SVE LAŽI DVOJICE NIGERIJACA NA JEDNOM MJESTU: Evo kako je podignuta hajka na hrvatsku policiju i društvo

Dvojica nigerijskih studenata Eboh Kenneth Chinedu (29) i Abia Uchenn Alexandar (18) prije par dana optužili su hrvatske policajce da su ih u centru Zagreba izvukli iz tramvaja, oteli te utrpali u kombi i izbacili negdje u šumi u Bosni. U međuvremenu je u javnost izašao niz dokaza koji govore u prilog tome da je priča dvojice navodnih studenata neistinita.

Već se iz prvog priopćenja policije koje je većina medija namjerno ignorirala, a iz kojeg se doznaje da je njihov navodni profesor zajedno s drugim navodnim studentom otputovao nazad u Nigeriju. Doista je nebično da jedan profesor sjedne na avion i ne pita se gdje se nalazi troje studenata s kojima je doputovao na natjecanje. Nadalje, jedan student se izdvojio iz cijele grupe i 18.studenog prijavio policiji u Zagrebu da je izgubio putovnicu. Policija mu je ipak izdala rješenje o napuštanju zemlje, međutim on je zatražio azil jasno dajući do znanja da se ne želi vratiti u Nigeriju. Nakon toga, pokušao je ući u Sloveniju, ali je upućen da se vrati. Trenutno se nalazi u prihvatilištu Porin.

Druga dvojica, koji su izašli u medije sa teškim optužbama na račun policije završila su u BiH. Prema njihovim tvrdnjama iz hostela su otišli 17.studenog kada ih je navodno otela policija, međutim vlasnik hostela tvrdi da su u kasnim večernjim satima produžili noćenje i ostali još jednu noć u hostelu do 18. studenoga ignorirajući istek vize kao i datum leta za Istanbul. Prema njihovim tvrdnjama, do Nigerije nisu stigli jer su ih policajci u centru Zagreba izvukli iz tramvaja. Ipak, sada kada imaju priliku, u Nigeriju se ne žele vratiti. Također, prilikom ispitivanja u bihaćkom Uredu za strance nigerijski su studenti tvrdili kako su im stvari i dokumenti ostali u hostelu. Naknadno ih je, kažu, pokupio prijatelj i poslao. To, pak, nije potvrdio voditelj hostela “Ne, putovnice su njihove primljene samo radi potreba prijave i u trenutku kada je proces prijave završio i usluga naplaćena dokumenti su im vraćeni u ruke. A po odjavi gosti su pokupili sve svoje stvari, opisuje vlasnik hostela Branimir Markač.

Što se tiče samog natjecanja, četveročlana ‘ekipa’ iz Nigerije bila je bez opreme nisu imali nikakvog pojma o tome kako se igra stolni tenis, a to je potvrdio i jedan od natjecatelja za Jutarnji list.

Osim toga, Jutarnji javlja kako je provjera u BiH utvrdila kako jedan od njih nema 18.godina, već 29. godina. I dalje nije jasno kako su završili u BiH, ali ništa u ovoj priči ne upućuje na to da ih je tamo smjestila hrvatska policija. Ipak, mnogi su se požurili tvrditi upravo to.

Sve njihove laži, unatoč priopćenjima policije dodatno su podgrijavali brojni hrvatski mediji iako je od prvog dana priča bila izrazito sumnjiva, a sada o Hrvatskoj pišu i strani mediji, i to prenoseći upravo medije koji su ignorirali sve činjenice o ovom slučaju i pritom širili hajku na policiju, ali i dio društva koji se protivi slobodnom prolazu ilegalnih migranata preko Hrvatskog teritorija.

