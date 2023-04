‘SVE ŠTO JE ĐUKANOVIĆEVO NIJE POŽELJNO!’ Crna Gora na prekretnici: ‘Ne može ih Rusija izvući iz NATO-a, a Srbija ih ne može niti neće’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Crna Gora u nedjelju je birala predsjednika.

Tako su se, nakon što u prvom krugu nijedan kandidat nije uspio osigurati većinu, u drugom krugu našli dugogodišnji lider Crne Gore Milo Đukanović i s druge strane gotovo upola mlađi od njega – Jakov Milatović.

Za Đukanovića su tamošnji akteri tvrdili kako želi proeuropski put, dok mladog lava Jakova Milatovića prati glas kako ga podržava prosrpska struja u Crnoj Gori, kao i SPC.





Povijesni izbori

Ovi predsjednički izbori u Crnoj Gori, međutim, bili su puno više od samih izbora, osobito nakon dvije godine političke krize u toj zemlji. Analitičari su smatrali kako će izbori u ovom osjetljivom političkom trenutku odrediti smjer kojim će Crna Gora krenuti i o kojem ovisi kompletna budućnost zemlje u vremenima teških globalnih previranja.

I u smiraj dana, stigli su rezultati. Jakov Milatović pobijedio je osvojivši 60 posto glasova, dok je njegov protukandidat i dosadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović osvojio 40 posto, objavio je CEMI, na temelju 100 posto prebrojanih glasova. Izlaznost na izborima bila je oko 70 posto od ukupno upisanih oko 550 tisuća birača.

Kuda ide Crna Gora nakon ovih rezultata, pitali smo geopolitičkih analitičara Branimira Vidmarovića.

“Ljudima je dojadio Milo Đukanović, žele ga smijeniti i smijenili su ga. Trend je postao očigledan na prošlim parlamentarnima izborima. Sve što je vezano uz Đukanovića, mora otići. Pritom ljudi ne gledaju na kvalitetu i politike opcija koje biraju, već se radi o protestnim glasovima, glasuje se protiv Đukanovića. Baš zbog toga ne znamo u kojem će smjeru krenuti unutarnji politički život Crne Gore”, rekao je Vidmarović.

Puno problema i pitanja

“Postoje pregršt problema, ekonomskih, podijeljenost društva. Međutim to što mi percipiramo kao “prorusko” ili “prosrpsko”, antisrpsko to su fine i vrlo marginalne podjele kojih zapravo u Crnoj Gori nema puno. Crnog Gori ne prijeti trenutno ni “rusizacija”, ni “srbizacija”.

Jedino ekonomske veze između Srbije i Crne Gore su ono što je poželjno i što otvoreno postoji. Razgovori između Srbije i Crne Gore se odnose na simboliku, entitete, na crkvu prije svega. Neće Crna Gora izgubiti svoj suverenitet niti će itko pustiti da izgubi suverenitet”, pojasnio je analitičar.









Buran život

“No, uza sve to, ne znam u kojem će ići smjeru Crna Gora jer je problema previše. Ekonomija, korupcija, morat će to sami između sebe riješiti. Njihov politički život je buran, u principu što je manja i nerazvijenija zemlja to je politički život burniji. I tu više ima prepiranja.

Što se tiče vanjske politike, CG je u NATO savezu, ide prema EU, to će se nastaviti. Tu nema nikakvih problema, Rusija ne može izvući CG iz NATO-a, Srbija ne može niti neće, nije to uopće cilj. Tako da što se tiče nekakvih strahova i briga, sve je ok”, zaključio je Vidmarović.