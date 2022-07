SVEĆENIKE NE MOŽE VIDJETI PRED OČIMA! Puhovski udara, tko mu više smeta predsjednik ili crkva? ‘Nadao sam se da će se Milanović imati hrabrosti maknuti od blagoslova’

Autor: Dnevno.hr

Spektakularno otvaranje Pelješkog mosta za N1 televiziju komentirao je i politički analitičar Žarko Puhovski koji je ceremonijom uglavnom zadovoljan.

“Sve do završnog čina je bilo odlično, a onda se dogodilo nešto što godinama govorim ustavnim pravnicima i pravnicama – Crkva je odvojena od države pa je država došla k njoj. Čitavo državno vodstvo je došlo svećeniku na noge dok on održi neki govor koji se zove blagoslov.

Nadao sam se da će se Milanović imati hrabrosti maknuti od blagoslova. Pokazalo se da on može sve na svijetu napasti osim Katoličke crkve, to se još nikad nije usudio i to se opet pokazalo”, rekao je analitičar.





Pitanje je hoće li most ostati Pelješac?

Dodao je i da su se oko Pelješkog mosta opet isplele legende o 304 godine odvojenosti.

“To nije istina, Hrvatska je živjela tako da je taj most osmišljen tek nakon osamostaljenja Hrvatske. Granica s Neumom je cijena hrvatske neovisnosti i to naprosto nitko ne želi reći. Niste mogli imati neovisnu država, a da taj izlaz ne bude problem. To je rezultat hrvatske neovisnosti i to treba reći”, tvrdi Puhovski pa zaključuje:

“Most će u roku od nekoliko godina biti sporedna prometnica jer će konačno valjda autocesta biti gotova. Ovo je zapravo dulji put. Samo zbog Neuma je bio potreban. Pitanje je hoće li oštetiti Pelješac s tim groznim prometom koji dolaze. Most je fenomenalan, veliki je uspjeh da je to izgrađeno. Velika je stvar da nitko nije poginuo i da je taj most dovršen”, smatra.