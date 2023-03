‘ŠUTIO SAM O SAUCHI PAR GODINA, PRVI ĆU GA POSJETITI U ZATVORU!’ Milanović progovorio nakon duge šutnje: ‘Nitko ne može ići u zatvor ako se ne zna gdje je krivnja’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju Dana Istarskog statuta.

Predsjednik se nakon obilaska obratio okupljenima i dao izjavu za medije.

Komentirao je hrvatsku donaciju helikoptera Ukrajini, ali i dokapitalizaciju HEP-a: “To je državna firma. HEP je ušao ogromne gubitke. Treba ih nekako sanirati. Uvijek se na kraju računi moraju platiti. Nema besplatnog ručka”, rekao je.





‘To je naprosto ku*vin pir’

Milanović je komentirao i odbacivanje vještačenja u slučaju Agrokor. Kazao je da od početka nije bio dobro odrađen posao.

“To je bila obična seljačka hajka. Što se dogodilo u ovih šest godina? Zbog nemara, hohštapleraja, idiotizma, ovakvi slučajevi propadaju”, komentirao je rad DORH-a i dodao: “Staljinizam na steroidima. Ne smije se zinut protiv DORH-a. Taj zakon hitno treba izbrisati”, kazao je o Zakonu o državnom odvjetništu.

“Takvu zaštitu nije imao ni jedan apsolutni monarh”, dodao je.

O Draženu Jeliniću rekao je da ga se progoni.

“To je naprosto ku*vin pir..”, komentirao je.

Upitan o štrajku liječnika, budući je i u vrijeme dok je on bio premijer bio štrajk, kazao je:









“Ne mogu o tome govoriti, to je bilo davno. A sad, bit će što bude.”

‘Kao da je John Dillinger’

“Ako nekog želiš suditi i strpati u zatvor, moraš imati dokaze. Ja nemam razloga Todorića nit braniti niti napadati, ali to što su prema njemu radili bila je seljačka hajka. Kao da je John Dillinger. Predmeti samo propadaju zbog idiotizma. Dobro vraćeni su neki dugovi, isplaćeni su dobavljači, ali sva ta procedura bila je jedna seljačija. Predmeti propadaju zbog amaterizma i idiotizma. Vidimo sada je vještačenje, koje je DORH naručio od konzultanata koji to nisu smjeli raditi, ulupano milijun eura. Tko će vratiti traj novac. ‘Ajmo sad DORH, idemo vidjeti čiji su to prijatelji. Sve je propalo, a tko je odgovoran”, zapitao se Milanović.

“Mi imamo zakon gdje ne smiješ ništa reći o DORH-u. Ne da se ne smije vršiti pritisak nego ne smiješ im zinuti ni pisnuti jer Plenković prijeti progonom. Taj zakon hitno treba ukinuti”, rekao je.









Osvrnuo se i na Tomislava Sauchu

“Dabogda vama tako sudili”, rekao je o svom bivšem suradniku Tomislavu Sauchi koji je dobio tri godine zatvora u slučaju Dnevnice.

“Dabogda vašoj djeci, dabogda i njima tako sudili. Evo, Saucha ide u zatvor. Sretni? Prošlo je tjedan dana. I nitko me ništa nije pitao. Ja tvrdim, ja ću ga prvi posjetiti u zatvoru”, dodao je.