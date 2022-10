SVEĆENICI ĆE DOBITI POVIŠICU! Hrvatski velečasni otkrio koliko zaradi mjesečno: ‘Vidim da ovo pitanje mnoge muči’

Autor: Dnevno.hr

Iz Hrvatske biskupske konferencije potvrdili su kako će od 1. siječnja iduće godine zbog galopirajuće inflacije i rasta životnih troškova povećati plaće svim svećenicima.

O kolikoj je povišici riječ, još se ne zna, ali u crkvenim krugovima procjenjuju kako bi svećeničke plaće u prosjeku mogle narasti deset posto.

Kako svećenici na plaću ne plaćaju porezi i doprinosi, Vladina porezna reforma ne utječe na njihova primanja. Zato će im plaću dići Crkva, i to zbog povećanja svakodnevnih životnih troškova, poput hrane i režija.





O tome koliku svećenici imaju plaću prvi je javno progovorio zagrebački svećenik, pater Stjepan Ivan Horvat, koji je trenutačno na službi u Vrbovcu.

“Koliku svećenik ima plaću? Vidim da ovo pitanje mnoge muči. Bio sam na župi. Moja primanja bila su: 4300 kn + 1500 kn (ako svaki dan slavim svetu misu, što bi značilo 50 kn po misi).

S tim da sam 1.500 kn trebao ostaviti župi i time platiti svoj boravak na župi. Također, s obzirom na to da sam koristio “svoj” automobil, župa nadoknađuje trošak za gorivo (1 rezervar). To je to, pa eto da bude na čisto”, objavio je na svojoj Facebook stranici.

Ako je svećenikova župa siromašna i nema dovoljno sredstava kako bi svećeniku isplatila plaću, za njihova primanja mora se pobrinuti mjerodavna biskupija koja, inače, od svake župe dobiva većinu milodara koje ostave vjernici.