‘MOŽEMO LI SE MALO MAZITI?’ Susjed u autu napastovao dečka (17) kod Drave: ‘Otvorenim dlanom je prelazio preko lijeve noge prema gore’

Autor: Dnevno.hr

41-godišnji muškarac proglašen je krivim i osuđen jer je počinio bludne radnje prema mladiću (17) koji je bio na praksi u ugostiteljskom objektu.

Prema nepravomoćnoj presudi, sve se dogodilo u studenom pretprošle godine između 21 i 21.45 sati na varaždinskom području.

D. (41) je te noći u automobilu vozio mladića iz ugostiteljskog objekta uz kanal rijeke Drave, obećao mu je posao kod prijatelja u restoranu pa je mladić, ne sluteći ništa, s njim sjeo u auto.





“U cilju zadovoljenja svog spolnog nagona, u više navrata, mimo njegove volje, otvorenim dlanom prelazio po lijevoj nozi mladića, od koljena prema gore, s time da je mladić, svaki puta a bi on dlanom došao do njegova spolovila, maknuo njegovu ruku te mu govorio neka to ne radi i neka ga pusti. Kad je zaustavio vozilo, D. je pitao da li se mogu malo podružiti, odnosno malo maziti, što je sve kod mladića izazvalo osjećaj poniženosti, ugroženosti i straha, radi čega je iskočio iz vozila i pobjegao“, navodi se u presudi koja je donesena ovih dana, a koju prenosi Danica.

Mladića napastovao 41-godišnji susjed

41-godišnjak je tijekom istrage i suđenja sve porekao, tvrdeći da nije bio s mladićem te noći, no svjedočenje žrtve, njegovih roditelja, gostiju restorana i konobarica ukazivali su da je bilo drugačije.

Mladić je rekao da je te noći bio na praksi u restoranu, a D. mu je susjed s kojim je sjeo u auto jer mu je obećao srediti posao u restoranu gdje se praksa plaća. Zatim su se dogodile neugodne scene uz Dravu, nakon čega je pobjegao iz automobila. No, tvrdio je da ga je D. cijelo vrijeme pratio u autu i tražio da se vrati unutra jer će ga odvesti kući.

‘Rekao sam da ću se baciti s mosta ako ne ode’

“Rekao sam mu da ću se baciti u kanal s mosta ako ne ode. Potom sam se zatrčao do mosta i primio se te se zaderao još jedanput ‘ve se bum hitil dole‘. Tek tad se odvezao dalje”, svjedočio je potreseni mladić koji je otišao natrag u lokal te nakon povratka kući sve rekao roditeljima koji su nazvali policiju.

D. je osuđen na šest mjeseci uvjetnog zatvora i mora platiti 2000 kuna troškova kaznenog postupka. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti.