Sveta Kata, meteoalarm na vrata: Pripremite se za ‘kičmatrans’

Autor: Dnevno.hr

Studeni je pokazao svoje pravo lice. Naime, za subotu prognostičari najavljuju mjestimične oborine, kišu, a u gorju i snijeg, iako susnježice može biti i u nekim nizinskim krajevima.

Tako će u subotu ujutro i dio prijepodneva većinom biti oblačno, s mjestimičnim oborinama, kišom, u gorju snijegom, a malo susnježice ili snijega može pasti i u nekim nizinama. Potom slijedi prestanak oborine i smanjenje naoblake, javlja Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu.





Sjeveroistočnjak kojeg već ima u gorju zapuhat će i u nizinama, a bit će većinom umjeren, u višim predjelima jak i vrlo jak. Na Jadranu jaka i vrlo jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s orkanskim udarima.

Crveni meteoalarm

Najviša dnevna temperatura u subotu će biti od 2 do 7, duž obale i na otocima između 9 i 13 stupnjeva Celzijusovih.

Na snazi je crveni Meteoalarm za Velebitski kanal i srednju Dalmaciju gdje je moguća olujna bura i tramuntana.

“Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća.

Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, savjetuju prognostičari DHMZ-a.









Pljuskovi snijega u nedjelju

Nedjelja će u Hrvatskoj osvanuti promjenjljiva sa sunčanim razdobljima, a uz povremeno više oblaka očekuju se lokalni pljuskovi snijega.

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, a više oblaka uglavnom mjestimice ujutro, zatim danju na otvorenom moru. U unutrašnjosti sjeverni i sjeverozapadni vjetar, većinom slab do umjeren, na istoku te u unutrašnjosti Dalmacije i jak.

Na Jadranu jak i vrlo jak sjeverni vjetar i bura u slabljenju i navečer u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od 3 do 8 u unutrašnjosti te između 8 i 12 °C duž obale i na otocima.

‘Polar Vortex’

I amaterski meteorolog Dino Dundić koji je svojim redovitim izvještajima i objavom modela na Facebooku skupio veliki broj pratitelja, najavljuje jaku zimu.

Tezu o jačoj zimi nego se najavljivala temelji na približavanju ‘Polar Vortexa’ koji putuje prema Europi i uskoro stiže i do Hrvatske. Što je Polar Vortex, objasnio je.









Prema najnovijim najavama, Dundić piše da će biti ‘lopatanja’ ove zime.

Lopate ‘na sunce’

“Fino će PV oplest put nas i donjeti prave zimske uvjete, iako smo praktički još u jeseni…. Bit će lopatanja i kičmatransa kao usred najžešće zime, a pahulje su moguće i uz more i na otocima, nošene jakom i mrzlom buretinom”, napisao je.

Dalje amaterski meteorolog najavljuje snijeg u prosincu i pojašnjava odakle:

“Konstantan dotok jako hladnog zraka s Arktika put našeg dijela Europe pogonjenog jakim “Polar Vortex-om”, će donijeti obilate snjegopade i u prosincu….Ovo su nove akumulacije do 8.12.2023…. Netko reče…..topla sezona i zima 2023/2024″, piše Dundić.

“Bit će minusa i ledare na Svetu Katu ove godine, kao da smo u najžešćoj zimi, a ne u jeseni”, tvrdi Dundić.