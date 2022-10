‘SVEĆENICI I REDOVNICE GLEDAJU PORNOGRAFIJU’! Papa Franjo šokirao: ‘Ne govorim samo o kriminalnoj poput one u kojoj zlostavljaju djecu’

Autor: Dnevno.hr

Papa Franjo je u svoju audijenciju u ponedjeljak primio sjemeništarce koji studiraju u Rimu i upozorio ih da ih Vrag vreba iz pornografije.

“To je porok mnogih ljudi, mnogih laika, pa i svećenika i redovnica. Tuda ulazi Đavo. Ne govorim samo o kriminalnoj pornografiji poput one u kojoj zlostavljaju djecu. To je već degeneracija. Govorim o pomalo ‘normalnoj‘ pornografiji”, poručio je sjemeništarcima.

No, papa ih je pozvao da se Internetom koriste na “pametan način” te da društvene mreže “za osobni razvoj i komunikaciju”, piše Guardian.





Istaknuo je i da “čisto srce, ono koje Isus prima svaki dan, ne može primiti pornografske informacije”.

“I ako to možeš izbrisati iz svog mobitela, izbriši to, pa nećeš imati kušnju pri ruci. A ako ne možeš izbrisati, dobro se brani da ne ulaziš u to. Kažem vam, to je stvar koja slabi dušu. To slabi dušu. Odatle ulazi Đavo: on slabi svećeničko srce”, zaključio je Franjo.