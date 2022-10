‘SVE BI MOGLO ZAVRŠITI U ARMAGEDONU’ Jeziva poruka Putinu stiže od zakletog rivala! ‘Mogla bi se dogoditi pogrešna procjena, nitko ne može biti siguran što bi zatim bilo’

Autor: M.P.

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u utorak u intervjuu CNN-u da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin potpuno krivo procijenio svoj rat koji vodi protiv Ukrajine.

“Mislim da je Putin racionalan glumac koji je poprilično krivo procijenio”, rekao je Biden u intervjuu CNN-u u utorak. Američki predsjednik rekao je da, iako vjeruje da Putin djeluje racionalno, njegovi ciljevi u Ukrajini “nisu bili racionalni”.

“Ako poslušate govor koji je održao nakon donošenja odluke (o invaziji na Ukrajinu), govorio je o cijeloj ideji – trebao je biti vođa Rusije koja je ujedinila sve govornike ruskog jezika”, rekao je Biden.





“Mislim da govor i njegovi ciljevi nisu bili racionalni…Mislim da je mislio da će biti dočekan raširenih ruku, da je dom Majke Rusije u Kijevu i da će biti pozdravljen, mislim da je potpuno krivo procijenio”, rekao je američki predsjednik, dodavši da “ne misli” da će Putin upotrijebiti taktičko nuklearno oružje.

Biden misli da Putin neće upotrijebiti nuklearno oružje

Podsjetimo, Biden je prošli tjedan upozorio da je rizik od nuklearnog “Armagedona” na najvišoj točki od Kubanske raketne krize, a sada kaže kako ne vjeruje da će Putin na kraju poduzeti taj korak.

“Mislim da neće”, odgovorio je Biden na pitanje hoće li ruski čelnik upotrijebiti taktičko nuklearno oružje, nakon što su američki dužnosnici sa zabrinutošću gledali kako ruske trupe trpe gubitke na bojnom polju.

“Mislim da je neodgovorno da on govori o tome, ideji da svjetski čelnik jedne od najvećih nuklearnih sila na svijetu kaže da bi mogao upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini”, dodao je Biden.

Biden je rekao da čak i Putinove prijetnje imaju destabilizirajući učinak i upozorio na potencijalne pogreške u prosudbi koje bi mogle uslijediti.

“Cijela poanta koju sam htio reći je da bi to moglo dovesti do užasnog ishoda”, rekao je za CNN. “I to ne zato što ga itko namjerava pretvoriti u svjetski rat ili nešto slično, već kad jednom upotrijebite nuklearno oružje, pogreške koje se mogu napraviti, pogrešne procjene, tko zna što bi se dogodilo.”









“On, zapravo, ne može nekažnjeno nastaviti govoriti o uporabi taktičkog nuklearnog oružja kao da je to racionalna stvar”, dodao je Biden kasnije. “Greške se prave. I mogla bi se dogoditi pogrešna procjena, nitko ne može biti siguran što bi se dogodilo i moglo bi završiti u Armagedonu.”

Posljedice i za Saudijsku Arabiju

Američki predsjednik obećao je u istom intervjuu da će “biti posljedica” za odnose SAD-a i Saudijske Arabije nakon što je OPEC+ prošlog tjedna objavio da će smanjiti proizvodnju nafte zbog primjedbi SAD-a.

Njegovo obećanje uslijedilo je dan nakon što je moćni demokratski senator Bob Menendez, predsjednik odbora za vanjske poslove u Senatu, rekao da SAD odmah mora obustaviti suradnju sa Saudijskom Arabijom, uključujući prodaju oružja.









Američki dužnosnici potiho su pokušavali uvjeriti svog najvećeg arapskog partnera da odustane od ideje o smanjenju proizvodnje nafte, ali na to nije pristao de facto vladar Saudijske Arabije, prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, piše Reuters.

Biden nije otkrio kakve posljedice razmatra. OPEC+ je prošli tjedan objavio planove za smanjenje proizvodnje nafte pa je Washington optužio Rijad da se povinovao Rusiji koja se protivi zapadnom ograničenju cijene ruske nafte zbog njezine invazije na Ukrajinu.

Analiza: Biden šalje opreznu, ali jezivu novu nuklearnu poruku Putinu

CNN u analizi Bidenova intervjua piše kako se nitko ne može osjećati normalno kada čuje američkog predsjednika kako raspravlja o opasnosti od “Armagedona”.

Ali, Joe Biden iskoristio je ekskluzivni intervju u utorak kako bi poslao još jednu pažljivu, ali jasnu i jezivu poruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu o katastrofalnim posljedicama korištenja nuklearnog oružja u ratu u Ukrajini.

Prvi je to predsjednik od 1980-ih koji je stvarno morao raditi kalkulacije o nuklearnim arsenalima i odvraćanju. Pa, iako je u intervjuu rekao da misli da Putin neće koristiti nuklearno oružje, prvi se dotaknuo te teme na skupljanju donacija u New Yorku prošlog tjedna.

Tada je kristalno jasno dao do znanja da šalje javnu poruku Putinu o opasnostima razmišljanja da bi uporaba taktičke nuklearne bombe manjeg učinka bila izolirani događaj.

“On, zapravo, ne može nekažnjeno nastaviti govoriti o uporabi taktičkog nuklearnog oružja kao da je to racionalna stvar”, rekao je Biden, prije nego što je upozorio na opasne posljedice takvog poteza.

“Greške se prave, može doći do pogrešnih procjena, nitko ne može biti siguran što će se dogoditi i moglo bi završiti u Armagedonu”, rekao je, ponovno naglašavajući da bi nuklearna eksplozija koja ubije tisuće ljudi mogla dovesti do događaja koji bi izmakli kontroli .