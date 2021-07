SVAKOG MJESECA DOBIJEMO DVIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Evo što će biti sa stanovništvom do 2050. godine!

Autor: FENA

Procjenjuje se da na svijetu živi više od 7,8 milijardi ljudi, a prema predviđanjima Populacijskog odjela Ujedinjenih nacija (UN) očekuje se da će svjetska populacija doseći 8,5 milijardi do 2030. a 9,7 milijardi do 2050. godine, prenosi Anadolu Agency (AA).

“U narednim desetljećima očekuje se nastavak rasta svjetske populacije, s tim što će stopa rasta nastaviti da se smanjuje. Očekuje se dalje smanjenje fertiliteta svjetskog stanovništva, što će osim sporijeg rasta voditi i starenju svjetske populacije. Tome će doprinijeti i očekivano produženje životnog vijeka. Očekuju se velike razlike u demografskom razvoju među pojedinim zemljama, dok jedne očekuje depopulacija, druge čeka brz rast stanovništva”, naveli su iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u povodu Svjetskog dana stanovništva koje se obilježava 11. srpnja.

Očekuje se da se do 2050. godine stanovništvo Afrike uveća za 81,2, a Europe smanji za pet posto.

59 posto stanovništva živi u Aziji

U nedjelju je obilježen Svjetski dan stanovništva, a inicijativu za obilježavanje pokrenuo je 1989. godine Upravni savjet Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, s ciljem usmjeravanja pažnje na hitnost i važnost populacijskih pitanja u kontekstu sveobuhvatnih razvojnih planova i programa, te potrebe da se nađu odgovori na ova pitanja.

Obilježavanje je inspirirano velikim interesom za “Dan pet milijardi” (11. srpnja 1987.), što je približno dan kada je svjetsko stanovništvo dostiglo brojku od pet milijardi.

Prema procjenama Populacijskog odjeljenja UN-a smatra se da je sredinom 2021. godine broj stanovnika planete Zemlje iznosio oko 7,87 milijardi, od čega 59 posto u Aziji, 17 posto u Africi, devet posto u Evropi, a ostatak se odnosi na druge kontinente.

Na globalnom nivou, broj muškaraca blago nadmašuje broj žena (procjenjuje se da u 2021. godini 102 stanovnika muškog spola dolazi na svakih 100 žena).

Djeca do 15 godina čine oko 25 posto svjetske populacije, a stanovništvo starije od 60 oko 13. Uslijed procesa starenja svjetskog stanovništva, očekuje se da do 2050. godine bude podjednak broj djece do 15 godina i osoba starijih od 60 godina.









Godišnji broj živorođene djece u svijetu iznosi oko 141 milijun, a umrlih oko 58 milijuna stanovnika, te prirodni prirast iznosi oko 83 miliona stanovnika godišnje.

U prosjeku, svjetsko stanovništvo se mjesečno uveća za oko dvije populacije Bosne i Hercegovine, prenosi sarajevska agencija FENA.