Sve napetije u Izraelu, došlo do infiltracije iz zraka? Vođa Irana ima jezivu poruku

Izraelska vojska kreće u napad protiv militanata Hamasa “kao nikada prije”, rekao je premijer Benjamin Netanyahu dok sukob ulazi u četvrti dan nakon razornog iznenadnog napada u kojem je ubijeno najmanje 900 ljudi u Izraelu.

Kao odgovor, Izrael je zračnim udarima napao Gazu gdje je ubijeno 680 Palestinaca.

Više od 137.000 ljudi nalazi se u skloništima UN-a u Gazi. Skloništa su popunjena s 90 posto, priopćila je agencija UN-a za pomoć. Hamas je rekao da će civilni taoci biti pogubljeni ako Izrael bude gađao Gazu bez upozorenja. Militantna skupina tvrdi da drži više od 100 talaca, uključujući časnike izraelske vojske.

10:31 “Ljubimo ruke onima koji su planirali napad”, kaže iranski čelnik

Vrhovni vođa rana, ajatolah Ali Khamenei, zanijekao je iransku umiješanost u smrtonosne napade koje je u subotu pokrenuo Hamas.

No, prema prijevodu Reutersa, rekao je: “Ljubimo ruke onima koji su planirali napad na cionistički režim”. Podsjetimo, poznato je da Iran financira Hamas i opskrbljuje militantima obuku i oružje.

“Ovaj razorni potres uništio je neke kritične strukture u Izraelu koje se neće lako popraviti”, rekao je ajatolah Ali Khamenei. “Postupci samog cionističkog režima krivi su za ovu katastrofu.”

Khamenei je zanijekao iransku umiješanost u napad Hamasa. Ali Iran financira i oprema militante Hamasa.

10:30 Do 150 talaca u Gazi

Izraelski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima, Gilad Erdan, kaže da se u Gazi drži “između 100 i 150” talaca nakon što su oteli iz Izraela.

10:25 Netanyahu održava sastanak s visokim dužnosnicima

Izraelski premijer Netanyahu jutros je održao procjenu situacije s nizom visokih vladinih i vojnih dužnosnika.

“Premijer Benjamin Netanyahu jutros je održao procjenu situacije putem telekonferencije”, stoji u priopćenju iz njegova ureda.

Među nazočnima su bili brojni visoki dužnosnici Izraelskih obrambenih snaga (IDF), šef obavještajne službe Mossad te ministri obrane i strateških poslova. Ovo se događa uoči očekivane izraelske kopnene ofenzive u nadolazećim danima, a gospodin Netanyahu obećava da će “promijeniti Bliski istok”.

10:20 Izraelska vojska provjerava izvješća o mogućoj ‘infiltraciji iz zraka’ iz Sirije ili Libanona

Izraelska vojska kaže da nastoji provjeriti izvješća koja sugeriraju “zračnu infiltraciju” u Izrael s teritorija Sirije ili Libanona.

09:55 SAD podupire obranu Izraela

Američki državni tajnik Antony Blinken razgovarao je u ponedjeljak s izraelskim ministrom vanjskih poslova Elijem Cohenom kako bi razgovarali o potpori Izraelu dok se “brani od Hamasovog terorističkog napada”. Blinken je izrazio sućut ministru vanjskih poslova i ponovno potvrdio napore SAD-a da osiguraju oslobađanje talaca koje su zarobili militanti Hamasa.

Među taocima su Izraelci i strani državljani, uključujući Brazilce i Meksikance. U ponedjeljak je predsjednik Joe Biden rekao u izjavi da je “vjerojatno” da bi američki državljani mogli biti među onima koji su zarobljeni.

09:45 Izraelska vojska: Hamas se nema gdje sakriti

Izraelska vojska rekla je u utorak da se operativci Hamasa “nemaju gdje sakriti u Gazi” i da zračne snage izvode intenzivne zračne napade u valovima svaka četiri sata.

“Doći ćemo do njih posvuda”, rekao je za Reuters glavni vojni glasnogovornik kontraadmiral Daniel Hagari na brifingu. Izraelska vojska je rekla da se trenutno ništa ne događa sjeveru gdje graniči s Libanonom i Sirijom. Jučer je Izrael priopćio da su se njihove snage borile protiv naoružanih napadača koji su prelazili iz Libanona – incident koji je povećao mogućnost otvaranja druge fronte u sukobu.

09:35 Izraelski zračni udari sravnili zgrade

Iz Pojasa Gaze stižu snimke štete nakon izraelskih zračnih napada tijekom noći. Izraelske zračne snage kažu da su tijekom noći pogodile 200 ciljeva militanata.

Gotovo 700 ljudi u Gazi poginulo je u zračnim napadima od subote, kažu lokalne vlasti.

09:30 Opet sirene u Izraelu

IDF javlja da se u južnom Izraelu ponovno oglašavaju sirene koje upozoravaju na mogući raketni napad.

08:50 Iz inozemstva se vratile stotine izraelskih vojnika, gomilaju se trupe

Izraelske zračne snage objavile su na društvenim medijima da su vratile “stotine vojnika IDF-a koji su bili u inozemstvu” kako bi sudjelovali u neprijateljstvima koja su izbila nakon iznenadnog napada Hamasa na jug Izraela u subotu. U poruci su zračne snage rekle da pridonose “naporima IDF-a da mobilizira dodatne snage za nastavak borbe”.

Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Richard Hecht na današnjem je medijskom brifingu rekao da je Izrael u potpunosti rasporedio 35 vojnih bataljuna i četiri divizije i da “gradi infrastrukturu za buduće operacije”, uoči široko očekivane kopnene operacije u Gazi.

Bataljun se općenito sastoji od stotina vojnika. Očekuje se da će Izrael pokrenuti veliku kopnenu operaciju u Gazi, kao odgovor na smrtonosne napade u subotu. Sinoć je premijer Benjamin Netanyahu rekao da su zračni napadi na Gazu “samo početak”.

08:20 Granični prijelaz s Egiptom ipak zatvoren, nema izlaza za Palestince

Ranije je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) pozvao Palestince u Gazi da koriste prijelaz Rafah za bijeg u Egipat, no potpukovnik Richard Hecht, međunarodni vojni glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga sada je izmijenio svoje komentare – rekavši da je prijelaz zapravo zatvoren.

“Pojašnjenje: prijelaz Rafah je bio otvoren jučer, ali sada je zatvoren.”

08:15 Njemačka, Francuska, SAD, Britanija i Italija solidarne s Izraelom

Njemačka, SAD, Britanija, Francuska i Italija objavile su kasno navečer u ponedjeljak zajedničku izjavu u kojoj potvrđuju svoju solidarnost s Izraelom, nakon terorističkih napada islamističke palestinske organizacije Hamasa.

Zajedno su izrazili “stalnu i jedinstvenu potporu” Izraelu “i nedvosmislenu osudu Hamasa i njegovih užasnih terorističkih djela”.

U zajedničkoj izjavi pet zemalja kaže se: “Svi mi priznajemo legitimne težnje palestinskog naroda i podržavamo jednake mjere pravde i slobode za Izraelce i Palestince. Ali ne griješite: Hamas ne predstavlja te težnje, i on ne nudi ništa za palestinski narod osim više terora i krvoprolića.”

“Jasno dajemo do znanja da terorističke akcije Hamasa nemaju opravdanja, nemaju legitimiteta i moraju biti univerzalno osuđene”, stoji u priopćenju.

08:00 Raste broj mrtvih, pronađena tijela 1500 militanata Hamasa

Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su da je 900 Izraelaca ubijeno od početka rata između Izraela i Hamasa. Osim toga, tijela 1.500 militanata Hamasa pronađena su na izraelskom teritoriju, rekao je glasnogovornik IDF-a.

Od masovnog upada u subotu vode se žestoke borbe između velikog broja militanata Hamasa i IDF-a.

Quieter night in Israel, two firefights on Gaza periphery overnight. Entire perimeter is now secure as per IDF spox. New figure is approx 1500 Hamas killed in Israel since Saturday.

In Gaza, hundreds of hits on middle class high rise neighbourhood Rimal overnight.

— Bethan McKernan (@mck_beth) October 10, 2023