‘ŠUŠA U OBRANI ISTINE!’ Peović oprala Jandrokovića: ‘Vani potop, a u Saboru desnica protiv Srba’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jutros je u Saboru ozbiljno zaiskrilo između Katarine Peović i Ante Prkačina, pale su teške riječi, a situaciju je morao smirivati predsjednik Sabora Gordan Jandroković, iako, prema mišljenju Peović, nije napravio baš dobar posao.

“Šuša u obrani istine”, počela je tako Peović svoj komentar na današnju sjednicu.

“Tko o čemu na dane poplave? Desnica protiv Srba u Hrvatskom saboru, u jutarnjim slobodnim govorima. Pri tome, Jandroković brani ustaštvo i štiti one koji siju nacionalnu mržnju i mizoginiju. Prkačin kaže da se nije pretjerano naljutilo kada ga se nazvalo ustašom “jer treba tek riješiti što se to događalo 41-45. na ovim prostorima”, Jandroković ne misli da ga treba opomenuti. A kao da mu ni to nije bilo dovoljno, onda je mene nazvao šušom (više puta) koja ništa ne zna, jer hej, pa naravno, treba ‘riješiti’ što se to dešavalo na ovim prostorima”, piše Peović na Facebooku.





Zatim kaže, Jandroković mora voditi Sabor tako da štiti od pozivanja na nasilje, mržnju, vrijeđanja vjerskih, nacionalnih i drugih zajednica, vrijeđanja spolnih rodnih i drugih skupina, pozvavši se na članak poslovnika prema kojem bi se u tim situacijama zastupniku trebala oduzeti riječ.

“I kao da nije dovoljno to da Jandroković pušta takve rasprave… U nedostatku argumenata, nakon što sam ga opomenula, meni kaže da ja imam stavove bliske Staljinu, te da vršim na zastupnike pritisak kao što su to radili ‘moji’ 40 godina, kao i da sam ja u tim vremenima ‘bolje živjela’. Sretno nam bilo”, napisala je Peović.

A što se točno dogodilo jutros?

Naime, zastupnica Radničke fronte javila se za povredu poslovnika nakon slobodnog govora Daniela Spajića iz Domovinskog pokreta, koji je govorio o povlačenju novca iz fonda za nacionalne manjine zbog nepoštivanja odrednica.

“Upozorila bih vas da bi trebalo na huškanje reagirati tako da se oduzme riječ zastupniku. Nakon Prkačina i njegovih bljuvotina, mislim da je sada stvarno vrijeme da reagirate”, apelirala je Peović, na što ju je Jandroković pitao na što bi on to trebao konkretno reagirati.









“Upravo je Spajić rekao da su Srbi radili protiv Hrvata. Prkačin je govorio o tome da genetski imaju neke stvari…”, rekla je Peović, nakon čega joj je Jandroković upao u riječ, a zatim se javio i Prkačin.

“Nazvati bljuvotinom moj govor, u kojem sam spomenuo deset činjenica i datuma… Ovo pogleda i srpska akademija i nitko od njih se ne usudi ući sa mnom u polemiku, a jedna šuša koja ništa od toga ponoviti ne zna, naziva moj govor bljuvotinom”, rekao je Prkačin.

Peović je tada Jandrokovića upozorila da je Prkačinu mogao uzeti riječ jer ju je nazvao šušom. Na to je zaradila opomenu.