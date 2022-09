‘ODUZELI SMO IM MORE, ISTRU I DALMACIJU’! Hoće li se Orban i Meloni ‘potući’ za naš teritorij, a tu je još i Vučić: ‘Samo neka pjevaju borbene’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Mađarski premijer Viktor Orban, srpski veliki vođa Aleksandar Vučić, nova talijanska premijerka Giorgie Meloni pa i Slovenci kroz nekoliko vlada, sve su to politički vođe iz našeg susjedstva koji su u kratkom vremenskom razmaku na ovaj ili onaj način svojatali hrvatski teritorij.

“Oduzeli su nam more. Oni koji imaju more i luke mogu donijeti naftu na tankerima. Da nam nisu uzeli more, i mi bismo imali luku” izjava je Viktora Orbana koju je izrekao kad je objašnjavao zašto se protivi sankcijama Rusiji.

Dalje, prilikom sastanka njegove stranke Fidesz 2019. godine na objavljenoj fotografiji je vidljiva karta ‘povijesne Mađarske’ koja se prostire po teritoriju Hrvatske. Koji mjesec kasnije, Ured za međunarodnu komunikaciju mađarske vlade na svojem je Twitter profilu objavio kartu “Velike Mađarske” pod čiji teritorij spadaju i slovensko Prekmurje, kao i dijelovi Međimurja, Baranje i Kvarnera.





Svakome ponešto?

O izjavama, ali i prije tridesetak godina ratnom djelovanju Aleksandra Vučića nije potrebno posebno pisati, a posljednja u nizu političkih vođa koja je zaintrigirali Hrvatsku javnost zbog svojih izjava oko hrvatskog teritorija je pobjednica talijanskih izbora Giorgie Meloni.

Meloni je 2014. u objavi na društvenim mrežama napisala: “Bit će da sam uvijek bila protiv ulaska Hrvatske u EU dok ne dođe do povrata imovine Ezulima. Da ne govorim o povratku, izravno, Istre i Dalmacije.”

Dotakla nas se i 2018. komentirajući finale Svjetskog prvenstva u nogometu kada je rekla da se “između Francuza i Hrvata ne zna tko je veći anti-Talijan”

Previranja sa Slovencima zbog Piranskog zaljeva traju godinama, a slovenska vojska ne namjerava napustiti vojarnu na Svetoj Geri iako je odlukom Arbitražnog suda ta lokacija pripala Hrvatskoj…

Ne gledaju na to mirno u Hrvatskoj pa redovito stižu odgovori.

Pljušte reakcije

Talijanskoj pobjednici izbora odmah je odgovorio IDS.









“Tražimo od buduće premijerke da se ogradi od takvih populističkih poruka koje su poslane u kampanji s ciljem zadobivanja izrazito desno orijentiranog biračkog tijela. Takve iredentističke poruke ne samo da štete ugledu Italije i gospođe Meloni u kontekstu Europske unije, nego i dobrosusjedskim odnosima Italije i Hrvatske, a najviše štete svim pripadnicima talijanske autohtone manjine.

U Istri suživot Talijana, Hrvata i drugih naroda traje desetljećima i može biti uzor svima, a pitanje granica riješeno je prije više od 70 godina i nikada neće biti predmet ozbiljnih razgovora“, poručio je predsjednik IDS-a Dalibor Paus.

On je zaključio kako je politička kampanja sada završila i pred budućim talijanskim vodstvom je teško razdoblje da ponude rješenja za probleme koji muče Talijane, a koji su prisutni u cijeloj Uniji, poput energetske krize i inflacije.









S druge strane, na Orbanove prijetnje hrvatska politika ni krojitelji javnog mnijenja nisu nikada ostajali mlaki.

“Hrvatska Vlada vodi principijelnu jasnu politiku, MVEP je pozvao veleposlanika Mađarske na razgovor i osudio izjavu. Naš veleposlanik je zatražio prijem u Mađarskoj. Ono što je bitno je da nikakve pretenzije ne mogu danas proći bez obzira što se radi o verbalnim porukama. Hrvatski teritorij je neupitan i o tome nema dvojbi i hrvatski građani ne moraju biti zabrinuti”, rekao je ministar Davor Božinović i dodao:

Puste prijetnje?

“Ovo su pitanja koja nemaju veze s europskim vrijednostima”, rekao je Božinović.

U svakom slučaju, sve su to ne baš dobrosusjedski nastrojene izjave i postupci važnih šefova susjednih zemalja, a koliko su one stvarne i opasne, a koliko blefiranje radi skupljanja političkih poena upitali smo političkog analitičara i komentatora Karla Juraka.

“Ma to su sve puste prijetnje. Iako, najvažnija odlika jedna suverene države je obrana vlastitih teritorija. To je ono razdvaja snažnu i modernu državnu od neke afričke na žalost nerazvijene i zaostale zemlje.

Koliko god se hrvatski političari ne slagali u nekim stvarima i koliko god ih mi smatrali nesposobnima, oko teritorija naše zemlje mora i mislim da i postoji konsenzus, a Orban i Vučić neka pjevaju borbene”, rekao je Karlo Jurak.