ŠUTJELA JE, ALI VIŠE NE MOŽE: Gradonačelnica iz Zagorja otkrila ogroman problem s propusnicama!

Zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek uputila je kritiku vladi zbog izdavanja propusnica. Pozvala je sve građane da ostanu doma, ali upozorila je na vrlo negativne efekte zabrane internih migracija i izdavanja propusnica.

Njezinu facebook objavu prenosimo u nastavku:

Propusnice!?!? Kršimo li mi ljudska prava!? Šutjela sam, ali mislim da treba o tome progovoriti. Ne želim da me se krivo razumije jer ljudi trebaju ostati doma i držati se karantene kako ne bi došlo do širenja epidemije. Međutim ljudi imaju nužne potrebe odlaska u trgovinu, ljekarnu, benzinsku, na svoje poljoprivredno gospodarstvo. Naravno, uz propisane mjere zaštite. Treba se držati tih mjera!!! Međutim, uvesti propusnice i tražiti od nas lokalnih stožera (pogotovo to dolazi do izražaja u nekim malim općinama) na temelju subjektivnih procjena izdavanje propusnica. Tko sam ja ili netko drugi da u općini odlučuje da li čovjek stvarno mora u trgovinu, mesnicu, ljekarnu, banku ako je nema u svojoj općini i onda mu to dozvoliti ili ne dozvoliti!? Ovo ne dolazi toliko do izražaja u Zagrebu, ali u malim općinama da! Nije problem ni u našem gradu Zlataru jer imamo sve nužno, ali je u većini malih općina u RH. Smatram da Vlada RH krši Ustav i temeljna ljudska prava! (Članak 17. I članak. 20. Ustava RH)! Uzeli su ovlasti za koje je upitno imaju li pravo! Prije nego se krenulo u to, Vlada RH trebala je poštivati Hrvatski sabor, a i detaljno sagledati specifičnosti područja. Sumnjam da zabrane NUŽNIH kretanja nisu ustavne i da netko ima pravo zadirati u nužnu slobodu kretanja!

Svakako želim da ostanete doma, čuvajte svoje bližnje jer jedino tako možemo što prije zajedno pobijediti korona virus i spriječiti njegovo širenje, a isto tako spriječiti preveliku gužvu u bolnicama!!!