SVE DRŽE MOBITELE, SNIMAJU I NAVIJAJU! Užas u zagrebačkoj školi: Djevojčica preklinjala drugu da je prestane brutalno tući

Ravnatelj jedne zagrebačke osnovne škole u utorak uvečer primio je snimku na kojoj se vidi tučnjava dviju učenica šestog razreda.

Kako javlja 24sata, na snimci se vidi kako jedna djevojčica grabi i odvlači s klupe na igralište drugu djevojčicu, gdje ju brutalno udara nogama, a potom baca na pod i grubo vuče za kosu. Napadnuta djevojčica se brani, odguruje ju i viče joj da je pusti.

Na snimci se vidi da su okružene drugom djecom, uglavnom dječacima od kojih njih nekoliko sve snimaju i bodre ih da se nastave tući.

Ravnatelj tvrdi da je odmah postupio po smjernicama Ministarstva znanosti i obrazovanja koje su sve škole u Hrvatskoj dobile nakon ubojstava u školi u Beogradu.

“Prema onome što smo utvrdili djevojčice koje su se tukle su učenice 6. razreda, a učenici koji su snimali su učenici 8. razreda. Učenica koja je napala ide u drugu školu, a učenica koja je napadnuta je iz naše škole. Učenici koji su snimali kažu kako sad shvaćaju da su pogriješili, da su ih trebali rastaviti, a ne snimati. Tvrde da nisu slali snimku drugima, osim između sebe, no po našoj procjeni, već je više od stotinu djece to vidjelo. Tragično je da se radi o učenicima od 5. do 8. razreda, a navodno je bilo i srednjoškolaca”, tvrdi ravnatelj.