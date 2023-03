SUVERENIST OPLEO ŽESTOKO PO GOLDSTEINU, SVE ZBOG ŠAHOVNICE! ‘Danas prvo bijelo polje, sutra postojanje Hrvatske’, povjesničar odgovorio: ‘Svatko tko to radi deklarira se kao neoustaša’

Autor: L.B.

Nakon najnovijeg teksta njemačkog novinara Mihaela Martensa, o kojem smo pisali jučer, dopisnik uglednog njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung za Balkan tako je ponovno reaktualizirao famozno prvo bijelo polje na hrvatskoj šahovnici. On je, naime, pronašao svoju sljedeću novinarsku temu u natpisu hrvatskog restorana u Berlinu, na kojem se između riječi “Hrvatski specijaliteti” nalazi hrvatska šahovnica – i to s prvim bijelim poljem u lijevom kutu.

Da je njemački novinar posebno fokusiran na Hrvatsku, zna dobro i Marko Perković Thompson koji se s njim žestoko sporio, smatrajući da ga je novinar prevario s načinom objave intervjua koji je s njim netom prije napravio. Martens je optužbe odbacio te poručio pjevaču kako “razumije da se osjeća prevarenim, ali da bi trebao krivca tražiti u svom timu”.

Međutim, ovog puta je, podsjetimo, Martens svoje pero uposlio kako bi još jednom istaknuo te distinkcije između zakonitog hrvatskog grba i verzije s prvim bijelim poljem, za koju sam tvrdi u jednom od svojih izlaganja, da postoji stoljećima te da se nalazi čak i na krovu crkve svetog Marka u Zagrebu.





No, niti ovog puta nisu izostale reakcije na seciranje hrvatske zbilje iz nedaleke Njemačke. Reagirali su Hrvatski suverenisti čije priopćenje potpisuje Marko Milanović Litre, koji je, osvrnuvši se kritički na tekst njemačkog novinara, prozvao i hrvatskog povjesničara Ivu Goldsteina, imputirajući mu prijateljstvo s Martensom te utjecaj na tekst o hrvatskoj šahovnici. Međutim, Goldstein mu nije ostao dužan, pa nam je vrlo jasno kazao što misli o prozivkama suverenista.

Litre: ‘Goldstein pokušava diskreditirati hrvatske simbole i identitet’

“Kao zastupniku Hrvatskih suverenista, dužnost mi je osvrnuti se na nedavni članak u njemačkom Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungu Michaela Martensa, koji je, čini se, duboko opsjednut Hrvatskom poviješću, ali ne iz razloga kojih mislite. Njegov najnoviji rad, napisan pod utjecajem njegovog prijatelja Ive Goldsteina, nije ništa drugo nego pokušaj diskreditacije hrvatskih simbola i identiteta te nastavak Goldsteinove borbe protiv ideje slobodne, demokratske i suverene Hrvatske”, napisao je Milanović Litre i dodao:

“U tekstu Goldstein tvrdi da je šahovnica simbol rata između ekstremne hrvatske desnice i liberalnog, demokratskog društva. Ovo ne može biti dalje od istine. Šahovnica je simbol hrvatskog zajedništva, baštine i identiteta. Predstavlja našu plemenitu borbu za slobodu i suverenitet, a stoljećima je dio naše kulture.

Goldstein mu je poručio kako huška i laže.

Goldstein: ‘Nismo dovodili u pitanje legitimnost današnje šahovnice’

“Vidio sam izjavu izvjesnog Marka Milanovića Litre o mojem doprinosu nedavno objavljenom članku Michaela Martensa u Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nažalost, kad povijest i sadašnjost gledate naopačke, s glavom na dolje a nogama na gore, onda iz toga mogu nastati i takve izjave.

U članku niti Martens ni bilo tko drugi od njegovih sugovornika, a najmanje ja, nismo dovodili u pitanje legitimnost današnje šahovnice. Ja sam rekao da je danas ‘šahovnica jedan od simbola u ratu između ekstremne hrvatske desnice i liberalnog, demokratskog društva. Nema sumnje da se svatko tko koristi šahovnicu koja počinje bijelim poljem deklarira kao neoustaša’. Ja, naravno, kao legitimist, poštujem službeni grb Republike Hrvatske s prvim crvenim poljem nalijevo u najgornjem redu









U nastavku izjave u FAZ-u komentirao sam one koji i danas koriste prvo bijelo polje na šahovnici: ‘Takvi ljudi vole reći da nisu ustaše, nego samo dobri hrvatski domoljubi – ali to nije istina. Ljudi trebaju znati da ovaj simbol nema nikakve veze s hrvatskim domoljubljem, on je njegova suprotnost. Ustaše su bili banda zločinaca i izdajica hrvatske stvari. Italiji su prepustili polovicu hrvatske obale. Kako zamisliti Hrvatsku bez obale i većine

njezinih otoka?'”, kazao je Goldstein.

‘Neka prefarbaju grb s prvim bijelim poljem u Innsbrucku koji datira iz 15. stoljeća’

No, Milanović Litre je prokomentirao i Martensov stav “da raspored boja na hrvatskom grbu nije samo stvar dizajna, već pitanje ideologije”.

“Prema njegovim riječima, korištenje hrvatske šahovnice označava potporu ustaškom režimu i desno-ekstremističkim skupinama, ali mi znamo da to nije tako. Hrvatski grb je stoljećima sastavni dio hrvatske kulture. Simbolizira naše jedinstvo, naše nasljeđe i naš identitet kao suverene nacije. Prva verzija obojanog grba s prvim bijelim poljem datira iz 15. stoljeća, davno prije ustaškog režima u Hrvatskoj. No, ako se pita gospodu iz napisanog članka sasvim sigurno će tvrditi kako je taj grb nacrtan od strane pradjedova Ustaša.









Svojim mišljenjem se pridružuje i Florian Bieber koji navodi da grb s prvim bijelim poljem ne bi trebao biti prihvatljiv u javnim prostorima, pogotovo u Njemačkoj i Austriji. Ovim putem pozivam Biebera, Martensa, Kolba i Goldsteina da se upute prema Innsbrucku s kantom boje i prefarbaju hrvatski grb s prvim bijelim poljem koji se nalazi na stropu gradske uprave još od 1495. godine. Ovo je nečuvena i uvredljiva izjava. Hrvatska je suverena država i ne smijemo dopustiti da nam drugi određuju kojim se simbolima možemo predstavljati.

Na našu žalost imamo vlast u Hrvatskoj kojoj nije stalo do obrane hrvatskih simbola i identiteta. Najbolji primjer je skidanje hrvatskog grba sa spomen ploče najveće tragedije hrvatskog naroda, masakra u Bleiburgu. Najveći diplomatski napor koji smo vidjeli od vladajućih je bilo slanje prosvjedne note Austriji”, ustvrdio je Milanović Litre.

Međutim, Goldstein ističe, kako kaže, “detalj koji ilustrira koliko takvi ljudi na povijest i stvarnost gledaju naopako”.

“Imputira mi se da „komentarima pokušavam diskreditirati, potkopavati“ te da „prezirem hrvatski narod i njegove simbole“. Ta je izjava huškačka i lažljiva. Nitko meni ne može oduzeti moje hrvatsko domoljublje i rodoljublje. Danas su po shvaćanju nekih na desnici najveći rodoljubi oni koji

su nekad navijali za beogradski „Partizan“, objavljivali tekstove na ćirilici, pisali „saobrazno uslovima“, „ostrvo“, a ja sam izdajnik. Ništa kao ovaj detalj ne ilustrira kako na povijest i stvarnost takvi ljudi gledaju naopako”, kaže Goldstein.

Litre: ‘Na kraju će pokušati osporiti i postojanje same Hrvatske’

Nadalje, Milanović Litre prozvao je Goldsteina i za držanje portreta Josipa Broza Tita, kazavši:

“Goldstein je ista osoba kojem je portret Tita visio u uredu u Parizu. Takva osoba daje si za pravo propovijedati o vrijednostima liberalnog, demokratskog društva. Njegovi komentari nisu ništa drugo nego pokušaj diskreditacije, potkopavanja i iskaz prezira prema hrvatskom narodu i njegovim simbolima.

Jedini cilj ovakvih napada je rastakanje hrvatskog identiteta. Nastoje demonizirati i potkopati naše simbole i kulturu. Ne budimo naivni; ti napadi nisu bezazleni i ne treba ih olako shvaćati. Moramo stajati čvrsto i braniti naše simbole i identitet od onih koji ih žele uništiti.

Ovakvim pojedincima danas je sporno prvo bijelo polje na šahovnici, sutra će biti sporno prvo crveno polje, a na kraju će pokušati osporiti i postojanje same Hrvatske. Ti pojedinci žele rastakanje hrvatskog identiteta i neće prezati ni pred čim u ostvarenju svog cilja.

Hrvatska šahovnica simbol je naše ponosne povijesti i kulture. Nećemo dopustiti da ga bilo tko ocrni neutemeljenim optužbama ili uvredljivim izjavama. Moramo stati zajedno kao nacija i braniti svoj identitet od onih koji ga žele uništiti. Naša prošlost je bogata, naša sadašnjost jaka, a naša budućnost svijetla”, poručio je Milanović Litre.

Goldstein: ‘Tito je praktički ustavna kategorija u današnjoj Hrvatskoj’

“Prigovara mi se i da sam držao sliku Josipa Broza Tita u svojoj veleposlaničkoj sobi u Parizu. Istina je i imao sam na to puno pravo. Naime, Josip Broz Tito je praktički ustavna kategorija u današnjoj Hrvatskoj. Naime, on je potakao osnivanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) koje je na svom prvom zasjedanju u lipnju 1943. u Otočcu i na Plitvičkim jezerima potvrdilo orijentaciju na federativno uređenje buduće Jugoslavije, s Hrvatskom kao federalnom jedinicom i u granicama koje su danas postojeće.

Na zasjedanju su sudionici višekratno skandirali „Mi smo Titovi, Tito je naš“. Ustavna odredba da se „povijesno pravo hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost očitovalo“, između ostaloga, i „u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju NDH (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963. – 1990.)“, trebala bi obvezivati i dotičnog gospodina Milanovića Litru kao saborskog zastupnika da ju prihvati i poštuje.

I prijateljska sugestija dotičnom gospodinu – neka pripazi na pravopis, jer bi moglo ispasti da je polupismen – u sintagmi ‘duboko opsjednut Hrvatskom poviješću’ riječ ‘Hrvatskom’ se mora pisati s malo ‘h’. Učiteljica bi rekla – ‘sjedi, jedan'”, poručio je Goldstein suverenistu koji ga je prozvao.