Sutra u Škabrnji posebna regulacija prometa: Policija poslala upozorenje!

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na škabrnjske žrtve, policija će 18. studenog u Škabrnji uspostaviti posebnu regulaciju prometa i obavljati snimanje na mjestima održavanja javnog okupljanja, priopćili su iz PU zadarske.

U srijedu, 18. studenog 2020. godine na nekoliko lokacija u Škabrnji održat će se javno okupljanje povodom obilježavanja 29. obljetnice Dana sjećanja na škabrnjske žrtve. Tim povodom policija će 18. studenog, dok za to bude postojala potreba, uspostaviti posebnu regulaciju prometa te će biti ograničeno prometovanje vozilima.

U tu svrhu, 18. studenog od 08 i 30 do 12 i 30 sati za odvijanje cestovnog prometa zatvorit će se dio županijske ceste Ž6044 Prkos – Škabrnja, županijske ceste Ž6021 od raskrižja s D56 do Trga dr. Franje Tuđmana u Škabrnji (od predjela Ambar do centra Škabrnje) te državna cesta D56 od Tromilje do Donjih Biljana.

Obavještavamo građane da će policija na dan održavanja javnog okupljanja, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka javnog okupljanja vršiti snimanje na mjestima održavanja javnog okupljanja i na prilaznim pravcima, dodaje se.

Mole građane da poštuju smjernice, upozorenja i zapovijedi policijskih službenika na terenu u odnosu na privremenu regulaciju prometa, priopćili su iz PU Zadarske u povodu sutrašnjeg obiljećžavanja 29. obljetnice stradanja Škabrnja u Domovinskom ratu.