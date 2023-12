Sve je više prijevara s lažnim rentanjem stanova: Policija otkrila par trikova kako se zaštititi

Autor: Dnevno.hr

Jedna je turistkinja ovoga ljeta rezervirala apartman u Rovinju. Pritom je dala veći iznos novca, ali kad je došla u grad shvatila je da taj apartman ne postoji. Zagrebačka je policija još ranije uhitila muškarca koji je navodno iznajmljivao stanove. Od potencijalnih podstanara uzimao je pologe koje su oni uplaćivali, a da nisu niti pogledali stanove koje im je nudio. Na kraju se pokazalo da su oglasi bili lažni.

U grupama za najam stanova na društvenim mrežama, korisnici upozoravaju na potencijalne prevarante. To je uvidjela i policija koja je u prvih devet mjeseci ove godine evidentirala čak 1537 kaznenih djela prijevare. To je 85 slučajeva više nego u istom razdoblju lani. Pritom pojašnjavaju da je prijevara “radnja koja uključuje namjerno obmanjivanje, varanje ili manipulaciju drugih ljudi kako bi se stekla neka vrsta koristi, obično materijalne ili financijske prirode (kod osoba starije životne dobi to je najčešće novac). To može uključivati lažno predstavljanje, skrivanje informacija ili izvršavanje nečega što je suprotno očekivanjima ili prethodnom dogovoru.”





Građani na oprezu

Prevaranti posebno iskorištavaju situacije kad je povećana potražnja za nekretninama. Primjerice ljeti, kad turisti traže apartmane, zbog čega je na to upozorila i njemačka policija, piše N1. No, slične se prijevare često događaju i u blagdansko vrijeme, zbog čega su iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) dali nekoliko važnih savjeta kako se zaštititi od prijevare s nekretninama.

“Savjetujemo građane da budu oprezni te da pripaze putem kojih oglasa, internetskih stranica ili društvenih mreža pronalaze smještaj. Dobro je provjeriti putem otvorenih izvora tko je vlasnik stana i je li to osoba koja ga oglašava. Ako ste u mogućnosti, osobno ili putem osobe od povjerenja, probajte provjeriti na samoj adresi iznajmljuje li se stan koji vas zanima. Preporuka je da ne šaljete novac nikome koga ne poznajete i razmislite biste li taj isti iznos novca dali nepoznatoj osobi koju sretnete na cesti.

Također preporučamo dodatan oprez kod uplata ili ostavljanja pologa za najam stana/apartmana putem poštanske službe odnosno organizacije za prijenos gotovog novca, a uplate su naznačene primateljima u inozemstvu ili brojevi računa nisu u bankama na području Republike Hrvatske, a za koje navodni iznajmljivači često zbog velike potražnje traže uplatu u cijelosti ili samo polog pod izgovorom velike potražnje za navedenu nekretninu, što je već navedeno kao dodatni razlog za detaljnije provjere”, savjetuju iz MUP-a.

Različite mogućnosti prijevare

Internet, napominju, nudi različite mogućnosti prevarantima koji “koriste lažne web stranice ili profile društvenih mreža prodavača ili pružatelja različitih usluga” kako bi namamili žrtve. Stoga savjetuju građanima da ne daju svoje osobne ili bankovne podatke prije nego što provjere podatke oglašivača, odnosno osobe koja iznajmljuje stan. Jedna od čestih pojava vezanih uz prijevare je i nespremnost navodnog najmodavca da potpiše ugovor o najmu. Ponekad je prijevaru lako raspoznati i zbog nerealno niske cijene najma u odnosu na tržišnu.

Iz policije savjetuju da građani ne uplaćuju novac pod pritiskom ili žurbom zbog navodno velikog interesa za stan. Uputnije bi bilo provjeriti postoji li taj stan zaista. Dobro bi bilo od najmodavca zatražiti dokaz o vlasništvu ili ga navesti da pokaže stan. Uz to, svako neobično ponašanje najmodavca potencijalni je znak prijevare, a ako se ona i dogodi, savjetuju iz policije, građani trebaju sve prijaviti na broj 192.









“Kazneno djelo protiv imovine, Prijevara iz članka 236. Kaznenog zakona je djelo koje počini osoba koja s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovog članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zavora od jedne do osam godina. Ako je kaznenim djelom pribavljena mala imovinska korist, a počinitelj je išao za pribavljanjem takve koristi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine“, podsjećaju iz MUP-a.