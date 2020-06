Sve napetije između Kine i SAD-a: Trump od 16. lipnja zabranjuje letove kineskim aviokompanijama

Autor: Dnevno

Nakon što je Kina američkim avioprijevoznicima onemogućila ponovno pokretanje letova za Kinu, Trumpova je administracija najavila da planira blokirati letove kineskim zrakoplovnim kompanijama prema i iz SAD-a od 16. lipnja, piše The New York Times.

Podsjetimo, Kina je još 26. ožujka ograničila letove stranim kompanijama na jedan let tjedno temeljem rasporeda koje su imale iz mjeseca prije, no sve tri američke aviokompanije koje lete između Kine i SAD-a obustavile su letove zbog pandemije koronavirusa. Kina je na to odgovorila potpunom zabranom letova američkim kompanijama iako su kompanije iz Kine nastavile letjeti prema američkim odredištima.

Kao žarište svjetske pandemije Kina je bila prva zemlja koja je potpuno zaustavila letove. Još u siječnju američki i kineski avioprijevoznici ostvarivali su 325 letova tjedno između dviju zemalja. Do sredine veljače ostalo je svega 20 letova i sve ih je obavljao Chinese Airlines.

Nakon kineske zabrane iz ožujka United Airlines i Delta Air Lines nadali su se nastavku letova prema Kini početkom ovog mjeseca. Obje kompanije su se obratile kineskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, no nisu dobile odgovor. Sjedinjene Države su također vršile pritisak na Kinu da promijeni svoje stajalište, argumentirajući da je sporazum iz 1980. – koji je omogućavao jednake uvjete letenja za domaće i strane prijevoznike – narušen.

Iz američkog Ministarstva prometa napominju da su kineske zrakoplovne vlasti tada rekle da razmatraju izmjene i dopune pravila, ali i to da nije definirano kad bi se to moglo dogoditi.

Napetosti između Kine i SAD-a naglo su se zaoštrile posljednjih tjedana nakon što su se dvije države zakačile oko podrijetla nastanka pandemije i posljednjih kineskih poteza vezanih uz Hong Kong. Samo pet mjeseci uoči predsjedničkih izbora u SAD-u Trump je u kampanji zauzeo čvrst stav prema Kini optužujući je da je dopustila pandemiju koja je naštetila američkoj ekonomiji.