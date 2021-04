SUSTAV JE U POTPUNOSTI ZAKAZAO! Zekanović: ‘Odgovornost je i na ministru Aladroviću, on cijelo vrijeme šuti, vrijeme je da reagira’

Autor: Sanja Plješa

Smrt 2,5 -godišnje djevojčice koja je na Uskrs umrla u Klaićevoj bolnici ne prestaje izazivati bure u javnosti.

Za premlaćivanje je odgovorna njezina majka, koja ju je, kako je utvrđeno, zlostavljala i tukla od 1. listopada prošle godine do dana kada je zbog teških ozljeda završila u bolnici. No, ni otac nije bez grijeha pa se sada oboje nalaze u pritvoru.

Tko je kriv i je li se mogla spriječiti tragedija upitali smo za naš portal Hrvoja Zekanovića, predsjednika Hrvatskih suverenista i saborskog zastupnika.

Više je krivaca zašto je došlo do tragedije

“Kao i svi normalni ljudi u Hrvatskoj, zgrožen sam ovime i, moram priznati da to nije baš svakidašnja situacija. Postavlja se pitanje je li sustav zakazao, a ovoga puta bih rekao da je zakazao. Ova tragedija se morala i mogla spriječiti. Efikasnijim funkcioniranjem sustava neke stvari se moraju prevenirati, jednostavno moraju i nema tu više – ali”, rekao je Zekanović.

Napomenuo je na nesrazmjer u društvu. Naime, s jedne strane su stotine tisuća usvojitelja i udomitelja koji čekaju na dijete, a s druge strane imamo disfunkcionalne obitelji, a koje se takvima i ne može nazvati jer, nažalost zlostavljaju svoju djecu. Ovo je, nažalost, ne jedini, ali još jedan primjer s tragičnim ishodom o tome što se sve događa u Hrvatskoj.









“Koliko mogu procijeniti, sustav je zakazao odnosno da se pravom reakcijom ljudi koji rade u sustavu ova golema tragedija mogla i morala spriječiti. Tko je kriv? Imamo izravnog i konkretnog krivca, a to su ljudi koji rade u sustavu socijalne skrbi, a s druge strane treba pitati i ministra Josipa Aladrovića što ima reći na sve ovo. On cijelo vrijeme zapravo mudro šuti, a mislim da nije vrijeme za šutnju već je vrijeme za reakciju. Ako nije reagirao do sada, neka reagira odmah sad”, istaknuo je Zekanović.

Iako je ravnatelj Centra za socijalnu skrb Nove Gradiške smijenjen s dužnosti i čini se da se time sve riješilo, to ipak nije tako.

Golema anomalija sustava

“Naravno, neće sustav pasti i srušiti se radi jednog propusta, ali ključni ljudi u našoj maloj državi su, naravno ministri, a ako ministarstvo ne funkcionira, a ovdje očito ne funkcionira tada dolazi do ovakvih teških situacija. To ministarstvo nije funkcioniralo ni za vrijeme ministrice Nade Murganić, a ne funkcionira ni danas. Stoga netko mora odgovarati i reći ‘ok ja sam kriv jer nisam posložio stvari kako treba’. Ako si ti ministre dao, a jesi dao mandat tom ravnatelju, a on radi onako kako na treba, onda si ti isto tako kriv. Znači, menadžer je kriv za loš menadžment. A ti si menadžer tog globalnog sustava”, rekao je saborski zastupnik aludirajući i na krivicu ministra Aladrovića.









Naglasio je kako se ovdje “ne radi o jednom malom prekršaju nego o golemoj anomaliji sustava odnosno o smrti jednog nevinog djeteta”.

“Ta smrt se se morala i mogla spriječiti. Znači, ovo nije sitnica. Ovo je golemi propust gdje je jedno nevino dijete od dvije i pol godine, zbog toga što je sustav u potpunosti zakazao, nažalost, umrlo. A dijete je moglo biti živo da je sustav funkcionirao kako treba”, zaključio je Zekanović.