SVEUČILIŠNI PROFESOR: ‘Za šta ginete, djeco? Za ‘svoje’ oligarhe na megajahtama i avenije imenovane po nacistima?’

Autor: Dnevno

Oči svijeta uprte su u Ukrajinu.

Deseti je dan ruske invazije i agresije na tu zemlju. Vode se velike bitke diljem Ukrajine, počeli su i žestoki medijski ratovi u otkazivanju protivničkog sadržaja. Rusi su zauzeli najveću nuklearnu elektranu u Europi. Eksplozije i sirene čuju se u većini ukrajinskih gradova.

Gotovo da nema javne ličnosti ili aktera koji se nije oglasio o svjetskom sukobu. U petak se na Facebook profilu oglasio i sveučilišni profesor i jedan od ideologa hrvatske ljevice Mate Kapović.

Profesor je napisao:

“ŠTA RADITE, DJECO?

Na početku ograda – da, Putin je luđak. Da, ruski napad na Ukrajinu je neopravdana agresija. Da, Putin je reakcionar i autokrat. Ne, nije u redu radit invazije na druge zemlje, fantazirat o tome ko je “zapravo koje nacije” i slične fantazmagorične devetnaestostoljetne kretenarije. Nema potrebe čak ni da sad ulazimo opet ni u širi kontekst i povijest i djelomičnu odgovornost Zapada za sve ovo (širenje NATO-a na istok, Sjeverni tok 2, geostrateški položaj Ukrajine itd.).

Nešto drugo bi htio reć. Svjestan sam da Disneyeva verzija koju plasiraju zapadni mediji zvuči puno ljepše, ali bojim se da stvarnost nije lijepa. Opet ograda na početku – naravno da svak ima pravo radit šta god oće sa svojim životom. Naravno da svak ima pravo branit svoj grad ako je napadnut. Naravno da će u ratu bit i profesionalni vojnik kojemu je to poso. Naravno da neki (mnogi) možda i nemaju drugog izbora.

Međutim. Uza sve ovo navijanje sa Zapada na Twitteru, meni je odvratno da se potiče djecu (a 18-ogodišnjaci su de facto još uvijek djeca) da ginu “za svoj narod”. To nije ništa drugo nego fanatični i suludi nacionalizam. Ja osobno svoje dijete nikad ne bi poslo da pogine “u obrani domovine”. Da prostite, nema te “domovine” za koju se isplati umrijet (ili ih je bar jako malo).

Ukrajina, svaka joj čast, svakako nije nešto za što bi se isplatilo umrijeti. Da, Putin je luđak, suvremena Rusija sve više izgleda kao distopija, ali umrijeti za Ukrajinu (ili, realno, bilo koju drugu zemlju)? Slušao sam jutros jednog Kijevljanina koji je pobjegao iz grada – kaže da su do jučer Ukrajinci pljuvali po Ukrajini da je korumpirana i gledali su kako pobjeć iz nje (kao što je, budimo realni, slučaj i s Hrvatskom). Da bi već danas golobradi momci naoružani molotovljevim koktelima srljali na frontu. To po meni nije ništa za pohvalu, to nije nikakva hrabrost, to je fanatični bezumni nacionalizam (i ne, ponavljam, to ne znači da je Putin pozitivac i da je ruska agresija opravdana).

Ukrajina, onakva kakva je bila do prije rata, definitivno nije zemlja za koju bi se isplatilo dati glavu. Duboko korumpirana zemlja, s BDP-om nižim nego za SSSR-a, u kojoj se dižu ogromni spomenici njihovom Anti Paveliću, službeni pozdrav im je ukrajinska verzija ZDS, a glavna avenija u Kijevu se zove po njihovom Anti Paveliću (da, jasno mi je da Putin cinično koristi ovo za izliku za napad na Ukrajinu “radi denacifikacije” i da je on zadnji koji to ima pravo provodit, no to ne znači da sve što sam napisao nije točno – jer jest točno i kao neko ko se protiv toga bori u Hrvatskoj neću zatvarat oči pred još gorim stvarima u Ukrajini). Zemlja u kojoj oligarh koji je financirao kampanju Zelenskoga sad fino uživa na svojoj megajahti u Tivtu (“Porto Montenegro” – utočište za bjelosvjetske tajkune u još jednoj raz*ebanoj postsocijalističkoj zemlji), zajedno s kolegom oligarhom iz Rusije.

Djeca neka ginu na fronti za zemlju koja im nije dala ništa, dok oligarsi zajedno uživaju na megajahtama? Svim invazijama unatoč i ludim autokratima na drugoj strani, meni je to luđaštvo i traćenje životâ, a ne nešto za što bi se trebalo navijat preko Twittera.

Za šta ginete, djeco? Za “svoje” oligarhe na megajahtama i avenije imenovane po nacistima?”, napisao je Kapović na Facebook profilu.