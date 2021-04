SVE NEKRETNINE MILORADA PUPOVCA! Evo zbog čega žali Milanović: Od vozača tramvaja dogurao do imućnog zastupnika!

Autor: N.K

Uvijek napadan, nikad kriv – politika je to na kojoj posljednja dva desetljeća egzistira predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, koji je zahvaljujući premijeru Andreju Plenkoviću postao najutjecajniji hrvatski političar. Nije tajna da stabilnost aktualne Plenkovićeve vlade ovisi upravo o rukama manjinskih zastupnika, na čijem je čelu već godinama Pupovac koji je s premijerom sklopio trgovinski pakt.

Dok Pupovčevi žetončići u parlamentu podržavaju Vladu, u toj istoj vladi na poziciji potpredsjednika sjedi SDSS-ovac Boris Milošević, za kojeg se zapravo ni ne zna što točno radi jer se u medijima pojavljuje tek u vrijeme nekih obljetnica, kada kritički nastrojen prema hrvatskom društvu komentira položaj Srba u zemlji kojom vlada.

Hrvatska je država kakve u svijetu vjerojatno nema. Dok Pupovac i Milošević kukaju o obespravljenosti manjine koju predstavljaju, bez njih se ne može donijeti ni jedna odluka. Država je ovo u kojoj manjina diktira tempo većini, ali i država u kojoj se većina s time pomirila jer tako odgovara Plenkoviću i njegovim stranačkim pulenima koji posljednjih nekoliko dana vode žestok rat s predsjednikom Zoranom Milanovićem baš zbog Pupovca.

Zaratilo se prije toga zbog profesorice Đurđević, koju Milanović nastoji progurati za šeficu Vrhovnog suda. Na to HDZ-ovci ne pristaju pa nas Jandroković podsjeća kako je ona bila zaštitnica udbaša, a u analizama njezine biografije ističe se i njezin negativni stav prema pozdravu “Za dom spremni” iz Thompsonovoj pjesmi “Čavoglave”.

Moglo bi se očekivati da je takva osoba za Pupovca idealna kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda. No pod krinkom poštovanja procedure Pupovac se priklonio Plenkoviću i ušao u nezapamćeni sukob s Milanovićem.









Predsjednik ga možda nije, poput Josipovića, nazvao etnobiznismenom, ali mu je očitao bukvicu tvrdeći između redaka da dva desetljeća parazitira na borbi za pripadnike srpske manjine, zarađujući na borbi za njihova prava, dok se sirotinja gomila i u njihovim redovima. Nakon salve Milanovićevih uvreda Pupovac saziva konferenciju za novinare, pokazuje Milanovićeve uvredljive poruke koje on poslije osporava, pokazujući izostavljeni dio SMS-ova koje su izmjenjivali. Na sve to desnica opet skače na noge i plješće Milanoviću pa poručuje kako konačno imamo predsjednika i državnika, no kako to obično biva, vrag je u detalju.

Ključ za Vladu

Sve se to događa baš u trenutku kada se doznalo da Pupovac nije u imovinskoj kartici prijavio dvije nekretnine, automobil i dionice. Da nije riječ o sitnom propustu, mogao bi vam potvrditi Lovro Kuščević ili, recimo, Milan Kujundžić koji su se baš zbog neispravno popunjenih imovinskih kartica našli u središtu skandala nakon kojega su bili prisiljeni napustiti prošlu vladu premijera Plenkovića. Tretman Pupovca po svemu sudeći ni u politici ni u medijima nije isti pa se tako, uz ovu imovinsku aferu, medijska svita uhvatila za njegov sukob s Milanovićem koji je šef SDSS-a odlično tempirao kako bi skrenuo pažnju s kazne koju je dobio od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa koje je vrlo jasno utvrdilo da je zatajio dio svojeg imetka. Dobro je to jer se Plenković svojih, odnosno HDZ-ovih, ministara odricao zbog sličnih, pa i manjih propusta. No Pupovac ga u ovom trenutku drži u šaci pa mu raskidanje odnosa ne pada na pamet jer bi time pala njegova Vlada.

Povjerenstvo je, naime, izričući mu kaznu od 4000 kuna, utvrdilo kako u popisu svoje imovine nije prijavio plaću svoje supruge u točnom iznosu. Problematična su i ostala primanja, automobil te dvije nekretnine, od kojih je jedna u njegovu, a druga u vlasništvu njegove supruge, inače odlične novinarke Slavice Lukić koja je bila i ratna reporterka HTV-a, a već godinama zaposlena je u Jutarnjem listu Hanza medije. Mirela Ahmetović pozvala je Pupovca da objasni nerazmjer u popisu svoje imovine, a to i jest tema od koje šef SDSS-a bježi kao vrag od tamjana. U postojećoj kartici Pupovac navodi svoju zastupničku plaću od 14.690 kuna, ali i 3856 kuna koje mjesečno zaradi na Filozofskom fakultetu. Njegova životna družica radi u Hanza mediji, gdje mjesečno zaradi 10.346 kuna. U posljednjoj imovinskoj kartici koju je predao lani Pupovac je naveo kako mu je životna partnerica primila jednokratnu naknadu od 361 kunu, a ta naknada postala je predmetom Povjerenstva koje se pozabavilo i njihovim nekretninama.









Prema imovinskoj kartici, Pupovac osobno posjeduje stan na zagrebačkom Trnju od 46 kvadrata koji je procijenio na više od pola milijuna kuna. Znatno je vrednija kuća u Mlinovima koju posjeduje njegova partnerica. Riječ je o nekretnini od 621 kvadrata koja je procijenjena na 1,332.000 kuna, a obje nekretnine kupljene su iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada. Pupovac je suvlasnik dviju livada na području Benkovca i Gračaca, a zajedno vrijede malo više od 30 tisuća kuna. Kao pokretninu prijavio je tek automobil svoje supruge koji je procijenio na 13.500 kuna, a tu je i 69 dionica HT-a koje također glase na nju, baš kao i štednja od 5000 eura.

Skromna štednja

Pupovac je osobno prijavio štednju od 481 eura te 400 švicarskih franaka, ali i dug od 44 tisuće eura prema Dejanu Joviću, Dušanu Lukiću i Ratku Bajakiću. Taj iznos vraća u mjesečnim ratama od 1000 eura, a zadužio se prije dvije godine. Povjerenstvo je, međutim, kaznilo Pupovca zbog ranijih imovinskih kartica u kojima nije naveo stavke koje je naveo u svojoj posljednjoj kartici, a uvidom u Poreznoj upravi ustanovljeno je kako je Pupovčeva životna partnerica par godina uz plaću imala i druge prihode koje on nije naveo. Riječ je o prihodima od Gonga, Hrvatskog sabora, Fakulteta političkih znanosti, Hrvatskog društva skladatelja te Friedricha Eberta Stiftunga.

Pupovac, pak, u imovinskoj kartici iz 2018. godine nije prijavio automobil i dionice Hrvatskog telekoma, koje su postojale tada, baš kao što postoje i sada u zadnjoj predanoj kartici, a uz to, u pitanje se dovela i kvadratura kuće u Mlinovima. U kartici također nije naveo ni nekretnine koje su naslijedili on i partnerica. Očitujući se o prijavi, Pupovac je objasnio kako honorare svoje supruge koje joj je Sabor isplaćivao od 2013. do 2015. godine nije navodio jer nisu postojali tijekom popunjavanja obrasca izvješća u trenutku stupanja na dužnost zastupnika u Saboru 2013. godine te da ih je ostvarivala od 2013. godine u svojstvu vanjske članice Odbora za informiranje u neto iznosu od 1500 kuna mjesečno.

Ostali honorari koje je njegova supruga uz plaću primala od 2016. do 2018. godine iznosili su i do 5000 kuna godišnje, no kako Pupovac tvrdi, riječ je o povremenim, a ne trajnim prihodima male vrijednosti pa je smatrao da ih ne treba navoditi na kraju mandata jer nisu osjetnije utjecali na njezino imovinsko stanje. Kvadraturu okućnice u Mlinovima nije specificirao jer je smatrao da je navođenjem broja ZK uloška u kojem je upisana naveo sve potrebne podatke.









Kućni problemi

Nije, međutim, ovo prvi put da Pupovac ima problema sa svojim nekretninama. O njemu se pisalo i zbog sukoba koji je izazvao u zagrebačkom naselju Mlinovi, kada su neki susjedi tvrdili da, otkako je Pupovac na Malovanskim stubama kupio kuću u kojoj živi sa suprugom, njihov život više nije isti. Sumnjalo se da je narušen i dio zakona jer su susjedi svjedočili da im se pokušava oteti zemlja kako bi se sagradila prometnica do Pupovčeve kuće. “Saborski zastupnik Milorad Pupovac ovdje uništava živote i oduzima nam zemljišta, ovo što se događa nije normalno”, tvrdila je tada susjeda iz Nemetove ulice, koja se trebala spojiti s kućama na strmini do kojih vode stotine stuba.

“Do doma Milorada Pupovca, koji se vodi na ime supruge Slavice Lukić, od ulice Mlinovi može se doći samo planinarskim pothvatom i usponom uz 200-tinjak stupa. Grad želi ući u naše dvorište i spojiti se na Malovanske stupe, gdje bi bio kraj ceste. Ovdje je isključivo riječ o privatnom, a ne o javnom interesu. Znam da je teško doći do kuća, ali nakon što je on jeftino kupio kuću, sada si želi dovesti cestu kako bi povećao cijenu zemljišta”, izjavio je prije nekoliko godina Miljenko Urvan, koji je Gradu trebao prepustiti 150 m2 svojega dvorišta, koliko i stanovnici urbanih vila iz susjedstva, koji su, osim kvadrata, trebali ostati i bez dječjeg igrališta. Zbog Pupovca je, tvrdili su tada njegovi susjedi, Grad htio izvlastiti stanare, a jedan od ciljeva bila je i gradnja parkirališnih mjesta.

To su, naravno, sve Pupovčeve privatne nekretnine. Ovaj dugogodišnji predstavnik srpske manjine u Saboru podjednako dugo ima velik utjecaj u nizu organizacija srpskih manjina koje su tijekom tih godina dobile pristup nekima od najluksuznijih nekretnina u centru Zagreba. Osim toga, Milanović je u prepiskama koje je Pupovac javno objavio spomenuo baš neke od tih nekretnina. “Uživaj u nemoralno stečenim nekretninama u Preradovićevoj. Moja greška. Trebalo je to prodati i podijeliti siromašnim Banijcima”, napisao je u jednoj poruci Milanović Pupovcu.

Srpski rat

Riječ je, među ostalim, o nizu nekretnina koje je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta dobilo na poklon od Vlade Zorana Milanovića. Prosvjeta i hrvatska država bile su godinama u sporu vezanom uz povrat vrijednih nekretnina na adresi Preradovićeva 23 pa je Milanović to odlučio presjeći i darovati Prosvjeti tu nekretninu veću od 3000 kvadrata. Bio je to potez zbog kojeg se Milanović sada kaje. Prosvjeta na svojoj web-stranici nema potpune informacije o svojoj skupštini, no Pupovac gotovo sigurno nema formalne veze s Prosvjetom pa bi se čovjek mogao zapitati kako točno on raspolaže tim nekretninama.

Pupovac je godinama gradio svoj utjecaj u srpskoj zajednici u Hrvatskoj, pa tako mnogi insajderi govore kako se među Srbima ovdje malo što može učiniti a da Pupovac to ne odobri. Tomu u prilog ide i dvadesetogodišnji rat koji su Pupovac i Srpsko narodno vijeće vodili sa Srpskim privrednim društvom Privrednik zbog zgrade vrijedne puno više od dva milijuna eura na križanju Berislavićeve i Preradovićeve te već spomenutog zemljišta na adresi Preradovićeva 23. Privrednik je tvrdio da obje nekretnine pripadaju njima te imaju zakonsko pravo dobiti ih natrag. Mediji su tada naširoko izvještavali kako je baš Pupovac više puta blokirao taj povrat Privredniku, a mnogi su sumnjali kako nekretnine želi za sebe i SNV.

Svađa je riješena, i to tako što je Privredniku dana zgrada na uglu Berislavićeve i Preradovićeve, dok je Prosvjeta dobila susjednu zgradu u Preradovićevoj 23. Dogovor između ova dva suprotstavljena srpska tabora nikada nije izašao u javnost, no neki smatraju kako je Pupovac dopustio povrat Privredniku samo ako njegov SNV dobije drugu vrijednu nekretninu.

No to nisu jedine nekretnine koje su na raspolaganju raznim srpskim organizacijama u centru Zagreba. Srpsko narodno vijeće smjestilo se na elitnoj adresi Gajeva 7, Prosvjeta koristi gradski prostor od 150 kvadrata na adresi Preradovićeva 18, a ima sjedište na adresi Berislavićeva 10. Osim što je riječ o najboljim adresama u centru Zagreba, jedna stvar im je zajednička – sve te organizacije blisko su povezane s Pupovcem i on ima ogromnu moć u njima. Nije ni čudno onda što je Milanović prozvao Pupovca zbog luksuznih nekretnina koje posjeduju njegova društva.

Razlaz Pupovca i Milanovića

Slične tvrdnje Pupovčevoj političkoj karijeri nisu previše naštetile. Lider Srba u Hrvatskoj jedan je od najdugovječnijih političara u našoj zemlji, a to se može smatrati i svojevrsnim presedanom jer Pupovca podjednako ne vole ni lijevi ni desni, pa ni sami predstavnici drugih srpskih opcija koji ga nerijetko kritiziraju dovodeći u pitanje njegovo poštenje i transparentnost. Unatoč tome, Pupovac opstaje inateći se i kritičnim Srbima i hrvatskoj desnici i hrvatskim braniteljima. Onaj službeni dio Pupovčeve biografije kaže kako je rođen 1956. godine u Ceranjima Donjim, između Benkovca i Biograda, a iz kuće svojih roditelja krenuo je najprije put Zadra pa zatim na školovanje u Zagreb.

U Zagrebu je završio Tehničku školu “Ruđer Bošković”, nakon čega upisuje lingvistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu, gdje i danas radi na Odsjeku za lingvistiku. U međuvremenu je Pupovac i magistrirao i doktorirao, a tijekom studija financirao se čak i vozeći tramvaj. Godinu dana nakon fakulteta radio je kao predavač u političkoj školi u Kumrovcu, a u politiku ulazi po zagovoru Žarka Puhovskog, priključujući se Udruženju za jugoslavensku demokratsku inicijativu.

Početkom 90-ih sa Slobodanom Uzelcem organizira osnivačku sjednicu Srpskog demokratskog foruma, da bi nekoliko godina poslije osnovao Srpsku samostalnu stranku s kojom je prvi put izabran u Sabor, a nakon toga i u Srpsko narodno vijeće.

Na koncu se Pupovac 1998. godine skrasio u Stanimirovićevu SDSS-u, a svoj ozbiljni politički uzlet doživio je zapravo početkom dvijetisućitih, kada je donesen ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji je Srbima zajamčio tri mjesta u parlamentu. Od tada je Pupovac bio ključna figura u trima HDZ-ovim vladama, s izuzećem one Karamarkove na čijem je čelu bio Tim Orešković.

S Milanovićem je, pak, Pupovac oduvijek bio u toplo-hladnim odnosima.

Njegovu Kukuriku vladu formalno je podržavao, ali nije bio dio vladajuće većine, prije toga izigrao ga je u pregovorima sa Sanaderom, priklonivši se HDZ-u, a to mu aktualni predsjednik nikada nije oprostio. Istini za volju, Pupovac je bio dio njegove liste za EU parlament u koji je zamalo i dospio, no upućeni tvrde kako su se njih dvojica za sva vremena razišli kada je Pupovac doznao za Milanovićeve tajne sastanke s braniteljima iz Savske, koje su potvrdile i snimke na kojima je tadašnji premijer na odlasku brutalno vrijeđao Srbe i Bosance.