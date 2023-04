SVE TAJNE KRALJA CHARLESA! Dragulji, imanja i umjetnine: Otkriveno koliko je točno bogat! O jednom nezgodnom pitanju šuti cijela dinastija

Autor: M.P.

Kralj Charles III naslijedio je imovinu koja je njegovo bogatstvo povećala na gotovo 2 milijarde funti, prema opsežnom istraživanju i analizi Guardiana.

Monarhovo osobno bogatstvo uglavnom je skriveno od javnosti i nemoguće je znati potpunu vrijednost njegova imanja.

Međutim, Guardian je proveo prvu sveobuhvatnu reviziju kraljeve imovine, od seoskih imanja i dragulja optočenih dijamantima, do slika Moneta i Dalíja, Rolls-Roycea, trkaćih konja i rijetkih poštanskih markica.





Istraživanje jasno ukazuje na najvrjedniju financijsku imovinu obitelji Windsor: potpuni imunitet od poreza na nasljedstvo. To je vjerojatno omogućilo Charlesu da primi majčino bogatstvo bez ikakvih doprinosa javnoj blagajni.

U izjavi je kraljev glasnogovornik rekao: “Iako ne komentiramo privatne financije, vaše brojke vrlo su kreativna mješavina nagađanja, pretpostavki i netočnosti.”

Buckinghamska palača odbila je ponuditi alternativne brojke; vodi politiku odbijanja komentiranja osobnih financija članova kraljevske obitelji, inzistirajući da bi trebale “ostati privatne, kao što to čine za bilo koju drugu osobu”.

Veliko istraživanje

Istraživanje kraljeve imovine, međutim, otkriva koliko se ona razlikuje od imovine bilo koje druge osobe.

Od službenih državnih darova koji su uključeni u privatno vlasništvo, do golemih nasljednih posjeda koji prihoduju desetke milijuna svake godine, veliki dio kraljevog privatnog bogatstva potječe iz javnih uloga njega i njegove obitelji kao zaposlenih članova kraljevskih obitelji.

Sve u svemu, Charlesovo privatno bogatstvo procjenjuje se na ukupno 1,815 milijardi funti. Ta je brojka tri puta veća od nedavnog izračuna Sunday Timesa, koji nije uključio nekoliko njegovih najvrjednijih dobara.









Kako bi katalogizirali kraljevu građu, tim novinara Guardiana radio je s 12 stručnjaka koji su iskusni u procjeni zemljišta, imovine, vozila, umjetnina i nakita. Za nejasniju imovinu, kao što su kraljeva ulaganja u dionice, koristili su najbolje dostupne tragove kako bi napravili informirane procjene.

Bogatstvo na četiri kotača

Poteškoće u odvajanju javnog od privatnog bogatstva ilustriraju Windsorove flote Rolls-Roycea, Bentleyja i Jaguara. Guardian je identificirao 23 vozila u Royal Mewsu u Buckinghamskoj palači i Sandringhamu, kraljevom privatnom imanju u Norfolku.

Neki su kraljevski automobili u privatnom vlasništvu ili su ih proizvođači posudili Windsorima. Druge drži suveren “u pravu krune”, što znači da nisu privatno vlasništvo, već ih drži monarh u ime nacije.









Stvari dodatno zbunjuju to što se vozila označena kao “državni automobili” ponekad koriste privatno, kao kada je princeza Eugenie, koja nikada nije bila zaposlen član kraljevske obitelji, stigla na svoje vjenčanje u “državnom” Rolls-Royceu Phantom VI iz 1977. vrijednom 1,3 milijuna funti.

Palača je odbila opetovane pozive da objasni koje automobile Charles drži za dobrobit nacije, a koji su u privatnom vlasništvu. Konzervativni izračun, temeljen na procjenama stručnjaka, onih automobila za koje se sa sigurnošću može pretpostaviti da su privatni, sugerira da vrijede 6,3 milijuna funti.

This limousine was HM Queen Elizabeth II’s first state car – back when she was still a princess. Glen Waddington tells this royal tale in the May issue: https://t.co/KW3OiQ6tTE 📸 @AndyPhotography pic.twitter.com/ZaR6rNa3Zh — Octane magazine (@octane_magazine) April 18, 2023

Privatni posjed vrijedan 330 milijuna funti

Kralju Charlesu ne nedostaje palača, dvoraca i rezidencija u kojima može uživati, ali većina njih tehnički nije njegova. Buckinghamska palača i Kensingtonska palača su, primjerice, u vlasništvu suverena kojem pripada kruna.

Međutim, Charles je od svoje majke naslijedio dva seoska imanja koja su među njegovim najvrjednijim imecima. Prvi je Balmoral, koji je 1852. kupio suprug kraljice Viktorije, Albert.

Planning your next family adventure? Discover Balmoral Castle & Estate. Situated within the spectacular Scottish Highlands, with something for all the family, Balmoral Castle is the perfect destination for a day trip or a weekend away. 🎟️ Book Tickets: https://t.co/VnC4GaYqVq pic.twitter.com/ARN6QUN4YQ — Balmoral Castle & Estate (@Balmoral_Castle) April 14, 2023

Služio je kao utočište obitelji Windsor više od 150 godina; obitelj je bila ondje nakon iznenadne smrti Diane, princeze od Walesa 1997., a to je ujedno i mjesto gdje je, nakon kratke bolesti, kraljica umrla u rujnu prošle godine.

Imanje se sastoji ne samo od dvorca Balmoral nego i od 21.725 hektara zemlje, uključujući obližnje močvare tetrijeba. S obzirom na njegov potencijal za šumarstvo, poljoprivredu, lov na tetrijebe, jelene i proizvodnju obnovljive energije, imanje je procijenjeno, uz pomoć stručnjaka, na 80 milijuna funti.

Još je vrjednije prostrano imanje Sandringham u Norfolku, koje je 1862. kupila Victoria za svog sina. U to vrijeme opisno kao “vrlo ružno” i okruženo sa “6000 hektara pijeska”, desetljećima je gubio novac. To se promijenilo kada se kraljev otac, princ Philip, upustio u nemilosrdno smanjenje troškova.

Obitelj je od tada uložila velike napore u unovčavanje imanja; osim same kurije, koju turisti mogu posjetiti za 23 funte, Sandringham ima stotine nekretnina za iznajmljivanje, 6400 hektara poljoprivrednog zemljišta i komercijalne nekretnine.

Uz pomoć stručnjaka konzervativna je procjena Sandringhama na 250 milijuna funti, dovodeći ukupnu vrijednost za škotsko i englesko zemljište i imovinu na 330 milijuna funti.

Charles neće platiti porez na nasljedstvo na Balmoral ili Sandringham zbog vrlo povlaštenog sporazuma koji je njegova majka postigla 1993. s konzervativnom vladom tadašnjeg premijera Johna Majora.

Prema ugovoru, kraljica je pristala “dobrovoljno” platiti porez na svoj privatni prihod. Ali Major je ostavinama između monarha omogućio izuzeće od poreza na nasljedstvo, potičući Windsore da sve svoje bogatstvo usmjere kroz nasljednu liniju.

To je uvelike obogatilo kralja, iako na znatnu štetu njegovoj braći i sestrama, princezi Anne, princu Edwardu i princu Andrewu, koji je navodno “u očaju” jer nije primio ono što vjeruje da mu se duguje.

Tko posjeduje darove poklonjene članovima kraljevske obitelji?

Među brojnom imovinom koju je pokojna kraljica ostavila svom najstarijem sinu, vjerojatno kako bi izbjegla plaćanje poreza na ostavštinu drugoj djeci, bili su i njezini konji.

Entuzijastična vlasnica i uzgajivačica trkaćih konja, kraljica je uložila nebrojene količine vremena, truda i osobnog bogatstva u provođenje onoga što je jednom opisala kao “jednostavnu filozofiju” uzgoja “konja bržih od onih koje imaju drugi”.

Nasljeđe te cjeloživotne potrage je oko 70 čistokrvnih konja u različitim fazama trkaćih i uzgojnih karijera, od kojih su neki držani u Kraljevskoj ergeli u Sandringhamu. Njihova ukupna procijenjena vrijednost je najmanje 27 milijuna funti.

Charles je počeo ‘likvidirati’ svoju imovinu konja; od majčine smrti, zaradio je 2,3 milijuna funti od prodaje konja na aukciji, uključujući i neke koje su kraljici poklonili emir od Dubaija i Aga Khan. Palača je naznačila da ih smatra “osobnim”, a ne službenim darovima.

#OnThisDay in 1969, the Royal Canadian Mounted Police gifted Queen Elizabeth II, Burmese a Saskatchewan black mare. The horse became her favourite & she rode her for 18 years. Her Majesty was the Commissioner-in-Chief of the RCMP. 🇨🇦🐎 pic.twitter.com/Zr4xY1t5dY — kayden 🇬🇧 (@kaydenbukowski) April 11, 2023

Nije iznio istu tvrdnju o dva službena dara, iz Kanade i Laosa, koji su uključeni u privatnu zbirku poštanskih maraka kraljevske obitelji.

Kraljevska filatelistička zbirka smatra se najboljom zbirkom poštanskih maraka na svijetu, a sadrži stotine tisuća maraka, od kojih je neke stekao Charlesov pradjed, George V, iz britanske pošte i kolonija.

Izuzetno ograničen pristup koji javnost ima zbirci dodatno otežava njezino vrednovanje. Ali četiri stručnjaka složila su se da je vrijedan najmanje 100 milijuna funti.

Politika darova palače razlikuje “službene darove”, koji su općenito oni primljeni tijekom formalnih dužnosti i funkcija, i “osobne darove”, od ljudi osobno poznatih kraljevskoj obitelji. Dinastiji Windsor zabranjeno je tretirati službene darove kao svoje privatno vlasništvo.

Politika dodaje: “U svim slučajevima, a posebno na službenim putovanjima u inozemstvo, organizacije i pojedinci trebali bi biti obeshrabreni od nuđenja ekstravagantnih darova, tj. darova visoke novčane vrijednosti.”

O ovome mudro šute

No šute o mučnom pitanju što učiniti sa službenim darovima primljenima prije uvođenja pravila 1995.

Osim konja i poštanskih markica, tu su i brojne skupocjene umjetnine koje je obitelj dobivala na inozemnim putovanjima, a koje su se u međuvremenu našle u njihovim privatnim zbirkama. Među njima su i djela Marca Chagalla i Salvadora Dalíja koja su poklonjena princu Philipu.

I Philip i kraljeva baka, kraljica majka, bili su strastveni skupljači umjetnina i kupili su mnoge komade po povoljnim cijenama koje bi, da se prodaju danas, bile mnogo puta veće od izvorne cijene.

Među njima je i Monet koji je kupila kraljica majka u Parizu nedugo nakon Drugog svjetskog rata, kada su cijene bile niske, za 2000 funti. Procjenitelj umjetnina procijenio je da bi sada mogla vrijediti 20 milijuna funti.

Tri procjenitelja umjetnosti pokušala su procijeniti 60 najznačajnijih djela na popisu od gotovo 400 komada koji su bili izloženi u “privatnim” ili “osobnim” kraljevskim zbirkama. Ukupna vrijednost bila je 24 milijuna funti.

Ta je brojka vjerojatno značajno podcijenjena s obzirom na to da se temelji na procjeni samo uzorka kraljevskih umjetnina, za koje se vjeruje da su u tisućama u privatnoj zbirci Windsora.

Brojka također ne uzima u obzir “premiju” koju bi neki kupci mogli platiti za predmete koji su prethodno bili u vlasništvu britanskih kraljevskih obitelji. Primjena takve premije na umjetnička djela smatrala se preteškom. Međutim, neosporno je da se vrijednost predmeta na dražbi može dramatično povećati zbog njegovog kraljevskog podrijetla.

Privatni dragulji

Taj je fenomen najizraženiji kada je u pitanju privatna kolekcija dragocjenog kamenja i nakita Windsorovih. Kraljica Mary, baka Elizabete II., bila je opčinjena nakitom i kupila je većinu onoga što sada čini privatnu zbirku kraljevske obitelji.

Nekoliko najpoznatijih predmeta procijenio je 1989. stručnjak za nakit Laurence Krashes za knjigu novinara Andrewa Mortona. Guardian je osigurao procjenu nekoliko dodatnih komada od privatne trgovkinje nakitom Sare Abey.

Međutim, nijedna od tih procjena ne uzima u obzir nikakvu maržu koju bi neizbježno privukli dragulji koje su prethodno posjedovali ili nosili Windsori. Morton je nagađao da bi premija udeseterostručila njihovu inherentnu vrijednost. Sedamnaest godina kasnije, dogodio se presedan iz stvarnog svijeta koji je sugerirao da je to podcjenjivanje.

U 2006. godini aukcija nakita princeze Margaret rezultirala je prodajom predmeta u prosjeku 18 puta više od njihove gornje procjene. Dio prihoda morao je biti preusmjeren u dobrotvorne svrhe nakon što se pokazalo da su neki od predmeta službeni darovi.

Aukcija je otkrila koliko bi neki kupci platili za ogrlice i broševe koje su nekoć nosili ili posjedovali Windsori.

Opreznosti radi, Guardian se odlučuje za Mortonovu konzervativniju premiju od 10 puta veće od intrinzične vrijednosti. To daje vrijednost 54 dragulja u privatnom vlasništvu od 533 milijuna funti.

In total, the Crown Jewels consist of 142 objects with over 23,000 gemstones! From crowns to sceptres, and orbs to swords, take a look at the UK’s most valuable jewellery 👇https://t.co/uyzGEpWOaI — Royal Central (@RoyalCentral) April 17, 2023

Investicije

Nijedan aspekt bogatstva obitelji Windsor nije tajniji od njihovih dionica i ulaganja, zbog čega je nemoguće sa sigurnošću procijeniti vrijednost imovine. Desetljećima je kraljevska ulaganja skrivala lažna tvrtka koja je, otkrivaju arhivi, stvorena kako bi zaštitila kraljičino “sramotno” privatno bogatstvo od javnog nadzora. Ali postoje neke naznake o veličini njihovih udjela.

Godine 1993. novinari Timesa pretražili su dioničke registre kompanija s FTSE 100 kako bi pronašli njihove posjede, izvijestivši da se vjeruje da oko 43 milijuna funti drži monarh. Da su ta sredstva ostala uložena u kompanije s FTSE 100, ista bi ulaganja danas vrijedila 118 milijuna funti.

Monarh i prijestolonasljednik također primaju desetke milijuna funti u “privatnom prihodu” godišnje od nasljednih imanja. Da su štedjeli po istoj stopi kao prosječno britansko kućanstvo i da su novac uložili u tvrtke s FTSE 100 liste, kralj i njegova majka bi između sebe prikupili dodatnih 58 milijuna funti.

Oduzimajući 17 milijuna funti za prijavljenu isplatu razvoda koju je Charles dao Diani 1996. godine, procjenjuje se da je ukupno obiteljsko dioničko bogatstvo 142 milijuna funti.

I to će vjerojatno biti značajno podcijenjeno s obzirom na to da se temelji na onome što je prosječno britansko kućanstvo uštedjelo od svojih prihoda – otprilike 9% u posljednjim desetljećima. Bogati ljudi poput kraljevske obitelji imaju znatno više raspoloživog novca i, kao rezultat toga, skloni su mnogo više ulaganja.

Jedan savjetnik koji se specijalizirao za vođenje financijskih poslova superbogatih rekao je da bi očekivao da obitelj s financijama Windsorovih ulaže 50% svojih prihoda.

Vojvodstvo Lancaster

To što kralj ima tako pouzdan izvor dopunskih “privatnih” prihoda može se objasniti pravom ‘kravom muzarom’ u njegovom portfelju. Vojvodstvo Lancaster, zemljišno i imovinsko imanje koje se vodi kao profitabilan posao, osigurava svakome tko sjedi na prijestolju unosne godišnje isplate od oko 20 milijuna funti.

Uključivanje imanja u popis kraljevog privatnog bogatstva bit će sporno među republikancima, koji su dugo tvrdili da bi ono trebalo biti javno dobro.

Stvoreno kraljevskom poveljom prije više stotina godina, imanje je stoljećima bilo predmet žestoke rasprave o tome treba li se njegova dobit plaćati državnoj blagajni. Umjesto toga, prenosi se kroz uzastopne monarhe, kojima je zabranjena prodaja imovine za gotovinu.

Palača naziva vojvodstvo “privatnim posjedom u povjerenju za suverena” iako je to entitet kao nijedan drugi.

Tajanstveni model donekle je analogan offshore trustovima koji stvaraju dojam udaljenosti između imovine i njezinog pravog vlasnika. No financijske zamršenosti vojvodstva ne mogu prikriti činjenicu da ima samo jednog stvarnog vlasnika.

Pretragom podružnice Vojvodstva Lancaster u korporativnom registru osoba sa značajnom kontrolom navedena je kao “njegovo veličanstvo kralj”. Za sve namjere i svrhe, vojvodstvo funkcionira kao privatna imovina monarha: u pet godina prije njezine smrti isplatilo je pokojnoj kraljici 109 milijuna funti.

Njegovi računi iskazuju imovinu od 653 milijuna funti, čime je Charlesovo bogatstvo dostiglo 1,8 milijardi funti.