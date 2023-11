Sutra stiže nova promjena vremena: Mnogi će se iznenaditi, upaljen meteoalarm za dvije regije

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, a u Dalmaciji sunčanije.

“Krajem dana na širem riječkom području i u Gorskom kotaru može pasti malo kiše. Ujutro i dio prijepodneva u nizinama unutrašnjosti magla, a moguća je mjestimice i na obali. Vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren jugozapadni, navečer u višim predjelima na udare i jak.





Na Jadranu ujutro burin, mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak, sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak, navečer na sjeveru i jugo te južni vjetar, lokalno jak. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 11 do 15, na moru između 15 i 18 °C”, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Umjereno do pretežno oblačno

Za zagrebačku i karlovačku regiju izdano je upozorenje za potencijalno opasno vrijeme zbog magle.

Sutra nas očekuje nešto toplije vrijeme. DHMZ izvještava da će biti umjereno do pretežno oblačno uz temperaturu zraka iznad prosjeka za doba godine.

Uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj mjestimice kiša, a krajem dana se očekuje i u središnjim te istočnim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak i olujan. Na Jadranu i umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 12, na moru od 11 do 15 °C. Najviša dnevna većinom od 15 do 19 °C.