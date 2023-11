Sve je dogovoreno: Zna se kada Sanader izlazi iz zatvora, bit će tihi umirovljenik

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Ivo Sanader uskoro izlazi na slobodu. Iako to službeno nitko ne potvrđuje, razgovori u političkim i pravosudnim krugovima su odmakli i raspoloženje je da se bivšem premijeru koji već godinama prolazi zatvorsku golgotu omogući da izađe iz poluotvorene kaznionice Lipovica, kamo je premješten iz Remetinca.

Realno je da će Sanaderovi odvjetnici zatražiti da se Sanaderu sljedeće godine, nakon polovice odslužene kazne, dopusti prijevremeni otpust, najvjerojatnije zbog zdravstvenih razloga, a onda će slijediti pravna procedura da se to i realizira. Iako je nezahvalno predviđati kada će to biti, iz nekoliko nam je izvora potvrđeno da će biti tijekom sljedeće godine.





Politički kuloari, naravno, znaju i više pa tvrde da bi se to trebalo dogoditi neposredno uoči izbora.

Jedini privilegij

Činjenica je da se s bivšim premijerom svih ovih godina otkako je u Remetincu nije postupalo “u rukavicama”. Nije imao neke posebne privilegije, nije mu se izašlo u susret s mnogim stvarima. Sanader je sve to stoički podnosio, nije ni tražio da bude tretiran posebno. Jedini “privilegij” mu je bio to što je u Remetincu bio u posebnoj ćeliji i išao u šetnje u sklopu ženskog odjela, jer se smatralo da bi na muškom imao neugodnosti. Iako je bilo slučajeva da mu se dobacuje, Sanader je bio uvažavan već i zbog činjenice što se nekad moćni premijer uklopio u zatvorski sustav, koliko god to bilo teško.

Ivo Sanader za mnoge je danas više žrtva nego netko tko je zaslužio guliti u zatvoru gotovo deset godina, od osamnaest, na koliko je osuđen. U međuvremenu su na scenu stupili mnogi koji su i na papiru bili optuženi za mnogo veća kaznena djela. A da se ne govori o onima koji su izbjegli pravdi, a imali su mnogo više umočene prste u pekmez. Ostaje i činjenica da Sanaderova suđenja nisu bila baš transparentna, da su defilirali za optužbu čudni i nevjerodostojni svjedoci.

Sve je to, naravno, ostavilo traga na bivšem političaru koji se zakleo da se nikada više neće baviti politikom. A iz njegova najbližeg kruga širi se nova teorija o njegovu padu, što je i dalje najveća enigma u hrvatskoj politici. Ta teorija vodi u vrijeme u kojem je Ivo Sanader vodio Vladu, kada je uporno izbjegavao otopliti hrvatsko-ruske odnose. Nije pristajao na razne ponude koje su dolazile iz Moskve, nije bio sklon tomu da Hrvatska previše surađuje s Rusijom.

Za razliku od tadašnjega predsjednika države Stipe Mesića. Na Energetskom summitu u Zagrebu Sanader se nakratko sastao s Vladimirom Putinom, ali detalji tog razgovora nikada nisu objavljeni. Ni Sanader o tome nije mnogo govorio. Bio je prisutan i na ručku koji je Mesić pripremio za Putina. Navodno je kratki boravak Putina u Hrvatskoj neslavno završio jer Sanader nije želio ni čuti o naftovodu Družba Adria, koji je Mesić zagovarao.

Rusi su to jako zamjerili tada moćnom Sanaderu. Nakon opetovanih ponuda da se Hrvatska uključi u Južni tok, premijer je to odbio. Ni ruski investitori nisu bili u to vrijeme dobrodošli u Hrvatskoj. Po toj teoriji, koju zastupaju neki bliski Sanaderovi prijatelji, njegova daljnja sudbina skuhana je u Moskvi, koja je budno pratila svaki korak hrvatskog premijera. S druge strane, Sanaderu sklona Angela Merkel imala je sasvim drugi stav prema Rusima. Smatrala je da treba kupovati jeftiniju rusku naftu i plin i njemačka industrija je u mnogočemu ovisila o Rusima.









Ruska osveta

Rusi su jedva dočekali da se ukaže pukotina u Sanaderovoj vlasti. Bio je i na oku briselskih moćnika koji su dugo sumnjali da krak korupcija vodi do kabineta u Banskim dvorima. Tako su i najviši europski dužnosnici počeli slati signale o sumnjama koje će kasnije biti pretočene u optužnicu protiv Sanadera, a navodno su i ruske službe, iza kulisa, dale svoj udio. Jer svi, od obavještajnih zajednica do stranih veleposlanstava u Zagrebu, pomno su promatrali što se događa.

Ako je vjerovati teorijama Sanaderovih prijatelja, nekad i bliskih suradnika, Rusi su dobro zapaprili premijeru iz osvete što je godinama odbijao da se ruski kapital infiltrira u Hrvatsku. A Družba Adria je, usprkos lobiranju proruskih snaga, propala, mnogi tvrde baš zbog Sanaderovih tvrdoglavih protivljenja.

U moru svakojakih teorija, koje su i na granici teorija urote, tako se pojavila i “ruska veza” bivšeg premijera, a kako Sanader dosad nije progovorio o razlozima svog naprasnog napuštanja funkcije, koje će dovesti do dugotrajnog zatvora, sve ostaje samo pretpostavka.

Hrvatski državni vrh, od bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, sadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića do premijera Andreja Plenkovića, nije volio bivšeg premijera. Svatko iz svojih razloga. Kolinda je bila ljuta što ju je Sanader otjerao u Washington, Milanović je izgubio izbore od Sanadera i ostat će zapamćen ironični komentar “I jesi sastavio vladu”, a Plenković je Sanaderu zamjerio što je izabrao Vladimira Drobnjaka za glavnog pregovarača s Europskom unijom, a njega poslao u veleposlanstvo u Parizu. To je bez sumnje otežalo zatvorske dane bivšeg premijera, jer samo naivci mogu misliti da politika nema utjecaja i na suđenja visokim političarima i na izdržavanje kazne.

Hrvatska politika nakon Sanadera bivšeg nije voljela. Pustili su ga da se valja u svojim problemima, između zatvora i stvaranja u javnosti slike da je on kriv za sve. Javnost je dugo tim očima gledala na Sanadera, a oni koji su poslije došli polako su svojim ponašanjem spužvom brisali loš imidž remetinečkog zatvorenika.

Borbeni duh

Sada, nakon toliko godina, mnogi suosjećaju s bivšim premijerom. Oni koji ga i dalje ne vole upiru prst u novokomponirane lopuže, oni koji ga poštuju smatraju da je nepravedno odsjedio u zatvoru jer mu ništa nije do kraja dokazano. Uostalom, posljednju će riječ reći europske pravosudne institucije i sam Sanader se nada da će još mnogo toga izaći na vidjelo.

Strpljivo je čekao svaku presudu, nadao se da će biti povoljna za njega, nije gubio volju da se bori. Navodno ni danas, kada ima mnogo bolje uvjete koji omogućuju da pomiriše slobodu, pa i vikend kod kuće, Sanadera nije napustio borbeni duh. Ali ne i za politiku.

“Ne vjerujem da će ikada više pokazati želju da se bavi politikom, ali to se za političare ionako ne može reći. Ako bude pušten na prijevremenu slobodu zbog zdravstvenih razloga i zbog primjerenog vladanja, sigurno se neće odmah uhvatiti politike. Možda napiše još koju knjigu”, smatra njegov bliski prijatelj.

Pitanje je od čega će bivši premijer živjeti kada izađe na slobodu. Umjetnine su mu oduzete, treba državi nadoknaditi pusti novac, a njemu i njegovoj supruzi preostaje mirovina, koja sigurno neće omogućiti previše raskošan život. Ivo Sanader je u godinama kada je moguće još biti aktivan, sljedeće će navršiti sedamdeset i jednu, pa se svakako može očekivati da će se nečim baviti. Hoće li to biti u biznisu ili nečem drugom, teško je pretpostaviti. Teško je povjerovati da će Sanader biti tihi umirovljenik koji će živjeti na relaciji Zagreb – Split i povremeno odlaziti na omiljene vožnje brodom.

“Ćaća”, kako ga mnogi i danas zovu, ionako je u životu mijenjao profesije, od trgovca slikama do diplomata, od poslovnog čovjeka do premijera. Družio se s mnogima, a u vrijeme njegova pada vidjelo se da samo pravi prijatelji ostaju uz njega. Obožavao je kćeri koje ga nisu imale u blizini kada je bilo najpotrebnije. Njegova supruga Mirjana, sveučilišna profesorica, na svojoj je koži osjetila teški kamen prezimena Sanader pa je otišla u mirovinu iako je mogla još raditi na Filozofskom fakultetu. Dovoljno i za Netflixovu seriju.

Najsitniji detalj

Ivo Sanader vjerojatno nikada neće otkriti pozadinu svog pada. Jedino što je potpuno jasno jest da teorija “o Slovencima” ne drži vodu. Više na političkoj sceni nema najvećeg broja protagonista, od Jadranke Kosor do Angele Merkel, od Mladena Bajića do bulumente hadezeovaca koji su drmali iza Sanaderova šinjela. Malo tko se više i sjeća što je sve prethodilo onoj rečenici “doviđenja i hvala na suradnji”.

Život ide dalje i “slučaj Sanader” odavno je s prvih stranica “odšetao” na stranice crne kronike. Uz jednosatnu šetnju u Remetincu koja mu je bila omogućena. I šutnju političara koji je drmao Hrvatskom. Silenzio stampa. Zašto, zna samo Ivo Sanader.

U ovim, za njega dugim godinama, potpora mu je bila Jadranka Sloković, koja je bila više od odvjetnice. Čedo Prodanović također. Ni ovaj glamurozni pravnički duo nikada nije otkrio ni najsitniji detalj o satima provedenim s njim.

U sudnici je išlo kako je išlo, a oni koji bolje poznaju politiku mogli su savjetovati bivšem premijeru da nema smisla da se trudi. Presude su bile unaprijed jasne.

Hoće li se potvrditi i ova, moguća, odluka pravosudnih vlasti da ubrzo izađe na slobodu ovisi dobrim dijelom o politici. To je realnost, iako će svi političari reći da s tim “nemaju veze”.

Što je Sanader povjerio Luki Bebiću ostaje tajna

U zatvoru ga je najčešće posjećivao Luka Bebić, kojem su zatvorske vlasti to omogućile, za razliku od novinara kojima nisu dali dopuštenje. Što je Sanader povjerio barba Luki također ostaje tajna, ali očito prava prijateljstva nikada ne pucaju.

Za kratkog boravka na slobodi, između suđenja, Sanader se ponovno sprijateljio s velikim meštrom hrvatske politike i pravosuđa Vladimirom Šeksom. Teške riječi pale su u zaborav, a Šeks je došao i na promociju Sanaderove knjige koja ništa od pikanterija nije sadržavala. Osim zanimljive teorije da je došlo vrijeme velike koalicije između HDZ-a i SDP-a, što su kasnije demantirali iz tih stranaka.