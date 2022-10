‘SVE SAM SAZNALA, NISU ME OBAVIJESTILI!’ Zapaljen grob malene Petre koju je otac mučki ubio, nezapamćena tragedija samo se produbljuje

Autor: L.B.

Suzana Budimirović, majka dvoipolgodišnje djevojčice Petre koju je otac Marko 4. listopada u Vršcu u Srbiji mučki zadavio, pa zatim presudio i sebi, objavila je da je grob njezine kćeri zapaljen.

Naime, kako je navela, Suzana je sinoć otišla do groblja.

“Nitko me nije obavijestio da je izgorio. Bili su vatrogasci da gase. Sve sam saznala. Ne brinite se. Prijavila sam policiji. Od svijeće je nemoguće da tako izgori”, napisala je ona.





Informacije od policije

Danas je međutim, navela da je dobila informacije od policije.

“Policija mi je rekla da se upalilo od svijeće. Mogu samo zamoliti ljude da budu odgovorniji i oprezniji ako pale svijeće kada dolaze na Petrin grob. Moja obitelj pali u crkvi svijeće, ali poštujem način paljenja svijeće i na Petrin grob”, poručila je Suzana.

Podsjetimo, stravičan zločin dogodio se 4. listopada oko 13 sati u iznajmljenom stanu na Vojničkom trgu u Vršcu u Srbiji. Marko, koji je 27. rujna pravomoćno bio osuđen za obiteljsko nasilje nad suprugom, Suzani je kobnog dana slao SMS poruke i video snimku, u kojima je najavio da će ubiti kćer i sebe. Nesretna žena je to odmah prijavila policiji, koja je na licu mjesta zatekla već izvršen zločin.

Propusti u komunikaciji svih nadležnih službi

Zbog ove nezapamćene tragedije, koja je potresla cijelu Srbiju, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu zaštitu već sutradan je pokrenuo izvanredni nadzor nad radom vršačkog Centra za socijalni rad. Nakon tri dana detaljne istrage, utvrđeno je da je, prije svega, bilo propusta u komunikaciji svih nadležnih službi – centra, policije i tužiteljstva.

Kao najveći propust ocijenjeno je to što Petra nije tretirana kao žrtva nasilja, iako je procijenjeno da su u obitelji trajno narušeni odnosi između supružnika, kao i da postoji veliki rizik od ponavljanja nasilja. Uz sve to, sud je ubojici, zbog mješovitog poremećaja osobnosti i anksiozno depresivnog stanja, bio naložio obavezno psihijatrijsko liječenje, na koje on nije išao.