‘SVE JE TO GODINAMA KIPJELO U RUSIJI!’ Stručnjak otkriva: ‘Oko Ukrajine se skuplja puno oružja i vojske’

Autor: N.K

Napetosti između SAD i Rusije dostižu svoj vrhunac, situacija kuha, a novi krug razgovora u Genevi nije urodio plodom.

Rusija gomila oružje i ljudstvo uz samu granicu, a s druge strane SAD avionom šalje vrlo vrijednu “sigurnosnu opremu”.

Čini se na trenutke kako je situacija bezizlazna osobito nakon što je Rusija povukla crtu i tražila pismenu garanciju da Ukrajina neće ući u NATO.

Diplomacija se pokrenula

Međutim, vanjskopolitički komentator Branimir Vidmarović smatra kako je dobro to što će se razgovori nastaviti te da je važno to što se konačno pokrenula diplomacija.

“Vidimo po naznakama, kako vrijeme ide, da će se ta diplomacija razvijati, no kriza će se nastaviti”, rekao je.

Objasnio je kako ovo nije vezano za samu Ukrajinu kao takvu – ovo je kriza u odnosu SAD-a i Rusije i stvari će se zaoštravati, možda ne u Europi, možda u drugim regijama.

“Strane će polako, kroz to teško razdoblje koje će se nastaviti kroz cijelu 2022. godinu, pokušati pronalaziti modus one točke dodira koje će odgovarati i jednima i drugima. Možda će se retorika malo smiriti, možda kada jedni i drugi shvate da mogu predstaviti realnu prijetnju jedni drugima, kada se ugrozi SAD i kada se direktno ugrozi Rusija, onda će se možda naći negdje i izroditi nešto što će biti slično onom starom, dobrom Helsinkiju iz 1975.”, smatra.

“U Rusiji je kipjelo”

Na pitanje koliko su utemeljeni zahtjevi Rusije da se NATO ne smije širiti na istok, rekao je da su utemeljeni iz njihove perspektive i ističe da moramo gledati s njihove točke gledišta.









“Čitavo vrijeme od raspada Sovjetskog saveza Rusija je promatrala širenje NATO-a, iako je Sovjetski savez prestao postojati i kroz period od 2000. godina, kada je Putin bio dosta liberalno raspoložen, NATO se širio i govorio da to nije prijetnja, no to je sve kipjelo u Rusiji”, rekao je Vidmarović u Dnevniku HTV-a.

Pojašnjava kako Rusija tada nije bila dovoljno jaka da to zaustavi, ali podsjeća kako je već 2006. Putin na Minhenskoj konferenciji upozorio da je dosta više. Kaže Vidmarović kako se to akumuliralo do summita 2008. u Bukureštu kada su Ukrajina i Gruzija najavljene kao potencijalne članice NATO-a.

“Kada se vi širite ovako sigurnosno, morate očekivati protureakciju, a ona je naravno, gruba i izgleda dosta cinično, međutim, to je jedan logični ishod toga”, smatra.

“Skuplja se puno oružja i vojske”

Osim toga, Vidmarović smatra kako je količina naoružanja faktor sigurnosti.









“Oko Ukrajine se skuplja puno oružja i vojske, Vidmarović kaže da je količina naoružanja faktor sigurnosti koji onemogućuje veliki konflikt. Prepucavanja koja traju, kaže, nisu sukobi velikog intenziteta, nema mnogo vojnika, ali ako je oko 100.000 vojnika ondje pozicionirano, to šalje signal prema Ukrajini da ne pokušava neku naglu akciju oslobođenja, a Moskva inzistira na sporazumu iz Minska”, zaključio je i naglasio kako je predsjednik Zelenski rekao građanima da ne paničare, da ih nitko neće napasti i da je sve u redu.