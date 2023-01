SVAKIM DANOM IM JE DRAŽI! Milanović ponovo u ruskim medijima, hvale ga zbog izjave o moćnom oružju

Autor: I.G.

Ruski mediji još su jednom u pozitivnom tonu pisali o predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću zbog njegove izjave o tome kako smatra da će isporuka njemačkih i američkih tenkova Ukrajini produžit tamošnji sukob.

“Isporuka zapadnih tenkova Ukrajini produžit će rat. Ako se Amerika i Rusija ne dogovore, a to zasad nije na vidiku, rat neće biti gotov. Nadam se da se neki razgovori vode, inače idemo dalje, prema Trećem svjetskom ratu. Što se tiče tenkova, i ruski i američki jednako gore”, rekao je Milanović za televiziju N1, a ruski mediji navode da je predsjednik Milanović naglasio kako Hrvatska neće sudjelovati u neprijateljstvima protiv Rusije.

Možda će izgorjeti

“Možda će ovi tenkovi izgorjeti, možda će doći do Krima, ali bez Hrvatske. Za to ću se uvijek zalagati. Oni koji žele nekome ugoditi u Bruxellesu, mogli bi to podržati, ali ja neću”, nastavio je Milanović, prenosi TASS.





Podsjetimo, Njemačka je u srijedu priopćila da će Ukrajini poslati 14 tenkova Leopard 2 iz inventara njemačkih oružanih snaga te da će dopustiti drugim zemljama ponovni izvoz tih oklopnih vozila. Američki predsjednik Joe Biden kasnije je rekao da će Washington prebaciti 31 tenk Abrams u Kijev. Prema Bidenu, odluka nije usmjerena na borbu protiv Rusije, već nastoji pomoći u borbi za slobodu. Američki predsjednik rekao je da prebacivanje tenkova navodno ne prijeti Rusiji.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u četvrtak novinarima da Kremlj smatra da je uključenost SAD-a i drugih zemalja Zapada u sukob u Ukrajini sve veća. Ranije je rekao da isporuka teških oklopnih vozila Ukrajini neće moći promijeniti situaciju na terenu.