ŠVEDSKA SE ODLUČILA NA ISTI KORAK! Donijeli su povijesnu odluku: Podnijet će zahtjev za članstvo u NATO savezu

Švedska ministrica vanjskih poslova Ann Lindeje na svom Twitter profilu napisala kako je vladajuća Socijaldemokratska stranka Švedske podržala članstvo zemlje u NATO savezu.

“Švedska socijaldemokratska stranka donijela je danas povijesnu odluku da kaže “DA” zahtjevu za članstvo u NATO savezu”, napisala je.

“Ruska invazija na Ukrajinu pogoršala je sigurnosnu situaciju u Švedskoj i Europi u cjelini”, dodala je Lindeje.

Podsjetimo, finski predsjednik Sauli Niinisto u nedjelju je potvrdio da će njegova zemlja službeno podnijeti zahtjev za članstvo u NATO savezu.

Today the Swedish Social Democratic Party took a historic decision to say yes to apply for a membership in the NATO defence alliance. The Russian invasion of Ukraine has deteriorated the security situation for Sweden and Europe as a whole. https://t.co/UkEcFhfwXZ

— Ann Linde (@AnnLinde) May 15, 2022