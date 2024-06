Šuška se o ‘legalizaciji’ prostitucije u Hrvatskoj: Evo što je zapravo model koji mnogi najavljuju

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u ponedjeljak je izjavio, komentirajući glasine o dekriminalizaciji prostitucije, da međuresorna radna skupina radi na izradi novog Zakona o prekršaju protiv javnog reda i mira koji će biti prilagođen današnjem vremenu

“Postoji međuresorna skupina koja je prvo krenula s radom na izmjenama Zakona o prekršaju protiv javnog reda i mira, kasnije su vidjeli da je zakon u većem dijelu zastario, odnosno da ga treba prilagoditi današnjem vremenu, stoga su odlučili krenuti u izradu novog zakona”, rekao je ministar uoči sjednice predsjedništva HDZ-a.

Božinovića su upitali je li dekriminalizacija prostitucije najbolje rješenje, na što je on odgovorio da u ovoj fazi još ne želi ništa iznositi u javnost. “Članovi radne skupine dogovorili su se da, dok ne postignu dogovor, neće ići u javnost. Naravno, prije svega to mora ići prema Vladi, a onda ide u proceduru koja uključuje javno savjetovanje”, kazao je.

Neki mediji prenijeli su da će zakon uvesti tzv. švedski model prostitucije, što znači da bi se kažnjavali samo klijenti, odnosno kupci seksualnih usluga. Međutim ova informacija nije potvrđena i još nije sigurno hoće li se Hrvatska opredijeliti za taj model, neki drugi, ili će kreirati vlastiti.

Božinović nije htio potvrditi te navode. “Tek kada prijedlog novog zakona, koje će Ministarstvo unutarnjih poslova uputiti vladi, može se govorit o zakonskim rješenjima” rekao je ministar.

Prema neslužbenim procjenama, u Hrvatskoj ima oko 7000 prostitutki i oko 100.000 njihovih klijenata. Prostitucija je u hrvatskoj zabranjena odredbom iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. “Tko dopušta da se u njegovim prostorijama vrši bludničenje ili tko omogućuje ili na drugi način pomaže vršenju prostitucije, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2000,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana”, stoji u Zakonu.

S druge strane Zakon propisuje puno manju kaznu za klijente koji traže usluge. “Tko se odaje prostituciji, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 20,00 do 100,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana”, piše u Zakonu.

Švedska je model prostitucije po kojem je sad poznata uvela 1990. godine. Pružanje prostitucije je dekriminalizirano, a kažnjava se mušterije koji traže seksualne usluge. Logika iza toga je da su žene i djevojke vrlo često prisiljene na davanje usluga te da mnoge nemaju drugi izbor.

Nakon uvođenja ovog modela Švedska je uspjela smanjiti prostituciju za 70 posto. Također danas 70 posto građana Švedske podržava taj zakon što je pokazatelj njegove uspješnosti.

Osim prohibicije koja je do sad na snazi u Hrvatskoj i švedskog modela koji krivnju s prostituki prebacuje na klijente postoji model prema kojem je prostitucija u potpunosti legalna, ali nije određena kao profesionalno zanimanje te takozvani novozelandski model u kojem seksualne radnice imaju visoku dozu pravne zaštite te je omogućeno i osnivanje sindikata seksualnih radnica.

Njemački parlament Bundestag je 2001. godine, glasovima crveno-zelene koalicije, donio zakon o prostituciji s ciljem poboljšanja uvjeta rada prostitutki. Novi zakon omogućio je ženama da podižu tužbe za svoje plaće i sudjeluju u programima zdravstvenog, socijalnog i mirovinskog osiguranja. Cilj je bio učiniti prostituciju profesijom poput rada u banci, te učiniti prostitutke prihvaćenima umjesto izopćenima.

Seksualna industrija u Turskoj je potpuno legalna, ali dobivanje dozvole je vrlo teško. U Njemačkoj i Švicarskoj, s druge strane, dozvole nisu problematične. Zakoni u nekim zemljama su prilično komplicirani. U Francuskoj je prostitucija bila legalna do travnja 2016. godine, kada je uveden zakon kojim se kažnjavaju oni koji plaćaju za seks. U Engleskoj, Walesu i Škotskoj plaćanje za seks nije protuzakonito, ali vođenje bordela i podvođenje jesu.

It’s been 20 years since prostitution was decriminalised in Aotearoa New Zealand.

But for migrant sex workers, the rights battle is far from over.

👉 https://t.co/9kdboo0eYj pic.twitter.com/oo1NruZg7R

— 1News (@1NewsNZ) June 27, 2023