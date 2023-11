Svi gledaju prema Izraelu dok se u Ukrajini odvija nešto zlokobno: Rusi napali velikom silinom

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Unatoč tome što su oči svijeta uprte u Bliski istok, u Ukrajini i dalje bjesni rat koji je ušao u 616. dan.

Kako navodi Kijev, ruski napad u posljednja 24 sata najveći je razmjer granatiranja ove godine.





Tvrde, ruske snage gađale su više od 100 ukrajinskih naselja, u noćnim napadima u sjeveroistočnoj regiji Harkov ubijena je jedna osoba, a druga je ubijena u južnoj regiji Herson.

Ukrajina: Najveći broj ruskih napada od početka godine

Komentirajući napade, ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko rekao je u objavi na društvenim mrežama: “Tijekom posljednja 24 sata neprijatelj je granatirao 118 naselja u 10 regija. Ovo je najveći broj gradova i sela koji su napadnuti od početka godine.”

Kijev je također izvijestio o ruskom napadu na rafineriju nafte u Kremenčuku, središnjem industrijskom gradu, prenosi AFP. Nije bilo žrtava, ali je gotovo 100 vatrogasaca trebalo nekoliko sati da ugase nastali požar.

Kijev i Zapad strahuju da će Rusija eskalirati svoje napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči hladne zime – kao što je Moskva učinila prošle godine.

Ruski napadi i pat-pozicija

Rusi su proteklih dana znatno pojačali vojnu prisutnost na prostoru Bahmuta, gdje su prešli iz defenzivnih u ofenzivne akcije, no nema zapaženijih napredaka na bojištu za jednu ili drugu stranu. To je neki dan primijetio i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

“Ukrajina i Rusija nalaze se u pat poziciji na prvoj liniji rata i dvije strane moraju sjesti i pregovarati o okončanju sukoba”.

Trenutno stanje opisao je kao 'direktnu, do smrti utaborenu pat poziciju'.









Rusija je tijekom ovog tjedna pojačala i napad na sjeveroistočni grad Kupijansk, koji su ukrajinske snage ponovno zauzele kada i Harkov u rujnu 2022. Sredinom listopada Moskva je počela i koncentrirani napad na istočni grad Avdiivku granatiranjem, valovima vojnika i oklopnih vozila, a sve se događa u trenutku kada se ukrajinska protuofenziva odvija mnogo sporije nego što se očekivalo.

Neki su analitičari isprva sugerirali da je ruski potez osmišljen kako bi prisilio Kijev da preusmjeri dio snaga koje su napadale po južnoj i istočnoj bojišnici, no ukrajinski dužnosnici smatraju da je pravi cilj napredovati dok je Kijev zaposlen na drugim frontama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage izgubile najmanje jednu brigadu vojnika u pokušaju napredovanja prema Avdiivki, no taj je podatak teško provjeriti s obzirom na to da obje strane skrivaju pravi broj vlastitih žrtava, a nastoje uvećati žrtve protivnika.

Ukrajinci imaju više razloga za brigu

Ukrajinci imaju više razloga za brigu. Cijeli svijet fokusiran je na rat Izraela i Hamasa te 'ples po rubu' sukoba većeg razmjera, koji bi u rat uvukao sile poput SAD-a ili Irana, na protivničkim stranama. A upravo je SAD tijekom čitavog rata bio kolovođa potpore Ukrajini i poticao zapadne saveznike na financijsku i vojnu potporu.









No, javna potpora pomoći Ukrajini u SAD-u je već mjesecima u padu, a posjet Zelenskog nije napravio ništa da je oživi. Otprilike 41% Amerikanaca želi da Kongres dostavi više oružja Kijevu, što je pad u odnosu na 65 posto kada je Ukrajina krenula u protofenzivu, prema Reutersovoj anketi provedenoj nedugo nakon što je Zelenski otišao iz Washingtona.

Ukrajina strahuje, a strah im je djelomično opravdan, da je potpora Washingtona ugrožena novim vodstvom Predstavničkog doma i krizom na Bliskom istoku. Krajem prošlog tjedna izaslanstvo ukrajinskih dužnosnika posjetilo je glavni grad SAD-a kako bi prezentirali najnoviji opis želja Kijeva – novu verziju taktičnog raketnog sustava dugog dometa, novu protuzračnu obranu.

Posjet je dio veće kampanje pritiska od strane Ukrajine i njezinih saveznika da osiguraju dodatnu pomoć jer se doima kako se međunarodna potpora koleba. Ukrajinska dugo očekivana proljetna protuofenziva započela je kasno, dajući ruskim snagama vremena da se ukopaju i ostvarila je ograničen napredak. Najviši američki vojni dužnosnici procijenili su da Kijevu preostaje samo nekoliko tjedana prije nego što nastupi zima i zaustavi borbe.

U isto vrijeme, sukob između Izraela i Hamasa skrenuo je pozornost s nevolje Kijeva. Nedjelja je donijela još loših vijesti za Ukrajinu, kada je novi predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson signalizirao da će iznijeti samostalni prijedlog zakona o pomoći Izraelu ovog tjedna, zanemarivši novu pomoć Kijevu.

Najviši dužnosnici Bidenove administracije senatore su upozorili da će Vladimir Putin pobijediti ako odobre pomoć, ali prekinu financiranje Ukrajine, te da Putin ‘neće stati na Ukrajini ako bude uspješan’, no čini se da je i Zelenski svjestan da su trenutno pali u drugi plan.