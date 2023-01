‘SVE DO PONOVNOG, SLUŽBENOG POVRATKA KUNE!’ Bivši zastupnik i dekan fakulteta pozvao Hrvate na neposluh: ‘Danas sam kupio kobasicu i platio je kunama’

Autor: L.B.

Bivši saborski zastupnik i predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović na svom je Facebook profilu objavio kako on, bez obzira što je kuna u subotu izašla iz optjecaja, i dalje kupuje u kunama.

Potom je objasnio kako je to moguće.

Naime, Lovrinović je napisao da je kupio vrhunsku domaću svinjsku kobasicu i platio je kunama, iako su kunu maknuli iz optjecaja. Osim toga, pozvao je i druge da to počnu raditi, a sve je popratio i fotografijom.





‘Moramo iz optjecaja izbaciti sve one koji su maknuli kunu’

“Danas sam od Marija iz Garešnice kupio vrhunsku domaću svinjsku kobasicu. Platio sam kunama, iako su kunu maknuli iz optjecaja. Malu razliku sam doplatio u naturi, odnosno bocom moga mladoga vina.

Mario će kunama dalje kupiti ono što mu bude trebalo od druge osobe koja prihvaća kune i tako u krug. Bitno je da kune ne dođu u banku jer onda izlaze iz optjecaja. A to je moguće.

Sve do ponovnog, službenog povratka kune. Do tada moramo iz optjecaja izbaciti sve one koji su maknuli kunu.

Sve je više prijedloga da se organiziraju povremeni lokalni sajmovi OPG-ovca na kojima bi se plaćalo samo kunama. Jeste li zainteresirani?” napisao je Lovrinović.