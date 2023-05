SVAĐA U SABORU, SPOMINJALI SE ANALNI OTVORI! ‘Plenkoviću ne izlazite iz te rupe!’, Jandroković smirivao strasti

Autor: Mia Peretić

Hrvatski sabor nastavlja raspravom o izmjenama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, a na dnevnom je redu, među ostalim, i izvješće o izvršenju Državnog proračuna za 2021. za koje je Državni ured za reviziju izrazio uvjetno mišljenje.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izvijestio je na početku sjednice u srijedu da zastupnica Karolina Vidović Krišto (OIP) do kraja 16. sjednice, koja traje do 14. srpnja, nema pravo govoriti o povredi Poslovnika.

Prema odredbi Poslovnika Karolina Vidović Krišto nema pravo govoriti o povredi Poslovnika budući da je 4. svibnja najavila da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje, a to nije učinila u propisanom obliku i roku od 24 sata, kazao je Jandroković.





Zbog toga gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika do kraja tekuće 16. sjednice Hrvatskog sabora, dodao je.

Zekanović o Bleiburgu i škiljenju u mobitel

Zatim su krenuli slobodni govori u ime klubova zastupnika. Hrvoje Zekanović malo je govorio o Bleiburgu, a malo o špijuniranju svog mobitela.

“Svibanj je poseban mjesec, no podsjećam da je to mjesec kada se sjećamo 1945. Poznato je da se ovih dana svibnja te godina dogodila jedna od najvećih tragedija hrvatskog naroda, stotine tisuća Hrvata bježalo je iz Zagreba prema Bleiburškom polju. Stalno imamo zataškavanje nekih tema, imali smo pokušaj zatiranja čitavog naroda, a onda i memoricida. Pokušaj da se zaboravi svako sjećanje na jednu od najvećih žrtava jednog naroda u II. svjetskom ratu. To je postao sinonim ja Jazovku, Hudu jamu. Nažalost, u Hrvatskoj postoje oni koji veličaju režim pod kojim se dogodila ta tragedija. Nedopustivo. Imao osuđivanje samo jednog totalitarnog režima. Mislim da bi u 21. stoljeću s regresivne ljevice trebali čuti osudu komunističkog režima, Jugoslavenskog. Govorit ću o još dvije teme. U jednoj se radi u nečuvenom događaju gdje jedan kolega drugome slika mobitel i to šalje medijima. Pozivam Sabor da te kolege smjesti u prvo red, kao kazna u školi. Da nikome ne mogu škiljiti u mobitel. To je nečuveno, ispod svake razine, sramota. Znate o kome se radi, sakrijte mobitele kada ste blizu njih”, rekao je Zekanović, referirajući se na za njega jako nezgodnu fotografiju dopisivanja s glasnogovornikom HDZ-a Zoltanom Kabokom.

Grmoja: Hrvoj Šipek štitila je Plenkovićevu Gabi

Zatim je za govornicu došao Mostovac Nikola Grmoja, koji je govorio o jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe, na kojoj su pitanja postavljali glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek.

“Jučer se pokazalo da je osoba odgovorna za sa borbu protiv korupcije laže u Saboru. Sjetite se kako je na sjednici na moja pitanja lagala da nije bila upoznata s predmetom Žalac, a u srpnju 2020. je bio sastanak na tu temu. Od OLAF-a je skrivala dokumente, štitila je Plenkovićevu miljenicu Gabi. Kod odlaska Vanje Marušić, glavna državna odvjetnica prvo je izjavila da je zatražila od nje da ode jer je prekršila Poslovnik, nije izvijestila o prometnoj nesreći. Jučer je pak rekla da je ona to samo predložila, a da je Marušić otišla iz moralnih razloga. Jasno je da to ne drži vodu. Morale su one otići već nakon one sramotne pressice i to ne iz moralnih razloga, već zbog moguće kaznene odgovornosti, pomagalo se Gabrijeli Žalac da ne bude otkrivena. I dalje ćemo biti brana Plenkovićevoj korumpiranoj kliki koja je okupirala i DORH. Osiromašili su Hrvatsku, nadaju se profitirati u izbornoj godini najavom o dizanju plaća, no uvjeren sam da su građani progledali i u poraz Plenkovićeve korumpirane klike”.

Mirela Ahmetović je u ime Kluba zastupnika SDP-a govorila o slobodi medija, rekavši da Filipovićevo ministarstvo novcem građana plaća promociju HDZ-ovih gospodarskih politika, na što joj je odgovorio Zekanović.









“Kada govorimo o lopovluku, Grbin je otuđio 7000 eura iz proračuna, kako bi kolegica Ahmetović rekla, 10 plaća neke žene koja radi u trgovini, a i Maras je bio majstor videoprodukcije državnim novcem”.

Pavliček: Četiri godine bez prave komemoracije na Bleiburgu

Marijan Pavliček je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorio o Bleiburgu.

“Prije 2 dana Tomašević je proslavio oslobođenje Zagreba, prisjetio se ulaska partizanskih odreda u glavni grad”, rekao je Pavliček, navevši kako se ‘Hrvati danas neće složiti je li Zagreb tada bio okupiran ili oslobođen”.









Zatim je rekao da je na dan oslobođenja Zagreba glavni trg bio prazan, a u danima koji su uslijedili, ubijeno je nekoliko tisuća Zagrepčana, kojima je i oduzeta imovina.

“Nisu bolje prošli u drugim gradovima, ubijani su bez suda, vrhunac je bio na Bleiburškom polju, tamo su se poražene vojske, ustaše, domobrani predali Britancima pa bili isporučeni partizanskim četama. 45 godina se o tome nije smjelo govoriti. To je bila najveća ljaga Titovog režima. Svi oni streljani su bez suda. Prije nekoliko tjedana čelni ljudi Hrvatske bili su u Jasenovcu, svaku nevinu žrtvu treba komemorirati, očekujem da će svi navedeni biti na Bleiburgu na svetoj misi, sjetiti se stradavanja hrvatskog naroda. Četiri godine prave komemoracije nema, to je poraz naše diplomacije. Očekujem istu počast kao za žrtve Jasenovca, žrtva je žrtva”, rekao je.

Dalija Orešković je također govorila o jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe.

“Imam par pitanja. Kako je moguće da Odbor za pravosuđe pozove bivšu ravnateljicu USKOK-a da utvrdi prave razloge smjene, a da ona dostavi odgovor da su razlozi osobne prirode. I nikome ništa. Gdje su ovlasti? Svrha postojanja tog tijela? To je poraz pravne države, poraz matičnog radnog tijela i Sabora u cjelini. Zatim Zlata Đurđević govori kako Vanja Marušić nije ni mogla doći svjedočiti na Odbor jer bi izgubila radno mjesto”.

Vesna Nađ javila se s povredom poslovnika. “Orešković preispituje funkciju Odbora za pravosuđe, mene kao članicu nisu pozvali na sjednicu”.

“Nisu vas pozvali? To je ozbiljan propust. Ispitat ćemo to, prvo put čujem”, uključio se Jandroković.

Peović: Reforma za sitnu buržoaziju

Katarina Peović govorila je o najavljenoj reformi Vlade.

“Vlada priprema veliko dizanje plaća, moguće tako da se ukida prirez, to je reforma koja bi se mogla opisati riječima pokojnog Bićanića,’ reforma za sitnu buržoaziju’. Tko će dobiti povećanje? Oni s plaćom većom od prosječne. Oni koji će imati veće dohotke plaćat će manji prirez, a imat će i niske povišice na te plaće. HDZ ide na udar na gradove, tamo uglavnom vlada opozicija, ostavit će ih bez bitnih prihoda. Tipična libertarijanska logika, samo pusti moju plaću. HDZ u zemlji u kojoj je medjialna plaća niža od slovenskog minimalca, HDZ ide u ukidanje prireza. Sretno nam bilo”, poručila je.

HDZ-ov Ante Deur obrušio se na oporbu.

“Peđa Grbin im je vođa koalicije, Račan bi plakao da vidi do čega je doveo stranku, dobili su demenciju što su im ministri radili, kako su putovali, Most i Možemo su glavni koalicijski partneri”, rekao je HDZ-ovac.

Izbila svađa između Orešković i HDZ-a: Kojekakvi Zekanovići sabotiraju

Nakon slobodnih izlaganja zaredali su se zahtjevi za stankom i krenula je prava svađa. Dalija Orešković isprovocirala je zastupnike HDZ-a kada je krenula govoriti o jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe.

Prvo se javila Marija Jelkovac, rekavši da joj nije jasno čemu se sada protivi Orešković kada jučer nije tako govorila na sjednici Obora.

“Ne zna koji problem ima, možda bipolarnost”, rekla je Jelkovac, na što joj je Orešković odgovorila da ima problem s ljudima koji pričaju gluposti.

“Želim utvrditi činjenice, rasvijetlili što nisu jučer, tamo su bili kojekakvi Zekanovići, on sabotira svaki odbor”.

‘Puljak spominjala analne otvore’

Ukorio ju je Jandroković, rekavši da nije dobila toliko glasova koliko neki drugi zastupnici, a Habijan ju je optužio da ovim istupom želi za sebe izboriti malo medijskog prostora.

Na to se javio i prozvani Zekanović.

“Nervoza kojom odiše Orešković ide iz sukoba s Puljak jer ona želi biti premijerka, a želi i Orešković, zato odiše nervozom, nadam se da će se dogovoriti”, rekao je zastupnik i time izazvao Marijanu Puljak.

“Vi ne bi trebali o ičemu govoriti u Saboru, Plenkovića ste svakako nazivali, a sad ne izlazite da ne kažem odakle iz njegove rupe, trebali bi sa škartocom dolaziti”. Jandroković je opet zastupnike pozvao na smirivanje tenzija te ih upozorio na rječnik.

“Puljak je zapravo spominjala analne otvore, to je vokabular primjeren njoj, ona očito nije akademski građanin, to što govorite više govori o vama samima”, rekao je Zekanović i zaradio treću opomenu.

Kako bi smirio strasti, Jandroković je odredio stanku od 10 minuta.