‘SVE ĆU VAS UBITI, SVE ĆU VAS ZAPALITI! Ugledni ugostitelj i njegov zet prijetili sumještanima u istarskom turističkom biseru: ‘Malo je i bazdio’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Prema informacijama koje smo dobili od svjedoka, tijekom dana je u srijedu u Fažani došlo do nasilničkog ponašanja te prijetnji smrću prema stanarima u Ulici boraca.

Svjedoci tvrde da je sugrađanima prijetio Zvonko Kovčalija, inače ugledni lokalni ugostitelj, za kojega tvrde kako ih “godinama maltretira”, a “pripomogao” mu je i njegov zet.

Pozvana je policija koja je napravila zapisnik, a mi smo ih kontaktirali i upitali za spomenuti slučaj.





Sve je prijavljeno

“U svezi Vašeg upita, obavještavamo Vas kako je policija zaprimila dojavu da je 10. svibnja oko 16.10 sati muška osoba došla u dvorište stambene zgrade u Ulici boraca u Fažani i vikala na stanare, pri čemu im je uputio i prijeteće riječi. Utvrđeno je kako se radi o 34-godišnjaku, kojeg će policija prijaviti radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija je osobe koje su bile prisutne pozvala da mogu podnijeti prijedlog za kazneni progon ukoliko se smatraju oštećeni kaznenim djelom prijetnje. Naime, progon za navedeno kazneno djelo pokreće se povodom prijedloga oštećene osobe, a ne po službenoj dužnosti.

Istog dana oko 20.20 sati policija je zaprimila dojavu 53-godišnjaka da su mu kod dvorišta stambene zgrade u Ulici boraca upućene prijetnje zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa glede prostora za parkiranje. Policija utvrđuje okolnosti događaja i nastavlja utvrđivati sve činjenice”, napisano je.

Jedan od onih koji je progovorio o ekscesu je i Ivan Geršić, općinski vijećnik iz redova IDS-a. Geršić tvrdi kako je muškarac prijetio te da su svemu svjedočila njegova djeca i supruga.

“Nisam osobno svjedočio jer sam došao par minuta nakon toga, ali djeca i supruga i susjedi koji su se našli tamo vidjeli su što se desilo. Zvonko je došao u naše dvorište i počeo vikati na sav glas prema zgradi, ‘sve ću vas ubiti, sve ću vas zapaliti’. Iznerviran što ga je jedan od suvlasnika zgrade i građanin upozorio da je to privatno vlasništvo, rekao je to njegovoj supruzi i nakon toga je došao suprug i po meni su to teške prijetnje što je izrekao”, započeo je Geršić.

Dobro znano ime

“Zvao sam policiju, došla je temeljna policija, obavila razgovor sa svjedocima i zapisnik i nakon toga se pojavio i taj gospodin koji je vikao i prijetio. S njim su obavili razgovor i otišao je ća”, opisao je postupanje policije.









A o kome se zapravo radi?

“Fažana je malo mjesto. Nisam ga poznavao, ljudi su mi objasnili, tko je taj i s kim je u rodu. Netko me zvao i rekao da se piše da je to zbog imovinsko-pravnih odnosa, ali nije. Istina je da su ti ljudi tamo naviknuti parkirati, nekad je to bilo općinsko zemljište. On se tamo parkira, cijela njegova obitelj, najvjerojatnije ih je netko upozorio. Vjerojatno je bio pod utjecajem alkohola kad je prijetio, malo je i bazdio”, rekao je.

A Zvonko Kovčalija je dobro znano ime tome kraju te mještani svjedoče kako godinama trpe teror od istoga. Njegova obitelj se godinama bavi ugostiteljstvom te imaju lokale diljem Istre. Mještani tvrde i da Kovčalija ima politički veze te ga ‘trpaju’ u interesnu skupinu povezanu s općinskim načelnikom Radomirom Koraćem (SDP)… Zvonka Kovčaliju smo nazvali da čujemo njegovu stranu priče, no nije se javljao. Njegov odgovor objavit ćemo čim stigne.