SVE SE GLASNIJE SPOMINJE PUPOVČEVA NASLJEDNICA! Svojeglava i samouvjerena! Plenkoviću nije ‘sjela’

Autor: Iva Međugorac

Tjednima prije no što je odlučio bojkotirati dolazak u Hrvatski sabor mnogi su se na domaćoj političkoj sceni propitkivali što se to događa sa šefom SDSS-a Miloradom Pupovcem, i zašto se sve manje pojavljuje u javnom prostoru.

Nešto se čudno događa

Da se doista s Pupovcem nešto čudno događa moglo se naslutiti i iz realizirane najave o ne dolasku u parlament u kojem se i jest izgradio u jednoga od najprepoznatljivijih političara na nacionalnoj političkoj sceni. Naime, kada bi ranijih godina Pupovac demonstrirao ljutnju i nezadovoljstvo kritizirajući odnos hrvatske države prema njemu, ali i prema srpskoj nacionalnoj manjini u medijskom prostoru to je daleko snažnije odjekivalo, a svi oni koji su se našli na suprotnoj strani od one Pupovčeve prolazili bi kroz osudu, što se ovog puta ipak nije dogodilo, barem ne onako snažno kao prijašnjih godina.

Dogodila se zato kritika predstavnika Židovske zajednice u Jasenovcu Ognjena Krausa na račun Pupovca koji ga je kako je kazao na jedan način razočarao radi toga što se nije snažnije založio za to da pozdrav Za dom spremni uđe u Kazneni zakon. No, čini se da tu razočaranjima nije kraj, a čini se isto tako da se oko Pupovca nižu okolnosti zbog kojih bi se uskoro mogao povući u političku mirovinu što zazivaju i u dijelu srpske manjine tvrdeći kako je Pupovac svoje dao te da je vrijeme za neke nove generacije koje će provoditi nešto drugačiju politiku.





Kada govore da je vrijeme za neke nove generacije i unutar samog SDSS-a prst upiru u Anju Šimpragu nazivajući je političarkom nove generacije koja bi zasigurno mogla doprinijeti boljoj poziciji Srba u Hrvatskoj, mada pri tome ne treba zaboraviti da je Šimpraga učenica šefa SDSS-a Pupovca. Učenica je međutim ovih dana pokazala da je nadvladala učitelja, što se moglo vidjeti na rezultatima izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji su održani prije desetak dana.

Debakl u Zagrebu

U Zagrebu je na tim izborima od mogućih 19.343 pripadnika srpske nacionalne manjine s biračkog popisa na izbore izašlo njih svega 240, odnosno 1,24 posto. Pupovac je u Zagrebu bio prvi na listi, a kao takav dobio je skromnih 156 glasova. Ne samo da Pupovčevo ime nije mobiliziralo i privuklo birače na izbore, već je ovaj skroman broj osvojenih glasova jasno pokazao kako Srbi koji žive u Zagrebu ne podržavaju Pupovčevu politiku, niti su oni zainteresirani za ovakve tipove izbora, njima je po svemu sudeći u interesu suživot i miran život bez podjela što Pupovcu ne ide u prilog kada je u pitanju njegova politička karijera koju on uglavnom bazira na podjelama i podizanju tenzija što su i bivši i aktualni predsjednik Ivo Josipović i Zoran Milanović okarakterizirali kao etnobiznis.

Kako god da se zvalo Pupovčevo djelovanje u politici ono što je doživio u Zagrebu može se nazvati jednom riječju- debakl.

Za razliku od Pupovca potpredsjednica Vlade dokazala je da njeno vrijeme u politici ipak tek dolazi pa je tako u svojoj Šibensko-kninskoj županiji osvojila značajnih 815 glasova. U ovoj županiji od 8.953 birala na izbore je izašlo njih 1.174, ali je važećih listića bilo 1.149 iz čega proizlazi da je Šimpraga ostvarila respektabilan rezultat. Još respektabilniji rezultat na tim je izborima postigla Dragana Jeckov u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je osvojila 2.703 glasa, što je vrijedno pažnje pošto je na izborima bilo 3.130 važećih listića. Na izbore je ovdje inače izašlo 3.328 birača od njih 19.681.

To što građani iz redova srpske manjine nisu pristupili biralištima pripisuje se također slabljenju Pupovčeva utjecaja, a kada je pak o Jeckov riječ s njom su u SDSS-u ipak oprezni te podsjećaju da se njeno ime provlačilo kroz aferu bivšeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića koji se također spominjao kao Pupovčev nasljednik. Od toga nasljeđa za sada nema ništa jer Miloševića očekuje pravosudni rasplet njegove neugodne afere, ali je ta neugodna afera Šimpragi donijela političku perspektivu, premda upućeni u Vladi tvrde da ona za razliku od Miloševića nikada do kraja nije kliknula s premijerom Andrejom Plenkovićem i to radi toga što je svojeglava i samouvjerena.