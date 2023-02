SVEĆENIK PODIJELIO SLIKU S NAPADAČEM S PLATKA! ‘Dragi Luka, bit ću tihi molitelj za sve’, župljani u komentarima: Ovo je za Bogu plakat, reći će ’em HDZ, em katolik’

Autor: Dnevno.hr

Riječki svećenik Kristijan Zeba iz Župe Sv. Križa u gradskom naselju Srdoči u Rijeci na Facebooku je podijelio fotografiju s Lukom Tirielom Abramovićem, MMA borcem koji je jedan od napadača koji su sudjelovali u tučnjavi na skijalištu Platak.

Svećenik Zeba kaže da ga je pogodila ova vijest, ali da nije sudac već tihi molitelj za sve.

“Dragi moj Luka! Žao mi je što se ove nedjelje dogodila situacija i ponašanje koje nije nimalo primjereno niti opravdano. Pogodila me ova vijest za koju sam danas tek čuo. Nisam sudac niti to smijem biti, ali biti ću tihi molitelj za sve. Da se više nikad nikome ne dogodi. Mladi čovjek može biti ponesen svojom nepažnjom, ali to ga ne opravdava. Stoga molimo svi jedni za druge. A svima kojima je sada najteže u boli na duši i na tijelu, molim Gospodina za zdravlje i brzi oporavak. A nama svima neka ovo bude za opomenu. Ljubiti, opraštati i moliti za oprost”, poručuje svećenik.





Župljani: Sad će još veće drvlje i kamenje, ’em HDZ, em katolik’

Župljani ostavljaju komentare ispod objave svećenika, većina ih i dalje nema razumijevanja za nasilno ponašanje župljana, no ima onih koji ga brane.

“Nisu krivi..!!! Napadnuti su s leđa od HGSS-a. On je moj bivši učenik i nikada nije bio agresivan”, “Ti moli, Kristijane, ja bih molila za one druge”, “Sad bih rekao; ok, svakome se može dogoditi, ali ovo nisu stvari koje se mogu svakom dogoditi, ovo je za Bogu plakat. Nismo suci, ali ipak razlikujemo dobro od zla. A ovaj vaš post, na njega imate pravo, ali sad će okrenuti na njega još veće drvlje i kamenje. Em HDZ, em katolik, reći će!”, neki su od komentara.

Svećenik poznat jer je odbio krstiti dijete lezbijskog para

Podsjetimo, Zeba je došao pod lupu javnosti kada je odbio krstiti dijete lezbijskog para koje je začeto umjetnom oplodnjom.

Kao razlog odbijanja krštenja naveo je da ga roditelji neće odgajati u duhu katoličke vjere.

“Oni su već u grijehu, njih dvoje je u grijehu jer žive u suprotnosti s naukom Katoličke crkve, a sami dobro znamo da je nauk Katoličke crkve da brak čine isključivo muškarac i žena, sve drugo je neprihvatljivo.”









“Moja je savjest potpuno čista i mislim da je to po meni jedino ispravno”, rekao je Zeba.

Cijeli slučaj je zapravo i izašao u javnost nakon što je svećenik Zeba odlučio javno obznaniti upit kojeg je dobio od lezbijskog para.