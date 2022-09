‘SVE SMO SATRALI TU U MORE!’ Vlasnik Brodosplita bizarnom retorikom šokirao javnost: ‘Odlučio sam govoriti baš potpunu istinu’

Sanacija velike količine mazuta koja se pojavila u moru u blizini splitskog brodogradilišta i Kaštelanskog zaljeva i dalje je u tijeku, a o tome je za Dnevnik Nove TV, u vjerojatno najbizarnijem intervjuu do sada, progovorio vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak.

Naime, mazut pokušavaju skupiti i 24 sata nakon curenja u more, a još uvijek se ne zna tko je za to kriv.

‘Odlučio sam govoriti baš potpunu istinu’

Međutim, javio se bivši radnik škvera koji prstom upire u Brodosplit i Tomislava Debeljaka.

“Iskopao je rupe. S bagerima i cijeli opasni otpad je zavalio tu. Znači, sve. Što je god bilo po škveru, sve je tu završilo”, govori bivši radnik. Na pitanje je li to bio mazut, kaže: “Bilo je svašta. Bilo je sa navoza od mazuta bitumena.” Rupe se nalaze, tvrdi, u prostorima škvera.

Sve je prijavljeno Državnom inspektoratu koji će ispitati je li curenje mazuta povezano s tim nekadašnjim kopanjem. Službe odgovornu osobu – još nisu pronašle.

Na pitanje je li mazut koji se razlio škverski Debeljak je odgovorio:

“Pa evo, baš u zadnjih otprilike šest mjeseci se javilo puno profesionalnih istraživačkih novinara koji to stvarno sve u tančine provjere čije je i kako je, tako da sam odlučio govoriti baš potpunu istinu.”

‘Sve smo tu satrali unutra u more’

“A pogotovo me onda i mama zove i kaže ‘šta mi to nisi rekao’. Tako da sad, priznat ću, imali smo viška mazuta u Samoboru i u Kninu pa smo doveli dvije cisterne i to smo tu satrali unutra u more. Ali za pet godina neće toga više biti”, iznio je Debeljak.

Nakon ponovnog upita je li riječ o mazutu iz njegova brodogradilišta, ponovio je:

‘Bit će i atomskog otpada’

Suočen potom s tvrdnjama bivšeg radnika škvera koji tvrdi da se u rupe ubacivao otpad, između ostalog i mazut, vlasnik Brodosplita nastavio je u istom tonu.

“Nismo jednu rupu, nego smo jedno sto rupa iskopali. Nismo stavili samo to. Mi vam imamo i tvornicu vijaka u Kninu koju ne radimo mehaničkim putem kao svi u svijetu nego kemijskim. Mi smo teška kemijska industrija. Onda tu tešku kemiju, zato što radimo vijke, unutra stavljamo. A sad smo isto odlučili da ćemo raditi i fuziju matice vijka pa će biti atomskog otpada”, rekao je.

Nakon nevjerice u izgovoreno, novinar ga je pitao zbog čega tako razgovara, na što je Debeljak rekao:

“Pa zato što sam rekao da ću konačno govoriti istinu. Mislim da je oko 20 tona, dvije cisterne. Ja sam jednu vozio, Preko noći, u četiri ujutro smo došli i istrpali smo tu i sve super”, objasnio je te se složio da tema razgovora nije šala.

‘Brodosplit je mrtav već 10 godina. Nemamo brodova, nemamo ništa’

“Da, nije. Profesionalnim novinarima uvijek ćemo reći istinu”, nastavio je u istom tonu.

“Nije šala. Jel’ mazut tu? Ali čistimo, to će biti riješeno”, kazao je i dodao da je potkupio one koji govore da je mazut možda došao iz Lore.

“Ali to je korupcija u Hrvatskoj. Daš nekome 100 eura i on će reći da sam to ja”, govorio je.

Na pitanje tko će platiti sanaciju, odgovara: “Platit će država. Vi to znate, naravno. Nećemo mi platiti.

“Vi to znate bolje. Vi ste to istraživali. Ono što je izašlo kao 5,5 milijardi kuna duga, nije. 78 milijardi kuna. Krivo ste zbrojili. Ukupno smo dužni 78 milijardi”, rekao je na pitanje o predstečajnoj nagodbi Brodosplita, a o tome kakva je sudbina škvera, kaže:

“Sami znate. Već je on mrtav 10 godina. Nemamo brodova, nemamo ništa.”