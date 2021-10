SUZAVCEM I VODENIM TOPOVIMA NA PROSVJEDNIKE: Zbog covid potvrda stotine blokirale luku u Trstu, policija odgovorila žestoko

Talijanska policija upotrijebila je u ponedjeljak vodene topove i suzavac kako bi zaustavila blokadu u luci Trst, kojoj su protivnici vladine obvezne zdravstvene propusnice za COVID-19 pokušali blokirati pristup.

Deseci policajaca u punoj spremi sukobili su se sa stotinama demonstranata i lučkih radnika koji su u petak počeli blokirati jedan od ulaza u luku u znak protesta protiv uvođenja covid potvrda.

“Sloboda, sloboda!” uzvikivali su prosvjednici, dok su drugi vikali “Nismo nasilni, spusti svoje štitove”.

Policija je nakon nekoliko sati zastoja uspjela očistiti ulaz, odgurnuvši demonstrante do obližnjeg parkirališta s kojeg su zatim marširali prema središtu grada.

Teargas against protesters, women and kids were among them in #Trieste

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/pDxfOdNqPz

— Federico Lordi (@lordfed3) October 18, 2021