnio je.









‘Dvije kapi i idemo svi offline’

Zbog svega toga su dostavljači – iz inata – dogovorili što će ubuduće raditi u takvim situacijama.

“Dvi kapi i idemo svi offline. To je ono što ste vidili prošli vikend. Šta je previše je previše… Prije smo jedva čekali kišu, jer je bilo duplo plaćeno… A, šta je najluđe, vrlo često se poskupi naknada naručiteljima! Zbog veće potražnje, a i valjda jer sustav automatski reagira kad Google detektira nevrijeme, barem kod Glova… Navodno se povećanje za dostavljače treba aktivirati manualno… Ali nas manipuliraju… Kad počne kiša opet ne povećaju bonuse… Kažu da nema tko to upalit vikendom jer menadžeri tad nisu online…”, smije se Zlatko.

Kažu da im zbog ove vrste otpora sada platforme prijete da će im dodatno srušiti zaradu i zamijeniti ih jeftinom radnom snagom. Naravno, sve indirektno i preko agregatora, koji cijene Azijate baš zato što ne prigovaraju oko vremenskih neprilika. A, ako se usude zanovijetati zbog malo kiše, kažu da im se to onda odbije od plaće.









‘Naši prijatelji Nepalci i Indijci dogovorili su se s nama’

Međutim, i to se počelo mijenjati.

“Naši prijatelji Nepalci i Indijci su se dogovorili s nama da će se i oni isključivati kad počne kiša. Ne da se ni njima stalno padat i riskirat živu glavu… Meta Mate in je da one kesaste kabanice za dicu… Nisu ni oni glupi i neće više trpiti ničije prijetnje. I ne samo to nego javljaju i svojima doma kakva je situacija, pa onda novi šta dođu čine istu stvar!”, oduševljen je Splićanin novom solidarnošću među dostavljačima.

A kako bi prekinuli sa svojim tihim štrajkom, rekli su i što se treba dogoditi.

“Treba nam prvo prava kišna oprema. Navlake za ruke i cipele, ka i vodonepropusno odijelo. Da više ne močimo mobitele i takujine… Jasno, kako bi nam uopće palo napamet obuć na sebe te stvari kad pada kiša će se tribat dogodit povećanje od nekih 20-30 posto…”, objasnio je Zlatko.