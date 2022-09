SVATKO NA SVOJU STRANU: Gotovac odbio komentirati raspad koalicije SDP-a i Možemo, Klisović najavljuje promjenu?

SDP-ov predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović potvrdio je danas da je zagrebački Gradski odbor SDP-a odlučio prekinuti koalicijski sporazum s platformom Možemo, no ustvrdio je kako to ne znači da je prekinuta koalicijska suradnja, ona ide dalje. Klisović je to izjavio novinarima uoči 9. Izvještajno-tematske konvencije SDP-a, koja se održava pod nazivom “Zaokružimo plaće”.

Upitan da objasni kako to da je prekinut koalicijski sporazum, a koalicijska suradnja ide dalje, Klisović je odgovorio kako to “itekako ide jedno s drugim” jer se u zaključcima navodi da će se razgovarati o novom sporazumu i poručio da Zagreb ne čekaju prijevremeni izbori. Također je na pitanje znači li to da je on i dalje predsjednik zagrebačke Gradske skupštine odgovorio – naravno.

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac nije htio o tome razgovarati s novinarima. Na pitanje ima li koalicije i dalje u Zagrebu samo je kratko odgovorio: "Slušajte konvenciju, sve će biti o koaliciji."





Na konvenciji će SDP predložiti polazne točke za reformu radnog zakonodavstva kako bi se uskladilo s tehnološkim napretkom i novim modelima rada, ali i unaprijedila zaštita radnika i njihovih prava. Iz Možemo neslužbeno poručuju kako nisu očekivali takvu odluku zagrebačkog SDP-a, pa danas neće ništa komentirati, već će o tome prvo razgovarati unutar platforme.