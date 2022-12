STAJALA JE I SMIJALA SE DOK SU GA TUKLI! Ida zakuhala bivšem dečku u tramvaju: Pokazala prstom, a brat i novi dečko podivljali, ‘dobio sam 50-60 udaraca šakom’

Autor: L.B.

Nakon što su u tramvaju izmlatili i teško ozlijedili mladića koji je bio u intimnoj vezi s Filipovom sestrom, Tomica (29) i Fićo (27) su optuženi.

Prema optužnici kojom tužitelji za obojicu traže sedam mjeseci uvjetnog zatvora, Ida im je u svibnju oko 11.30 sati u tramvaju pokazala bivšeg dečka tvrdeći kako je bio verbalno agresivan prema njoj.

Dvojac mu je potom prišao i izudarao ga šakama po glavi te mu slomio nosne kosti, javlja Danica.





‘Došli smo do dečka da se upoznamo, a ja sam ga udario dva-tri puta šakom u glavu’

Tomica je priznao kako ga je udario dva-tri puta, a Fićo je sve negirao tvrdeći kako ga on nije tukao.

“Došli smo do dečka da se upoznamo, a ja sam ga udario dva-tri puta šakom u glavu. Poslije smo ga pozvali na kavu, ali dečko je odbio”, kazao je Tomica tijekom istrage.

Ida je na kraju priznala kako je bivšeg dečka pokazala svom bratu i sadašnjem dečku Tomici, rekavši im da je bio verbalno agresivan prema njoj. Međutim, kaže i kako ga njezin brat nije tukao i da su htjeli samo da joj se ispriča.

‘Bivša djevojka je pritom stajala sa strane i smijala se’

Tijekom istrage svjedočio je i pretučeni mladić koji je otkrio i kako je s tom djevojkom bio u vezi davno, prije šest-sedam godina, te da mu nije jasno zašto se sve dogodilo.

“Tukli su me barem pet minuta, dobio sam 50 do 60 udaraca šakama. Bivša djevojka je pritom stajala sa strane i smijala se. Kad smo izašli iz tramvaja kod Gupčeve zvijezde, primili su me opet i htjeli da idem s njima na kavu, ali uspio sam pobjeći”, tvrdi mladić.

Tužitelji su ovih dana protiv agresivnog dvojca izdali kazneni nalog kojim traže da ih se osudi na po sedam mjeseci uvjetnog zatvora. Oni se na to mogu žaliti.